Это точно поможет: диетолог рассказал, когда и что нужно есть, чтобы обуздать аппетит

Если вы будете есть пищу, которая помогает оставаться сытыми более длительное время, вы сможете контролировать вспышки голода.

Доктор Майкл Мосли рассказал Еxpress.co.uk, что люди должны есть продукты с высоким содержанием белка, чтобы контролировать чувство голода.

Похудение - это довольно сложный процесс. Иногда у худеющих случаются всплески аппетита, с которыми очень трудно бороться. Майкл Мосли утверждает, что нашел решение этой проблемы, и это белковая пища.

Как белковая пища снижает аппетит

Исследования показывают, что увеличение ежедневного потребления белка в начале дня является отличным способом дольше оставаться сытым, потому что белок снижает уровень гормона голода.

Хорошо известно, что умеренное увеличение количества белка в вашем рационе может помочь вам чувствовать себя более сытым после еды. Более высокий уровень белка в рационе может даже повысить метаболизм и способствовать выработке гормонов, регулирующих вес.

В какое время дня особенно важно употреблять белок

Кроме собственно включения белка в ежедневный рацион, не менее важно для обуздания аппетита выбрать правильное время для употребления белковой пищи.

Доктор Мосли ссылается на исследование, проведенное в США в 2014 году, в котором добровольцев разделили на три группы, чтобы проверить, может ли белок в первом приеме пищи помочь людям чувствовать себя сытыми дольше, тем самым обуздать аппетит.

В ходе этого исследования одна группа съела завтрак, содержащий 35 г белка, вторая группа съела завтрак, содержащий 13 г белка, а третья группа вообще пропустила завтрак.

Позже добровольцев попросили оценить интенсивность их тяги к еде перед обедом. Результаты были очень показательными: из всех групп группа с высоким содержанием белка зафиксировала самый высокий уровень дофамина и самую низкую тягу к еде перед обедом.

Какие завтраки можно считать белковыми

Завтраки с высоким содержанием белка могут включать греческий йогурт, овсянку, яйца и нежирные белки, такие как рыбу и курицу.

Доктор объяснил, что богатый белком завтрак особенно эффективен, если он сочетается с качественной клетчаткой, такой как небольшое количество фруктов.

Употребление белка во время первого приема пищи помогает дольше чувствовать себя сытым, потому что после белкового приема пищи в мозге повышается уровень химического вещества под названием тирозин. Увеличивая свой собственный запас дофамина по мере приближения следующего приема пищи, мозг испытывает гораздо более слабый удар дофамина от высококалорийной пищи.

Исследования показывают, что регулярное употребление здорового завтрака может помочь людям сбросить лишний вес и поддерживать потерю веса. А употребление завтрака с высоким содержанием белка запускает метаболизм человека, который помогает сжигать калории в течение дня.

Читайте также: