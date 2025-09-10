Это точно сработает: 6 простых трюков, которые действительно помогают людям похудеть

Похудение / © Credits

Олимпийские спортсмены и профессиональные велнес-инфлюэнсеры любят делиться своими многочасовыми фитнес-программами и системами питания. Но их советы по здоровью могут казаться сложными и изнурительными. Как насчет более простого ответа на вопрос, как быстро похудеть и улучшить свое здоровье?

Woman`sWorld спросили людей об их хитростях. Вещи настолько простые и приятные, что странно, что они даже работают. Но они работают, и исследования это доказывают. Наслаждайтесь этим обзором лучших трюков, которые действительно помогают людям похудеть.

Чтобы уменьшить тягу к еде, попробуйте есть «с изюминкой»

Как употреблять бекон, чтобы получать удовольствие от этого блюда без добавления калорий? Просто заверните бекон в кольца и запекайте в духовке на противне с бортиками.

Хотя мы часто говорим об ощущении сытости, которое возникает в желудке, на самом деле все начинается с глаз, объясняет Барбара Роллс, всемирно известная исследовательница похудения из Университета штата Пенсильвания. Дело не только в том, как пища существует в вашем кишечнике, а в целостном сложном процессе, который включает видение пищи и полной тарелки, что сигнализирует о сытости.

Подход Ролл к похудению, подкрепленный исследованиями, сосредоточен на «волюметрии» — или практике создания впечатления большего количества пищи, чтобы вы чувствовали сытость, употребляя меньше. Что-то такое простое, как добавление воздуха к пище (например, пенистые пузырьки к смузи) или неожиданное укладывание ингредиентов друг на друга, может быстрее удовлетворить голод, что приводит к успешному похудению. Люди обнаружили, что употребление всего нескольких кусочков скрученного бекона удовлетворяет их так же сильно, как и целая тарелка плоского бекона.

Используйте специи

В одном большом исследовании взяли любимые рецепты уютной еды и обнаружили, что людям нравится вкус так же, если не больше, после того, как часть соли и жира заменили низкокалорийными специями. Встречайте диетическую суперспецию, известную как пищевые дрожжи. Она считается полноценным белком, одновременно является низкокалорийной и не содержит сахара и глютена.

Доктор медицинских наук Грегори Гаммер из Стэнфордского университета говорит: «Я ем много пищевых дрожжей. Это как иметь секретный ингредиент!» Одна из причин: эта приправа содержит бета-глюкановую клетчатку, которая, как доказано, помогает быстрее похудеть.

Раскройте секрет цитрусовой воды

Одной из вещей, которая улучшает потерю веса, является добавление лимона к воде.

Все это благодаря антиоксидантам, содержащимся в цитрусовых, включая нарингин и гесперидин, которые, как доказано, способствуют сжиганию жира и восстановлению формы тела. Кроме того, когда организм оптимально увлажнен, все, включая метаболизм, работает эффективнее.

Попробуйте трюк с замороженным хлебом

Резистентный крахмал — это то, о чем люди недостаточно знают, и это может кардинально изменить питание женщины, говорит Эми Шах, доктор медицинских наук, автор книги «Я такая голодная». Вы можете легко добавить больше резистентного крахмала в свой рацион, изменив некоторые из ваших любимых продуктов. Например, если вы любите тосты на закваске, просто заморозьте хлеб перед поджариванием, чтобы увеличить содержание резистентного крахмала. Или если вы регулярно едите картофельное пюре или вареный рис, сделайте дополнительные порции, поставьте остатки в холодильник, а затем разогрейте на следующий день.

Почему это работает: когда определенные крахмалы охлаждаются в холодильнике или морозильной камере, их молекулы реорганизуются в химическом процессе, который называется ретроградацией, превращая крахмал в специальное волокно, известное как резистентный крахмал, которое проходит через организм непереваренным. Это означает, что уменьшается калорийность блюда.

Используйте роллер для уменьшения размера

Сеть соединительной ткани, называемая фасцией, которая находится под нашей кожей, может затвердеть и свернуться с возрастом, делая нас тяжелее и шире, чем мы есть на самом деле. Но растягивание нашей фасции с помощью роллера из пены на бедрах может быстро сделать нас стройнее, говорит эксперт по фасциям Лорен Роксбург, автор книги «Выше, стройнее, моложе». Это также может выводить токсины и избавлять от задержки воды. «Я похудела на 9 килограммов, — делится она. — Использование роллера из пены в течение 10 минут в день полностью изменил мое тело».

Ухаживая за фасцией, мы также улучшаем осанку, чтобы иметь более стройный вид, и снимаем боль, которая может мешать нам больше двигаться для уменьшения веса в течение дня. Кроме того, исследование доказывает, что использование таких инструментов, как простой поролоновый валик, ускоряет метаболизм и позволяет людям сжигать дополнительные 168 калорий в день.

Замените сахар на аллюлозу

Искусственные сахара могут вызывать проблемы с весом. Канадские исследования доказывают, что употребление подсластителей, таких как сукралоза и аспартам, связано с повышенным риском увеличения веса. Но замена этих искусственных сахаров на полностью натуральную аллюлозу может помочь. Этот растительный заменитель сахара метаболизируется организмом иначе, чем другие сахара. Вы можете на самом деле дольше чувствовать сытость. Он высвобождает гормоны GLP-1, контролирующие аппетит, подобные тем, что стимулируются популярными лекарствами для похудения. В то время как искусственные подсластители тормозят эти гормоны на 35%, аллюлоза фактически повышает уровень гормонов похудения на 70% только за один час, согласно исследованиям.