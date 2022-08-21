Главные принципы диеты PSMF, которая работает эффективнее, чем кето

Кетодиета сейчас очень популярна во всем мире. Но, оказывается, есть еще более интересная диета, которая впечатляет результатами.

О принципах новой диеты, которая позиционируется как более быстрая и действенная, чем кето, рассказал Womans World.

Принцип диеты PSMF

На PSMF вы должны сократить потребление калорий до 800 в день и есть в основном белок.

Имеются неопровержимые доказательства того, что чем меньше калорий мы едим, тем больше веса теряем. Тем не менее, экономия на белке заставляет наши системы разрушать мышцы, оставляя нас слабыми и замедляя метаболизм, отмечает специалист по ожирению из Кливлендской клиники Ирен Дежак, доктор медицинских наук.

Меню PSMF с более чем 60-процентным содержанием белка «предназначено для сохранения мышечной массы, поэтому вы теряете только жир. Метаболизм и выносливость остаются высокими, что способствует долгосрочному успеху.

PSMF, обычно довольно строгая диета, с небольшим количеством курицы, рыбы и овощей в день.

Длительность диеты PSMF

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Следовать принципам диеты PSMF можно только один-три дня в неделю, чтобы увидеть результат. В некотором смысле PSMF работает как кето-диета, снижая количество углеводов. Поэтому тело вырабатывает соединения, называемые кетонами, как из пищевого жира, так и из накопленного жира, и использует их в качестве топлива. Однако с PSMF вы едите мало диетического жира, поэтому практически все ваше топливо извлекается непосредственно из жировых клеток.

Приятный бонус: десятки исследований показывают, что короткие голодания вызывают полезные сдвиги в химическом составе нашего тела, резко повышая уровень гормонов, связанных с контролем веса, ускоряя выработку полезных для здоровья соединений и даже укрепляя наши клетки.

Польза диеты PSMF для здоровья

Таким образом, вы продолжаете худеть в более быстром темпе, даже в те дни, когда вы не следуете диете, плюс здоровье стремительно улучшается. Диета PSMF помогает в профилактике диабета, снижении высокого уровня холестерина, высокого кровяного давления, снижения болей в суставах, СРК, капризности, усталости, бессонницы и многого другого.

Поговорите со своим врачом об этой диете, прежде чем начать ей следовать.

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