Хоррор вместо фитнеса: как просмотр фильма ужасов помогает сжечь калории

Хоррор как фитнес: как просмотр фильма ужасов помогает сжечь калории / © Credits

Оказывается, страх — не только чувство, но и настоящий фитнес-тренер. Когда мы смотрим хоррор и замираем от напряжения, сердце начинает биться быстрее, тело реагирует на опасность, а организм выбрасывает адреналин. Как результат, ускоренный обмен веществ и минус несколько десятков калорий — прямо на диване, об этом рассказало издание UniladTech. Поэтому если вам давно хотелось совместить приятное с полезным, осенний марафон фильмов ужасов может стать неожиданно эффективным способом поддержать форму.

Да, вы все прочитали правильно, вечер с «Сиянием» Стэнли Кубрика может заменить короткую пробежку.

Страх, который работает как тренировка

Во время просмотра 90-минутного фильма ужасов люди в среднем сжигают около 150 калорий, столько же, сколько во время 30-минутной прогулки или короткого забега.

Причина проста — страх активирует тело, как и физическая нагрузка. Пульс ускоряется, кровь быстрее циркулирует, а организм выбрасывает порцию адреналина, который ускоряет обмен веществ и временно подавляет аппетит. Когда сердце начинает биться быстрее, тело переходит в состояние кратковременного стресса, это тот же механизм, который запускается во время тренировки или опасности. И именно тогда организм начинает сжигать больше калорий».

Самые страшные фильмы — самые эффективные

Чем страшнее фильм, тем больше калорий вы сожжете. Рейтинг выглядит примерно так:

«Сияние» — 184 калории «Челюсти» — 161 калория «Экзорцист» — 158 калорий «Пила» — 133 калории «Кошмар на улице Вязов» — 118 калорий «Техасская резня бензопилой» — 107 калорий

У всех них есть одно общее — эффектные «скримеры», которые заставляют сердце биться, как после интервальной тренировки.

Фитнес для тех, кто боится спортзала

Мы все знаем это ощущение, когда хочется спрятаться под одеяло. Но, похоже, тем, кто хочет сжечь калории, лучше не отводить взгляд от экрана. Поэтому, возможно, вместо вечера в спортзале, вы выберете вечер с попкорном и фильмом ужасов. Хотя, результат не такой уж и большой, ведь 150 калорий — это где-то один латте или несколько ложек мороженого. Но приятно знать, что любимые триллеры приносят пользу не только для души.

Если ужасы вам не подходят

Не расстраивайтесь — смех тоже сжигает калории. Оказывается, что 10-15 мин искреннего смеха помогают избавиться от 2-10 калорий. Это, конечно, меньше, чем в случае с фильмами ужасов, но тоже приятный бонус. Поэтому когда вы кричите от ужаса или смеетесь до слез — калории исчезают в любом случае.

Хоррор — это не только развлечение для любителей острых ощущений, но и неожиданная форма мини-фитнеса. Конечно, он не заменит йогу или кардио, но иногда — это отличный способ совместить приятное с полезным. Поэтому в следующий раз, когда кто-то спросит, почему вы снова смотрите «Крик», просто скажите, что тренируетесь.