Идеально для женщин 50+ лет: диетолог назвал 4 продукта, которые быстро сжигают жир на животе

Женщина с обнаженным животом / © Credits

Реклама

Хотя вы не обязательно можете точечно уменьшить количество жира на животе, есть определенные продукты, которые помогают сжигать жир на животе и способствуют потере веса в сочетании со сбалансированным питанием и регулярной физической активностью.

Чтобы узнать, что это за продукты, Woman`sWorldобратились к Вики Кениг, магистру наук, диетологу, которая специализируется на диабете, контроле глюкозы и здоровье кишечника. Она объяснила, почему труднее сжигать жир на животе после 50 лет, а также поделилась своими любимыми продуктами для уменьшения талии.

Почему так трудно избавиться от жира на животе

Если вы чувствуете, что склонны худеть в бедрах и ногах, а жир на животе не исчезает, вы не одиноки. "Если не изменить некоторые постоянные привычки, жир на животе, вероятно, останется", - говорит Кениг.

Реклама

Для этого есть несколько причин. Во-первых, организм любит накапливать лишний жир в этой области. Жир на животе может откладываться вместе с избытком углеводов и общим увеличением потребления калорий. Если в организме достаточно гликогена, хранящегося в печени, и достаточно глюкозы для удовлетворения энергетических потребностей мышц и функций организма, лишняя глюкоза будет превращаться в жир и накапливаться в животе, объясняет Кениг. Употребление чрезмерного сахара и жирной пищи может привести к образованию висцерального жира, вредного типа, который накапливает

Образование и накопление жира на животе также может увеличиваться во время перименопаузы и менопаузы из-за происходящих гормональных изменений. "Производится меньше эстрадиола, а уровень тестостерона и лютеинизирующего гормона растет. Эти изменения способствуют большему отложению жира в организме, особенно в центральной части живота, объясняет Кениг. У женщин ежегодно в течение двух лет до менопаузы висцеральный жир увеличивался на 13 процентов, а после последней менструации - на 8 процентов.

4 лучшие продукты, которые сжигают жир на животе после 50 лет

Несмотря на то, что ваш организм хочет сохранять жир на животе, сжигать жир можно, наполняя свой рацион правильными продуктами.

Одна общая черта всех продуктов Кениг заключается в том, что они содержат белок. Исследования подтверждают увеличение потребления белка при одновременном уменьшении калорий, чтобы помочь уменьшить жир на животе, говорит она. Стремление к потреблению белка в каждом приеме пищи - это хорошая привычка, которую стоит развивать. Исследование показало, что высокое потребление белка способствует потере висцерального жира. Кроме того, улучшает разнообразие бактерий, живущих в кишечнике, что, как показали отдельные исследования, может способствовать потере веса.

Реклама

Вот некоторые из любимых продуктов Кенига, богатых белком, которые сжигают жир на животе:

Свежие овощи с 1/3 стакана хумуса или жареной фасоли

Хумус, приготовленный из нута, и жареная фасоль обеспечивают значительную дозу клетчатки в дополнение к белку. Клетчатка помогает усилить чувство сытости и предотвратить перекус сладкими продуктами, которые могут способствовать накоплению жира на животе.

Греческий йогурт с порцией фруктов

Греческий йогурт - это исключительный источник белка, который помогает вам чувствовать сытость и улучшает уровень сахара в крови и реакцию инсулина - все это способствует потере веса и помогает сжигать жир на животе.

Смузи с протеиновым порошком, семенами льна или чиа, фруктами и молоком

Кроме протеинового порошка, секретным ингредиентом этого жиросжигающего смузи являются богатые клетчаткой семена льна или чиа. Недавнее исследование показало, что потребление семян льна связано с меньшей массой тела, меньшим содержанием висцерального жира и меньшим содержанием жира в организме в целом, тогда как семена чиа, богатые омега-3 жирными кислотами, могут помочь уменьшить обхват талии.

Реклама

Бобы едамаме

Закуска из бобов эдамаме прекрасно заменяет картофельные чипсы или крендели, она имеет высокое содержание белка и низкое содержание калорий. Кроме того, исследованиепоказало, что включение бобов эдамаме в рацион увеличивает общую потерю веса и жира на животе у женщин с избыточным весом.

Как добавлять продукты, сжигающие жир на животе, в свой рацион

Помните, что вам не нужно полностью менять свой рацион за одну ночь. Начните с добавления только одного или двух из этих продуктов, сжигающих жир на животе, в свой ежедневный распорядок и наблюдайте, как реагирует ваш организм. Небольшой, последовательный выбор дает большие результаты.