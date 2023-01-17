Как авокадо помогает похудеть

Авокадо не только очень полезен, но еще и может помочь похудеть.

Авокадо является основным продуктом кето-диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, потому что он богат питательными веществами, такими как калий, кальций, магний и витамины группы В, а также является отличным источником полезных жиров, которым отдается приоритет в кето-образе жизни. Даже если вы не на кето-диете, авокадо все равно стоит добавить в свой рацион. Издание Womans World перечисляет некоторые из многих способов, которыми авокадо потенциально может помочь вам похудеть.

Авокадо может обуздать ваш аппетит

Уникальная смесь клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов в авокадо является мощным триггером для гормонов, которые укрощают голод. Согласно исследованию журнала Nutrition Journal, замена одной порции ваших обычных рафинированных углеводов авокадо снижает чувство голода на 40 процентов.

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Авокадо может повысить ваши способности сжигать жир

Соединения в авокадо помогают нам поглощать до 15 раз больше жиросжигающих питательных веществ из других фруктов и овощей, ускоряя потерю веса, говорит Майкл Грегер, доктор медицинских наук, врач, специализирующийся на клиническом питании.

Авокадо может помочь уменьшить жир на животе

В Канаде проводится увлекательное исследование молекулы жира, уникальной для авокадо, называемой авокатин-В. Avocatin-B блокирует клеточные процессы, связанные как с диабетом, так и с упрямым жиром на животе. Открытие помогает объяснить, почему группа ученых из Университета Иллинойса обнаружила, что ежедневный прием авокадо перепрограммирует женский организм, помогая избавиться от жира на животе.

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Рецепт смузи из авокадо

Ингредиенты для одной порции

четверть стакана грецких орехов

мякоть половины авокадо

1 мерная ложка ванильного протеинового порошка

1 столовая ложка кето-сиропа для блинов

1 чайная ложка ванильного экстракта

четверть чайной ложки корицы

Приготовление

Замочите орехи в воде, пока они не станут мягкими, примерно на 2 часа, затем слейте воду.

В блендере взбейте все ингредиенты, добавьте 1 стакан воды, 3 кубика льда и щепотку соли.

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