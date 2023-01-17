Как авокадо помогает похудеть

Авокадо не только очень полезен, но еще и может помочь похудеть.
Авокадо является основным продуктом кето-диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, потому что он богат питательными веществами, такими как калий, кальций, магний и витамины группы В, а также является отличным источником полезных жиров, которым отдается приоритет в кето-образе жизни. Даже если вы не на кето-диете, авокадо все равно стоит добавить в свой рацион. Издание Womans World перечисляет некоторые из многих способов, которыми авокадо потенциально может помочь вам похудеть.
Авокадо может обуздать ваш аппетит
Уникальная смесь клетчатки, полезных жиров и антиоксидантов в авокадо является мощным триггером для гормонов, которые укрощают голод. Согласно исследованию журнала Nutrition Journal, замена одной порции ваших обычных рафинированных углеводов авокадо снижает чувство голода на 40 процентов.
Авокадо может повысить ваши способности сжигать жир
Соединения в авокадо помогают нам поглощать до 15 раз больше жиросжигающих питательных веществ из других фруктов и овощей, ускоряя потерю веса, говорит Майкл Грегер, доктор медицинских наук, врач, специализирующийся на клиническом питании.
Авокадо может помочь уменьшить жир на животе
В Канаде проводится увлекательное исследование молекулы жира, уникальной для авокадо, называемой авокатин-В. Avocatin-B блокирует клеточные процессы, связанные как с диабетом, так и с упрямым жиром на животе. Открытие помогает объяснить, почему группа ученых из Университета Иллинойса обнаружила, что ежедневный прием авокадо перепрограммирует женский организм, помогая избавиться от жира на животе.
Рецепт смузи из авокадо
Ингредиенты для одной порции
- четверть стакана грецких орехов
- мякоть половины авокадо
- 1 мерная ложка ванильного протеинового порошка
- 1 столовая ложка кето-сиропа для блинов
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- четверть чайной ложки корицы
Приготовление
- Замочите орехи в воде, пока они не станут мягкими, примерно на 2 часа, затем слейте воду.
- В блендере взбейте все ингредиенты, добавьте 1 стакан воды, 3 кубика льда и щепотку соли.
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