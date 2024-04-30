Как это работает: правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах

Мы то и дело слышим о необходимости очистки организма. Существует множество детокс-продуктов, детокc-диет и даже целые программы комплексного очищения организма.

Детокс-диеты сейчас популярны как никогда. Создатели таких диет утверждают, что очищают кровь и выводят вредные токсины из организма. Однако не совсем ясно, как они это делают, какие конкретно соединения они должны устранять и работают ли они вообще.

Многие из нас хотя бы раз задумывались о том, чтобы попробовать на себе ту или иную стратегию очистки организма. Поэтому Healthline взялся найти ответы на вопросы: насколько это необходимо, безопасно ли и как работает.

Что такое детокс-диета

Детокс-диеты, как правило, представляют собой краткосрочные диетические вмешательства, предназначенные для выведения токсинов из организма.

Типичная детокс-диета включает период голодания, за которым следует строгая диета из фруктов, овощей, фруктовых соков и воды. Иногда детоксикация также включает в себя травы, чаи, добавки, а также очищение толстой кишки или клизмы.

Правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах / Фото: Credits

Чего хотят добиться на детокс-диете

дать отдых своим органам голоданием;

стимулировать печень, чтобы избавиться от токсинов;

способствовать выведению токсинов через фекалии, мочу и пот;

улучшить кровообращение;

обеспечить свой организм полезными питательными веществами.

Детокс-терапия чаще всего рекомендуется из-за потенциального воздействия токсичных химических веществ в окружающей среде или в вашем рационе. К ним относятся загрязняющие вещества, синтетические химикаты, тяжелые металлы и другие вредные соединения.

Эти диеты также утверждают, что помогают улучшить вашу иммунную систему, пищеварение, уровень энергии и способствуют снижению веса.

Тем не менее исследования детокс-диет на людях отсутствуют, а несколько существующих исследований имеют существенные недостатки.

Самые популярные детокс-диеты

Есть много способов соблюдать детокс-диету — от полного голодания до более простых модификаций питания.

Большинство детокс-диет включают в себя как минимум 1 пункт из следующего:

пост;

пью только соки;

использование пищевых добавок;

использование клизм или слабительных средств для очищения толстой кишки;

использование трав;

избегайте всех аллергенных продуктов, а затем медленно вводите их в рацион;

посещение сауны.

Детокс-диеты могут различаться по интенсивности и продолжительности.

Правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах / Фото: Credits

Какие токсины выводятся

Детокс-диеты редко идентифицируют конкретные токсины, которые они стремятся удалить. Механизмы их работы также неясны.

На самом деле практически нет доказательств того, что детокс-диеты удаляют токсины из вашего организма.

Более того, ваше тело способно очищаться через печень, фекалии, мочу и пот. Ваша печень обезвреживает токсичные вещества, а затем обеспечивает их выведение из организма.

Несмотря на это, есть несколько химических веществ, которые не так легко удалить в результате этих процессов в организме, включая стойкие органические загрязнители, фталаты, бисфенол А и тяжелые металлы.

Они имеют тенденцию накапливаться в жировой ткани или крови, и для их выведения из организма может потребоваться очень много времени — даже годы.

Однако сегодня эти соединения обычно исключены из коммерческих продуктов или ограничены в их использовании.

В целом, существует мало доказательств того, что детокс-диеты помогают устранить какое-либо из этих соединений.

Насколько эффективны детокс-диеты

Некоторые люди сообщают, что чувствуют себя более сосредоточенными и энергичными во время и после детокс-диет.

Однако такое улучшение самочувствия может быть просто результатом исключения из вашего рациона обработанных пищевых продуктов, алкоголя и других вредных для здоровья веществ.

Вы также можете получать витамины и минералы, которых не хватало раньше.

Тем не менее многие люди также сообщают, что чувствуют себя очень плохо во время периода детоксикации.

Правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах / Фото: Credits

Влияние на потерю веса

Очень немногие научные исследования изучали, как детокс-диеты влияют на потерю веса.

Хотя некоторые люди могут быстро потерять вес, этот эффект, по-видимому, обусловлен потерей запасов жидкости и углеводов, а не жира. Этот вес обычно быстро восстанавливается после прекращения чистки.

В более старом исследовании 2015 года были изучены женщины, которые имели избыточный вес во время лимонной детокс-диеты. Эта диета ограничивает вас смесью органических кленового или пальмового сиропов и лимонного сока в течение семи дней.

Результаты показали, что диета значительно снизила массу тела, ИМТ, процентное содержание жира в организме, соотношение талии к бедрам, окружность талии, маркеры воспаления, резистентность к инсулину и уровни циркулирующего лептина.

Если детокс-диета предполагает строгое ограничение калорий, она обычно приводит к снижению веса и улучшению метаболического здоровья. Однако важно помнить, что это вряд ли поможет вам снизить вес в долгосрочной перспективе.

Детокс-диеты, кратковременное голодание и стресс

Некоторые разновидности детокс-диет могут иметь эффект, аналогичный эффекту краткосрочного или периодического голодания.

Кратковременное голодание может улучшить показатели различных маркеров заболеваний у некоторых людей, включая улучшение чувствительности к лептину и инсулину.

Однако эти эффекты распространяются не на всех. Исследования показывают, что детокс-диеты могут привести к усилению стресса и перееданию.

Потенциальные выгоды

Некоторые аспекты детокс-диет могут принести пользу для здоровья, например:

избегание пищевых источников тяжелых металлов и СОЗ;

отказ от обработанных пищевых продуктов;

питье большего количества воды.

Однако эти аспекты обычно связаны с улучшением здоровья независимо от того, соблюдаете ли вы детокс-диету.

Правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах / Фото: Credits

Безопасность и побочные эффекты детокс-диет

Прежде чем приступать к какой-либо детоксикации, важно учитывать возможные побочные эффекты.

Возможные побочные эффекты детокс-диеты включают в себя:

Жесткое ограничение калорий

Некоторые детокс-диеты рекомендуют голодание или строгое ограничение калорий. Кратковременное голодание и ограниченное потребление калорий могут привести к усталости, раздражительности и неприятному запаху изо рта.

Длительное голодание может привести к дефициту энергии, витаминов и минералов, электролитному дисбалансу и даже смерти.

Методы очищения толстой кишки, которые иногда рекомендуются во время детоксикации, могут вызвать обезвоживание, спазмы, вздутие живота, тошноту и рвоту.

Передозировка

Некоторые детокс-диеты могут создавать риск передозировки добавок, слабительных, диуретиков и даже воды.

В индустрии детоксикации отсутствует регулирование и мониторинг, а многие детокс-продукты и добавки могут не иметь какой-либо научной основы.

В худших случаях этикетки ингредиентов детокс-продуктов могут быть неточными. Это может увеличить риск передозировки, что может привести к серьезным и даже фатальным последствиям.

Группы риска

Некоторым людям не следует начинать какие-либо программы детоксикации или ограничения калорий без предварительной консультации с врачом.

Сюда входят группы риска, такие как:

подростки;

пожилые люди;

те, кто недоедает;

беременные или кормящие грудью;

те, у кого есть проблемы с уровнем сахара в крови, такие как диабет;

те, у кого расстройство пищевого поведения.

Какие продукты есть во время детоксикации

Во время детоксикации обычно рекомендуется употреблять в пищу такие продукты, как овощи, фрукты, нежирный белок, семена и орехи. Детокс-диета может также включать отказ от продуктов с высокой степенью переработки.

Что такое трехдневная детокс-диета

Трехдневная детокс-диета предполагает употребление только напитков, таких как определенные смузи и травяные чаи, в течение 3 дней. Хотя утверждается, что эта диета помогает улучшить общее состояние здоровья и уровень энергии, доказательств, подтверждающих это, практически нет.

Какой лучший способ детоксикации организма

Лучший способ детоксикации организма — позволить ему выводить токсины естественным путем. Организм оснащен собственными эффективными процессами детоксикации. Методы, поддерживающие эти естественные процессы, включают физические упражнения, высыпание, поддержание гидратации и ограничение обработанных пищевых продуктов и алкоголя.

Ваше тело часто подвергается воздействию токсичных веществ. Однако в большинстве случаев их можно удалить без дополнительной помощи.

Хотя детокс-диеты могут показаться заманчивыми, их польза, скорее всего, не связана с выведением токсинов, а скорее с отказом от различных нездоровых продуктов.

Более полезный подход может включать более здоровое питание и улучшение образа жизни, а не потенциально опасное очищение.

Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем применять какую-либо стратегию детоксикации или менять систему питания.

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