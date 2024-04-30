Как это работает: правда и мифы о детокс-диетах и очищающих средствах

Мы то и дело слышим о необходимости очистки организма. Существует множество детокс-продуктов, детокc-диет и даже целые программы комплексного очищения организма.
Детокс-диеты сейчас популярны как никогда. Создатели таких диет утверждают, что очищают кровь и выводят вредные токсины из организма. Однако не совсем ясно, как они это делают, какие конкретно соединения они должны устранять и работают ли они вообще.
Многие из нас хотя бы раз задумывались о том, чтобы попробовать на себе ту или иную стратегию очистки организма. Поэтому Healthline взялся найти ответы на вопросы: насколько это необходимо, безопасно ли и как работает.
Что такое детокс-диета
Детокс-диеты, как правило, представляют собой краткосрочные диетические вмешательства, предназначенные для выведения токсинов из организма.
Типичная детокс-диета включает период голодания, за которым следует строгая диета из фруктов, овощей, фруктовых соков и воды. Иногда детоксикация также включает в себя травы, чаи, добавки, а также очищение толстой кишки или клизмы.
Чего хотят добиться на детокс-диете
- дать отдых своим органам голоданием;
- стимулировать печень, чтобы избавиться от токсинов;
- способствовать выведению токсинов через фекалии, мочу и пот;
- улучшить кровообращение;
- обеспечить свой организм полезными питательными веществами.
Детокс-терапия чаще всего рекомендуется из-за потенциального воздействия токсичных химических веществ в окружающей среде или в вашем рационе. К ним относятся загрязняющие вещества, синтетические химикаты, тяжелые металлы и другие вредные соединения.
Эти диеты также утверждают, что помогают улучшить вашу иммунную систему, пищеварение, уровень энергии и способствуют снижению веса.
Тем не менее исследования детокс-диет на людях отсутствуют, а несколько существующих исследований имеют существенные недостатки.
Самые популярные детокс-диеты
Есть много способов соблюдать детокс-диету — от полного голодания до более простых модификаций питания.
Большинство детокс-диет включают в себя как минимум 1 пункт из следующего:
- пост;
- пью только соки;
- использование пищевых добавок;
- использование клизм или слабительных средств для очищения толстой кишки;
- использование трав;
- избегайте всех аллергенных продуктов, а затем медленно вводите их в рацион;
- посещение сауны.
Детокс-диеты могут различаться по интенсивности и продолжительности.
Какие токсины выводятся
Детокс-диеты редко идентифицируют конкретные токсины, которые они стремятся удалить. Механизмы их работы также неясны.
На самом деле практически нет доказательств того, что детокс-диеты удаляют токсины из вашего организма.
Более того, ваше тело способно очищаться через печень, фекалии, мочу и пот. Ваша печень обезвреживает токсичные вещества, а затем обеспечивает их выведение из организма.
Несмотря на это, есть несколько химических веществ, которые не так легко удалить в результате этих процессов в организме, включая стойкие органические загрязнители, фталаты, бисфенол А и тяжелые металлы.
Они имеют тенденцию накапливаться в жировой ткани или крови, и для их выведения из организма может потребоваться очень много времени — даже годы.
Однако сегодня эти соединения обычно исключены из коммерческих продуктов или ограничены в их использовании.
В целом, существует мало доказательств того, что детокс-диеты помогают устранить какое-либо из этих соединений.
Насколько эффективны детокс-диеты
Некоторые люди сообщают, что чувствуют себя более сосредоточенными и энергичными во время и после детокс-диет.
Однако такое улучшение самочувствия может быть просто результатом исключения из вашего рациона обработанных пищевых продуктов, алкоголя и других вредных для здоровья веществ.
Вы также можете получать витамины и минералы, которых не хватало раньше.
Тем не менее многие люди также сообщают, что чувствуют себя очень плохо во время периода детоксикации.
Влияние на потерю веса
Очень немногие научные исследования изучали, как детокс-диеты влияют на потерю веса.
Хотя некоторые люди могут быстро потерять вес, этот эффект, по-видимому, обусловлен потерей запасов жидкости и углеводов, а не жира. Этот вес обычно быстро восстанавливается после прекращения чистки.
В более старом исследовании 2015 года были изучены женщины, которые имели избыточный вес во время лимонной детокс-диеты. Эта диета ограничивает вас смесью органических кленового или пальмового сиропов и лимонного сока в течение семи дней.
Результаты показали, что диета значительно снизила массу тела, ИМТ, процентное содержание жира в организме, соотношение талии к бедрам, окружность талии, маркеры воспаления, резистентность к инсулину и уровни циркулирующего лептина.
Если детокс-диета предполагает строгое ограничение калорий, она обычно приводит к снижению веса и улучшению метаболического здоровья. Однако важно помнить, что это вряд ли поможет вам снизить вес в долгосрочной перспективе.
Детокс-диеты, кратковременное голодание и стресс
Некоторые разновидности детокс-диет могут иметь эффект, аналогичный эффекту краткосрочного или периодического голодания.
Кратковременное голодание может улучшить показатели различных маркеров заболеваний у некоторых людей, включая улучшение чувствительности к лептину и инсулину.
Однако эти эффекты распространяются не на всех. Исследования показывают, что детокс-диеты могут привести к усилению стресса и перееданию.
Потенциальные выгоды
Некоторые аспекты детокс-диет могут принести пользу для здоровья, например:
- избегание пищевых источников тяжелых металлов и СОЗ;
- отказ от обработанных пищевых продуктов;
- питье большего количества воды.
Однако эти аспекты обычно связаны с улучшением здоровья независимо от того, соблюдаете ли вы детокс-диету.
Безопасность и побочные эффекты детокс-диет
Прежде чем приступать к какой-либо детоксикации, важно учитывать возможные побочные эффекты.
Возможные побочные эффекты детокс-диеты включают в себя:
Жесткое ограничение калорий
Некоторые детокс-диеты рекомендуют голодание или строгое ограничение калорий. Кратковременное голодание и ограниченное потребление калорий могут привести к усталости, раздражительности и неприятному запаху изо рта.
Длительное голодание может привести к дефициту энергии, витаминов и минералов, электролитному дисбалансу и даже смерти.
Методы очищения толстой кишки, которые иногда рекомендуются во время детоксикации, могут вызвать обезвоживание, спазмы, вздутие живота, тошноту и рвоту.
Передозировка
Некоторые детокс-диеты могут создавать риск передозировки добавок, слабительных, диуретиков и даже воды.
В индустрии детоксикации отсутствует регулирование и мониторинг, а многие детокс-продукты и добавки могут не иметь какой-либо научной основы.
В худших случаях этикетки ингредиентов детокс-продуктов могут быть неточными. Это может увеличить риск передозировки, что может привести к серьезным и даже фатальным последствиям.
Группы риска
Некоторым людям не следует начинать какие-либо программы детоксикации или ограничения калорий без предварительной консультации с врачом.
Сюда входят группы риска, такие как:
- подростки;
- пожилые люди;
- те, кто недоедает;
- беременные или кормящие грудью;
- те, у кого есть проблемы с уровнем сахара в крови, такие как диабет;
- те, у кого расстройство пищевого поведения.
Какие продукты есть во время детоксикации
Во время детоксикации обычно рекомендуется употреблять в пищу такие продукты, как овощи, фрукты, нежирный белок, семена и орехи. Детокс-диета может также включать отказ от продуктов с высокой степенью переработки.
Что такое трехдневная детокс-диета
Трехдневная детокс-диета предполагает употребление только напитков, таких как определенные смузи и травяные чаи, в течение 3 дней. Хотя утверждается, что эта диета помогает улучшить общее состояние здоровья и уровень энергии, доказательств, подтверждающих это, практически нет.
Какой лучший способ детоксикации организма
Лучший способ детоксикации организма — позволить ему выводить токсины естественным путем. Организм оснащен собственными эффективными процессами детоксикации. Методы, поддерживающие эти естественные процессы, включают физические упражнения, высыпание, поддержание гидратации и ограничение обработанных пищевых продуктов и алкоголя.
Ваше тело часто подвергается воздействию токсичных веществ. Однако в большинстве случаев их можно удалить без дополнительной помощи.
Хотя детокс-диеты могут показаться заманчивыми, их польза, скорее всего, не связана с выведением токсинов, а скорее с отказом от различных нездоровых продуктов.
Более полезный подход может включать более здоровое питание и улучшение образа жизни, а не потенциально опасное очищение.
Всегда советуйтесь с врачом, прежде чем применять какую-либо стратегию детоксикации или менять систему питания.
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