Как избавиться от жира на животе: ответ вас удивит

Как избавиться от жира на животе / © Credits

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Пицца, бургеры, десерты, бокалы любимого напитка — жизнь была бы гораздо более скучной без этих маленьких гастрономических радостей. Однако когда их становится слишком много, лишние калории могут отразиться на талии. Хорошая новость в том, что изменить ситуацию вполне реально, а вот плохая — в том, что волшебного упражнения, которое сжигает жир именно на животе, не существует, об этом рассказало издание GQ.

По словам персонального тренера Марка Ладлоу, то, с какой части тела организм сначала начинает терять жир, в значительной степени определяется генетикой и полом. Поэтому пытаться «сжечь живот» с помощью сотен упражнений на пресс — не самая эффективная стратегия.

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Что действительно работает

Основной принцип прост: необходим умеренный дефицит калорий, то есть организм должен тратить больше энергии, чем получает с пищей. При этом не стоит превращать питание в суровое наказание.

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Эксперт советует отдавать предпочтение белковым продуктам, овощам и свежим фруктам, поскольку они хорошо насыщают благодаря белку, клетчатке и воде. А вот с сухофруктами, маслами, соусами, сливочными заправками и калорийными напитками стоит быть осторожнее, ведь их легко съесть гораздо больше, чем нужно.

Не менее важна и физическая активность. Силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу во время похудения, а обычная ходьба и другая повседневная активность также вносят весомый вклад в общие энергозатраты.

Быстрее — не всегда лучше

Агрессивное похудение действительно может дать более быстрый результат, но его гораздо сложнее выдержать. Постоянный голод, усталость, раздражительность и однообразие в питании часто приводят к срывам и возврату веса.

Именно поэтому Лэдлоу советует выбирать темп, который можно поддерживать в долгосрочной перспективе. Если цель — не просто похудеть, а не набрать вес снова, устойчивые привычки важнее быстрого результата.

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Как отслеживать прогресс

Если главная цель — уменьшить живот, логично измерять именно объем талии. Делать это можно раз в четыре-шесть недель, дополняя измерения фотографиями и, при желании, показателями веса.

При этом показатель на весах не всегда отражает реальные изменения жировой массы: на него влияют вода, пища и другие факторы. Поэтому небольшой скачок веса вверх не означает, что все усилия были напрасны.

Еще один важный совет — не устанавливать себе слишком много ограничений. Не обязательно отказываться от завтрака, есть только до 18:00 или исключать из рациона любимые продукты. Шоколад или десерт вполне могут оставаться в рационе, если в целом сохраняется необходимый калорийный баланс.

Самый негламурный, но самый важный совет звучит просто: последовательность работает лучше, чем экстремальные методы. Не нужно голодать, тренировать пресс до изнеможения или начинать новую жизнь каждый понедельник. Умеренный дефицит калорий, достаточное количество белка, движение и привычки, которых реально придерживаться месяцами, — вот что меняет тело.

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