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- Похудение
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Как нарастить мышечную массу: 8 лайфхаков для людей, которые хотят стать сильнее
Все больше людей по всему миру выбирают силовые тренировки как способ не только похудеть, но и подтянуть тело, укрепить мышцы и улучшить общее самочувствие.
Но просто таскать гантели — мало. Чтобы мышцы росли, нужно знать несколько важных нюансов, о которых часто забывают новички. Издание Tua Saúde рассказало о 8 проверенных лайфхаках, которые помогут вам изменить тело и добавить силы мышцам.
Делайте упражнения медленно и осознанно
Во время силовых упражнений важно выполнять движения медленно, особенно в фазе сокращения мышц. Медленная тренировка активирует больше мышечных волокон, а это стимулирует рост. Работа с правильной техникой важнее большого веса.
Жжение в мышцах
Это не причина останавливаться, наоборот. Легкий дискомфорт свидетельствует об активной работе мышечных волокон, а это именно то, что нужно для роста. Но будьте осторожны, ведь если боль резкая или отдает в суставы, надо уменьшить интенсивность или сделать паузу.
Тренировки 3-5 раз в неделю
Чтобы мышцы росли, телу нужна регулярность. Оптимально от 3 до 5 тренировок в неделю, где каждая мышечная группа получает нагрузку 1-2 раза. Попробуйте «сплит"-программу: например, понедельник — ноги, среда — спина и руки, пятница — ягодицы и пресс.
Не игнорируйте белок
Белок — ключ к успеху. Ежедневная норма — 1,6-1,8 г белка на каждый килограмм массы тела.
Источники белка:
Куриная грудка
Яйца
Рыба (лосось, тунец)
Чечевица, нут
Сыр тофу
Протеиновые коктейли
Ешьте перед тренировкой
Перед тренировкой тело нуждается в энергии. Идеальная комбинация — белки, сложные углеводы и полезные жиры.
Что съесть:
Овсянка с орехами и бананом с орехами и бананом
Тост с авокадо и яйцом
Йогурт с ягодами и семенами чиа
Для роста мышц нужно немного больше калорий, чем вы сжигаете, так что добавьте 300-500 ккал к своему обычному рациону.
Разумная интенсивность
Силовые тренировки должны быть вызовом для вашего тела, но не перегрузкой. Начинайте с разминки, а затем постепенно увеличивайте интенсивность. Идеально 3-4 подхода по 10-12 повторов с умеренным весом, чтобы последние повторы были действительно сложными.
Обновление программы каждые 4-5 недель
Наши мышцы имеют свойство адаптироваться. Чтобы продолжать прогрессировать, каждые 4-5 недель меняйте программу: новые упражнения, новое количество подходов или повторов, изменение веса. Даже изменение темпа, например, 3 секунды на опускание веса, — это уже новый стимул.
Спите не менее 7-8 часов
Сон — ваш главный союзник в восстановлении. Именно во время сна активируется гормон IGF-1, который стимулирует рост мышц и восстановление тканей. Недосыпание приводит к потере мышечной массы, усталости и снижению эффективности тренировок.
Что поможет
Упражнения без веса тоже работают. Отжимания, приседания, планки — отличная альтернатива для домашних тренировок.
Не взвешивайтесь каждый день. Мышцы весят больше, чем жир. Обращай внимание на внешний вид и силу, а не только на вес.
Наращивание мышечной массы — это не только про фигуру. Это про уверенность в себе, силу, выносливость и внутреннюю трансформацию. И не важно, вам 20, 35 или 55 лет, тело способно меняться в любом возрасте.