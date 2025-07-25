Как нарастить мышечную массу: 8 лайфхаков для людей, которые хотят стать сильнее / © Credits

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Но просто таскать гантели — мало. Чтобы мышцы росли, нужно знать несколько важных нюансов, о которых часто забывают новички. Издание Tua Saúde рассказало о 8 проверенных лайфхаках, которые помогут вам изменить тело и добавить силы мышцам.

Делайте упражнения медленно и осознанно

Во время силовых упражнений важно выполнять движения медленно, особенно в фазе сокращения мышц. Медленная тренировка активирует больше мышечных волокон, а это стимулирует рост. Работа с правильной техникой важнее большого веса.

Жжение в мышцах

Это не причина останавливаться, наоборот. Легкий дискомфорт свидетельствует об активной работе мышечных волокон, а это именно то, что нужно для роста. Но будьте осторожны, ведь если боль резкая или отдает в суставы, надо уменьшить интенсивность или сделать паузу.

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Тренировки 3-5 раз в неделю

Чтобы мышцы росли, телу нужна регулярность. Оптимально от 3 до 5 тренировок в неделю, где каждая мышечная группа получает нагрузку 1-2 раза. Попробуйте «сплит"-программу: например, понедельник — ноги, среда — спина и руки, пятница — ягодицы и пресс.

Не игнорируйте белок

Белок — ключ к успеху. Ежедневная норма — 1,6-1,8 г белка на каждый килограмм массы тела.

Источники белка:

Куриная грудка

Яйца

Рыба (лосось, тунец)

Чечевица, нут

Сыр тофу

Протеиновые коктейли

Ешьте перед тренировкой

Перед тренировкой тело нуждается в энергии. Идеальная комбинация — белки, сложные углеводы и полезные жиры.

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Что съесть:

Овсянка с орехами и бананом с орехами и бананом

Тост с авокадо и яйцом

Йогурт с ягодами и семенами чиа

Для роста мышц нужно немного больше калорий, чем вы сжигаете, так что добавьте 300-500 ккал к своему обычному рациону.

Разумная интенсивность

Силовые тренировки должны быть вызовом для вашего тела, но не перегрузкой. Начинайте с разминки, а затем постепенно увеличивайте интенсивность. Идеально 3-4 подхода по 10-12 повторов с умеренным весом, чтобы последние повторы были действительно сложными.

Обновление программы каждые 4-5 недель

Наши мышцы имеют свойство адаптироваться. Чтобы продолжать прогрессировать, каждые 4-5 недель меняйте программу: новые упражнения, новое количество подходов или повторов, изменение веса. Даже изменение темпа, например, 3 секунды на опускание веса, — это уже новый стимул.

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Спите не менее 7-8 часов

Сон — ваш главный союзник в восстановлении. Именно во время сна активируется гормон IGF-1, который стимулирует рост мышц и восстановление тканей. Недосыпание приводит к потере мышечной массы, усталости и снижению эффективности тренировок.

Что поможет

Упражнения без веса тоже работают. Отжимания, приседания, планки — отличная альтернатива для домашних тренировок.

Не взвешивайтесь каждый день. Мышцы весят больше, чем жир. Обращай внимание на внешний вид и силу, а не только на вес.

Наращивание мышечной массы — это не только про фигуру. Это про уверенность в себе, силу, выносливость и внутреннюю трансформацию. И не важно, вам 20, 35 или 55 лет, тело способно меняться в любом возрасте.