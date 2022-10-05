Как перестать есть нездоровую пищу: 5 действенных советов от эксперта

Если вам трудно отказаться от нездоровой еды, попробуйте воспользоваться этими советами. И вы очень быстро увидите положительный результат.

Доктор Майкл Мосли помог тысячам людей похудеть и сохранить вес таким навсегда. Недавно он поделился с Еxpress.co.uk пятью советами, относительно продуктов, которые нужно исключить из своего рациона навсегда.



Исследование 2019 года показало, что люди, которые в течение двух недель придерживались диеты из продуктов с высокой степенью обработки, потребляли на 500 калорий в день больше, чем те, кто ел продукты с минимальной обработкой (около 3000 калорий в день против 2500 калорий). Так что, если вы сократите или исключите потребление нездоровой еды, вы сможете уже через месяц констатировать потерю веса от одного до двух килограммов. А если добавить к этому еще дополнительных полчаса физической активности, то потеря веса будет более чем заметной.

Но как исключить из своего рациона нездоровую пищу, чтобы начать терять вес? Доктор Майкл считает, что отказ от нездоровой пищи необязательно зависит от силы воли, есть несколько психологических и физиологических факторов, которые могут затруднить этот процесс.

Для тех, кто твердо решил встать на путь здорового питания, у эксперта есть пять советов.

Обратите внимание на сон

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Недостаток сна играет огромную роль в вашей тяге к нездоровой еде. И вам гораздо труднее противиться соблазну, если вы день ото дня не высыпаетесь.

Недостаток сна также приводит к увеличению в кровотоке соединения, называемого эндоканнабиноидом, которое делает прием пищи более приятным. Поэтому постарайтесь ложиться спать пораньше.

Готовый обед

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что, когда мы едим вне дома, риск потребления фастфуда многократно возрастает. Неправильный выбор еды, как правило, продиктован удобством есть на ходу.

Это нужно предвидеть и подготовиться к приему пищи не дома. Упакуйте свой здоровый обед заранее, чтобы поесть так же удобно, но без негативных последствий для организма.

Попробуйте заменять нездоровую еду здоровой

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Отказ от вредных привычек должен состояться всерьез и надолго. Для этого вы можете начать тренировать ваш мозг получать удовольствие от полезной еды, постепенно заменяя ею нездоровую. Замените свой ежедневный шоколад орехами и семенами, попробуйте греческий йогурт с ягодами вместо пудинга на десерт или попробуйте заменить простые углеводы вегетарианской альтернативой, например, ешьте цветную капусту вместо белого риса.

Ешьте осознанно

Часто мы обращаемся к нездоровой еде неосознанно, когда наше внимание сосредоточено не на самой еде, а на другой задаче или деятельности, например, на просмотре телевизора или когда мы вышли гулять с собакой.

Согласно исследованию 2018 года, существует связь между практикой осознанного питания и уменьшением тяги к еде. Убедитесь, что вы едите осознанно, и сосредоточьтесь на текстуре, вкусе и запахе более здоровой пищи, которую вы едите, и, возможно, вы обнаружите, что реже тянетесь к этим вредным закускам.

Следите за тем, что вы едите

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Попробуйте отметить, как вы себя чувствуете в течение дня, когда едите продукты с высоким содержанием сахара и жира, и посмотрите, есть ли связь между тем, что вы съели, и тем, ощущаете ли вы прилив сил или перепады настроения.

Это поможет вам сделать окончательный выбор в пользу здорового питания.

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