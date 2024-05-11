Как питаться женщинам с весом 75-80 кг, чтобы похудеть: фитнес тренер предложил рацион

Нам всем хочется красивую и сексуальную фигуру. Порой, садясь на диеты и не жалея себя, мы забываем о здоровье и беды становится даже больше, чем желание похудеть. Помните, красивая фигура – здоровое тело!

Предлагаем вам один из вариантов рационального питания, представленный фитнес-тренером Максимом Бойко на своей странице в Instagram. Такое питание подойдет женщинам с весом около 75-80 кг.

Тренер подчеркивает, чтобы похудение было долговременным и качественным, нужно сбалансировать свое питание всем необходимым. Не голодать, а сбалансировать и правильно питаться.

Посредством приложения можно высчитать, что для похудения требуется примерно 1600 калорий. Теперь нужно вычислить белки, жиры и углеводы, учитывая тренировки (например) три раза в неделю или другую активность, и ходьбу каждый день, минимум 5 тыс. шагов. Чтобы закрыть все энергетические потребности нужно:

Белков – 112 г;

Жиров – 55 г;

Углеводов – 150 г.

Итак, посмотрим, как это все выглядит по продуктам, в рационе на один день:

Вареное филе – 180 г

Яйца – 2 шт

Куриное бедро – 150 г

Апельсин – 150 г

Йогурт – 150 г

Сахар – 5 г (к кофе)

Гречка – 300 г

Хлеб – 80 г

Авокадо – 50 г

Порция овощей – их считать не нужно, потому что они содержат мало углеводов

Конфета – 1 шт (это для тех, кто не представляет свой день без сладостей)

Пример такого рациона обеспечивает здоровое похудение. Он сбалансирован белками, жирами и углеводами, но помните, что такой рацион желательно тратить на тренировку, чтобы у вас была активность. Таким образом, вы создадите дефицит калорий.

Только благодаря сбалансированному питанию вы можете изменить свое тело. Не обязательно постоянно употреблять курицу и яйца, можете разнообразить рацион рыбой, индейкой, нежирной телятиной или говядиной. Вместо гречки можно есть рис, картофель, овсянку, даже макароны. Вместо предложенных жиров пробуйте орехи. Конфету можно заменить сухофруктами. Главное помните, голод – не ваш товарищ, особенно если есть физические нагрузки. Также не забывайте проконсультироваться с врачом перед похудением.

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