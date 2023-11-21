Как похудеть быстро и не чувствуя голода: в чем секрет чудодейственного кето-детокс-супа

Ни для кого не секрет, что кетодиета помогла миллионам людей похудеть. Но, если мысль о том, чтобы навсегда отказаться от некоторых любимых продуктов, кажется вам слишком пугающей, у нас есть для вас хорошие новости.

Специалист по естественному здоровью Энн Луиза Гиттлман, доктор философии, автор книги "Новый план избавления от жира", рассказала Womans World, что даже кратковременное соблюдение диеты может привести к значительным результатам.

Что такое кетогенная диета

Кетогенная диета (сокращенно - кето) — это стиль питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, который заставляет организм сжигать жир вместо углеводов в качестве топлива. Когда организм использует жир для получения энергии, говорят, что он находится в состоянии, называемом кетозом. При стандартной диете организм использует углеводы, которые мы едим, для питания всего: от мышц до мозга. Но на кетопланах вы едите много жиров и белков и почти не употребляете сахар и крахмал. По сути, это заставляет ваше тело извлекать энергию из жира и превращать ее в альтернативное топливо, называемое кетонами. "По мере образования кетонов вы переключаетесь с сжигания преимущественно сахара на сжигание преимущественно жира", — объясняет Гиттлман.

Более быстрое сжигание жира — не единственное преимущество кетодиеты. Исследования показывают, что повышение уровня кетонов может повысить иммунитет, повысить ясность ума и поднять энергию. Кроме того, кетодиеты способствуют уменьшению болей при артрите, уменьшению симптомов астмы и профилактике диабета.

Как короткие периоды кетодиеты способствуют снижению веса

Гиттлман утверждает, что в долгосрочном отказе от углеводов нет необходимости. И исследования Йельского университета подтверждают это, намекая на то, что короткие периоды употребления кетодиеты дают длительный импульс метаболизма и защищают от проблем со здоровьем, связанных с сахаром. Использование здорового кетоплана в течение от пяти дней до пяти недель дает ощутимые результаты. Исследования показывают, что даже всего лишь 24 часа кетодиеты помогли испытуемым сжечь почти на 300 калорий больше.

Отказ от избыточного сахара в крови также помогает вашему организму исцелять и омолаживать клетки. Поэтому, когда вы начинаете употреблять больше полезных углеводов, вы лучше с ними справляетесь и продолжаете худеть.

Что такое кето-детокс-суп

Детокс-кето-суп доктора Гиттлман сочетает в себе лучшие аспекты кетодиеты и супов.

С тарелкой кето-детокс-супа вы получаете дозу кето-дружественных жиров в виде ингредиентов супа, таких как мясо, кокосовое молоко и авокадо, которые, как известно, помогают вызвать сжигание жира и облегчают переход организма в кетоз. Кроме того, специи и приправы полезны для вашего здоровья: от улучшения здоровья кишечника до снижения кровяного давления. Овощи, богатые клетчаткой и грибы, помогут вам оставаться сытыми на несколько часов, как и богатый коллагеном костный бульон.

Согласно своему плану, Гиттлман рекомендует есть суп один или два раза в день. Суп — это не только классическая комфортная еда, это чрезвычайно удобно. Вы готовите один раз, а затем несколько раз разогреваете и едите.

Почему кето-детокс-суп помогает быстро похудеть

Кето-детокс-суп исключает из уравнения диету, оставляя вам простой план, который поможет избавиться от стресса и жира. Вы просто едите суп и другую простую еду, и у вас нет необходимости подсчитывать или отслеживать свой рацион.

Более того, когда организм достигает кетоза, он начинает сжигать значительно больше жира, что делает потерю веса быстрой и легкой. Кроме того, исследования Стэнфорда показывают, что больше всего теряют те, кто ест меньше калорий на кетодиете. И в этом вам как раз поможет суп. Исследование показало, что уникальная суспензия твердых частиц в теплом бульоне заставляет организм вырабатывать специальные гормоны, которые снижают аппетит примерно на 400 калорий в день. Таким образом, вы избавляетесь от побуждений перекусить и переборщить с едой - плюс меньшее количество еды на кето означает, что ваше тело почти полностью полагается на накопленный жир в качестве топлива.

Чтобы усилить сжигание жира, Гиттлман приправляет свой кето-суп порошком карри. Приправа богата соединениями, которые могут удвоить потерю веса и поднять настроение.

Рецепт кето-детокс-супа

Ингредиенты:

фарш говяжий или куриный - 500 г

кунжутное масло - 2 ч. л.

1 луковица, нарезанная

перец - 1-2 шт.

цуккини - 1-2 шт.

грибы - 5-8 шт.

измельченный чеснок - 2 ч. л.

цельное кокосовое молоко - 400 г

мясной или костный бульон - 4 стакана

карри порошок - 1-2 ст. л.

лаймовый сок - 1 ст. л.

свежая зелень

Приготовление

В кастрюле поджарьте лук, мясо, грибы и овощи на масле до готовности. Добавьте чеснок. Добавьте, молоко, бульон и карри. Тушите на медленном огне, время от времени помешивая, 20 минут. Добавьте лимонный сок и зелень. Сверху выложите по желанию авокадо.

Что кроме супа

Суп можно есть дважды в день: на обед и ужин. На завтрак лучше есть что-нибудь также кето-френдли, например, смузи с протеиновым порошком. Гиттлман рекомендует выпить много воды, можно также пить несладкий клюквенный сок или чай. Можно делать два перекуса в день, сочетая немного полезных жиров с продуктами, богатыми белком или клетчаткой, например, гуакамоле с нарезанными овощами.

Хотите время от времени отдохнуть от супа? Замените его тарелкой белка, сырых или приготовленных на пару овощей и 2-3 порциями полезных жиров (например, авокадо или оливкового масла). Через неделю перейдите на питание, основанное на богатых питательными веществами цельных продуктах с небольшим количеством сахара или зерна или без него.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем применять какой-либо план лечения или менять систему питания.

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