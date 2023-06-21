Как похудеть на размер за один день: 7 простых способов

У каждого из нас бывают такие дни, когда мы просыпаемся и чувствуем себя немного одутловатыми. Лицо кажется опухшим, ноги - отекшими, живот - вздувшимся.

Что делать, если ваше лицо и тело внезапно стало выглядеть одутловатым и отекшим, рассказывает Womans World.

Есть несколько довольно простых приемов, которые позволят вам за один день похудеть примерно на размер.

Как избавиться от двойного подбородка

Чтобы избавиться от двойного подбородка, лягте на спину и положите на шею тонко нарезанные кружочки сырого картофеля на 5 минут. Исследование в области пищевой и сельскохозяйственной иммунологии подтверждает, что противовоспалительные соединения картофеля мгновенно укрепляют дряблую кожу, а ферменты, обнаруженные в мякоти картофеля, начинают устранять задержку воды в течение нескольких минут.

Как снять отечность пальцев

Летняя жара и влажность могут настолько раздуть пальцы, что вы не сможете надеть (или снять!) свои любимые кольца. Чтобы снять отек, выпейте напиток, настоянный на 5 ломтиках свежего имбиря и щедрой дольке лимона. Цитрусовый сок действует как естественное мочегонное средство, а пищеварительные кислоты имбиря быстро выводят токсины, которые забивают лимфатическую систему и вызывают отечность конечностей.

Как снять вздутие живота, вызванное хроническим запором

Многие желудочно-кишечные жалобы вызваны воспалением в кишечнике, и, как и воспаление в любой части тела, это воспаление может вызвать вздутие. К счастью, доказано, что старое средство — компрессы с касторовым маслом — снимает воспаление за считанные минуты. В одном из исследований пациентов в домах престарелых исследователи обнаружили, что компрессы с касторовым маслом значительно облегчили дискомфорт, вызванный хроническим запором, даже у тех, кто страдал им более десяти лет. Просто нанесите касторовое масло на живот и накройте теплой влажной салфеткой. Затем оберните талию полиэтиленовой пленкой и расслабьтесь на 10 минут или больше. Результат: избавление от желудочно-кишечного дискомфорта и уменьшение талии на целых 5 см.

Как снять вздутие живота, вызванное синдромом раздраженного кишечника

Исследования, опубликованные в Digestive Disease and Sciences, предоставляют дополнительные доказательства того, что перечная мята может значительно уменьшить вздутие живота. Действительно, мята перечная более эффективна, чем спазмолитики, трициклические антидепрессанты и клетчатка, в облегчении неприятных симптомов. Один из принципов действия: соединения в листьях перечной мяты повышают выработку желчи в кишечнике, одновременно ускоряя способность желудка переваривать пищу, прежде чем он сможет создать газы в животе, ответственные за вздутие живота. Исследование, опубликованное в журнале Phytotherapy Research, предполагает, что глоток чая с мятой вечером поможет компенсировать побочные эффекты обильного приема пищи и поможет вам спать дольше и глубже.

Как уменьшить вздутие живота от газов

Просто пережевывая половину ложки семян тмина после каждого приема пищи, вы значительно облегчите неприятные газы и вздутие живота, которое с ними связано. Обзор существующих исследований семян тмина, опубликованных в 2019 году, показал, что древнее народное лечение оказывает чрезвычайно благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт благодаря целебному набору жирных кислот, а также уникальным эфирным маслам. Исследование также выявило некоторые доказательства того, что семена тмина полезны для потери жира, а также потери воды. Семена тмина содержат мягкие мочегонные соединения, а также уничтожают газообразующие кишечные дрожжи и бактерии.

Как избавиться от опухших лодыжек

Если из-за опухших лодыжек ходить в сандалиях с ремешками или наслаждаться летней прогулкой неудобно, попробуйте следующее: читая книгу на диване, в начале каждой главы вытяните пальцы ног, затем согните стопу, повторив это 5 раз. Исследование, опубликованное в Европейском журнале прикладной физиологии и физиологии труда, предполагает, что это простое действие удаляет застрявшую жидкость и дает лучшие результаты, чем ношение компрессионных носков.

Как уменьшить отек всего тела

Когда исследователи из Бразилии дали 900 мг дикой травы, известной как полевой хвощ, 36 здоровым людям и измерили ее мочегонный эффект, они обнаружили, что она помогает сбросить воду, не истощая организм потерей здоровых электролитов. Ученые предполагают, что антиоксиданты и минеральные соли в хвоще повышают скорость переработки воды почками и таким образом помогают избавиться от отеков с головы до ног.

Но, конечно же, прежде чем попробовать на себе любой из этих способов, вам стоит проконсультироваться со своим врачом, определиться, нет ли у вас противопоказаний, и выяснить, не является ли отечность и вздутие живота признаком заболевания и не требует ли лечения.

Читайте также: