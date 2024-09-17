Как похудеть, не считая калории: советы экспертов для женщин старше 50 лет

Врачи, специализирующиеся на здоровье женщин в менопаузе, хотят, чтобы вы перестали считать калории, чтобы похудеть. Это может показаться нелогичным, если вы всегда считали, что потеря веса сводится к дефициту калорий.

И все же Мэри Клэр Хейвер, доктор медицины, акушер-гинеколог, создатель контента о менопаузе и женском здоровье, рассказала Womanʼs World, как похудеть, не считая калории, и почему это лучший вариант для женщин среднего возраста.

Что вам нужно знать о подсчете калорий и потере веса

Не все калории одинаковы с точки зрения здоровья. Крайне важно различать количество и качество. Даже блюда с одинаковым количеством калорий могут иметь чрезвычайно разные питательные качества, и эти питательные качества могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Помимо влияния на результаты в отношении здоровья различные питательные вещества влияют на механизмы, которые контролируют ваш вес: метаболизм, уровень гормонов, голод и аппетит.

Вы можете по-прежнему отслеживать, что вы потребляете, говорит доктор Хейвер. Но вместо того, чтобы подсчитывать калории, чтобы похудеть, она предлагает отслеживать клетчатку, магний, витамин D и жирные кислоты омега-3. Посмотрев на свои показатели за первую неделю, доктор Хейвер призывает женщин использовать пищу, чтобы повысить суточный уровень потребления этих веществ.

Как различные типы калорий влияют на потерю веса

Общее количество потребляемых калорий — это то, на что вам по-прежнему следует обращать внимание при потере веса. Но это не единственное, чем вам следует руководствоваться. Вот как определенные продукты питания могут повлиять на вашу способность сбрасывать вес и предотвращать набор веса:

Продукты питания расщепляются по-разному

Как похудеть, не считая калории / Фото: Credits

Каждый продукт взаимодействует с системами организма в процессе метаболизма, и разные продукты по-разному влияют на метаболические пути, объясняет Womanʼs World, Дженни Стэнфорд, доктор медицины, врач по лечению ожирения. Конфета, в которой 80 калорий, и яблоко, в котором тоже около 80 калорий, метаболизируются совершенно по-разному.

Искусственные ароматизаторы, консерванты и различные формы добавленных сахаров конфете, как и в других обработанных продуктах, приводят к воспалительной реакции. Это может вызвать дисрегуляцию метаболических и нейроэндокринных гормональных реакций. С другой стороны, 80 калорий из яблока содержат пищевые волокна, витамины, минералы и противовоспалительные антиоксиданты и фитонутриенты. Эти полезные соединения способствуют здоровому метаболизму.

4 основных питательных вещества

Как похудеть, не считая калории / Фото: Credits

Метод доктора Хейвер заключается в том, чтобы научить женщин есть цельные продукты, которые, скорее всего, будут регулировать ваш аппетит и со временем приведут вас к потреблению меньшего количества калорий. Вот основные питательные вещества, на которых вам следует сосредоточиться для потери жира:

Клетчатка. Одним из самых важных питательных веществ является клетчатка. Клетчатка переваривается медленнее и дольше сохраняет чувство сытости. Вы естественным образом будете потреблять меньше калорий, если увеличите потребление клетчатки.

Одним из самых важных питательных веществ является клетчатка. Клетчатка переваривается медленнее и дольше сохраняет чувство сытости. Вы естественным образом будете потреблять меньше калорий, если увеличите потребление клетчатки. Магний. Как и богатая клетчаткой пища, богатая магнием пища содержит витамины, минералы и фитохимические вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья, объясняет Лина Бегдаш, сертифицированный диетолог Исследование показало, что потребление магния в рационе может быть связано с более низким содержанием жира в организме у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе.

Как и богатая клетчаткой пища, богатая магнием пища содержит витамины, минералы и фитохимические вещества, которые поддерживают общее состояние здоровья, объясняет Лина Бегдаш, сертифицированный диетолог Исследование показало, что потребление магния в рационе может быть связано с более низким содержанием жира в организме у людей с нарушенной толерантностью к глюкозе. Витамин D. Конечно, витамин D способствует усвоению кальция. Но он также влияет на активность генов, связанных с выработкой серотонина. Это влияет как на потребление пищи, так и на метаболизм жировых клеток.

Конечно, витамин D способствует усвоению кальция. Но он также влияет на активность генов, связанных с выработкой серотонина. Это влияет как на потребление пищи, так и на метаболизм жировых клеток. Омега-3. Аналогично, жиры омега-3 из морской рыбы также играют роль в регуляции генов. Одна из их многочисленных функций включает уменьшение воспаления, которое может препятствовать метаболизму.

Худейте, сосредоточившись на этих продуктах

Поэтому, если вы хотите похудеть без голодания, включите в свой рацион магний в виде орехов, авокадо, цельнозерновых хлопьев; клетчатку в виде фруктов с ее высоким содержанием, овощи, включая продукты с высоким содержанием воды; витамин D в виде яиц, молока, йогурта и омега-3, содержащийся в семенах льна и жирной рыбе.

Также очень полезны листовые зеленые овощи, постный белок, фрукты с низким гликемическим индексом, такие как ягоды, корнеплоды и семена, они могут способствовать потере веса, поскольку богаты питательной ценностью, но содержат меньше калорий, чем другие варианты, добавляет Сара Херрингтон, диетолог.

На что обратить внимание

Необходимо убедиться, что вы потребляете достаточное количество микроэлементов, которые поддерживают функцию ваших митохондрий, щитовидной железы, надпочечников, репродуктивных гормонов, нейротрансмиттеров и других физиологических функций, которые могут влиять на то, насколько легко вы теряете или набираете вес, призывает Херрингтон. Однако этих четырех микроэлементов самих по себе недостаточно, чтобы начать потерю веса.

Хотя они и важны, Херрингтон отмечает, что эти питательные вещества не приводят напрямую к потере веса. Скорее, они поддерживают общее состояние здоровья, что может облегчить потерю веса. Также может быть сложно потреблять всю необходимую вам норму витамина D только с пищей, добавляет она, поэтому не забывайте выходить на солнце, если вы не принимаете добавки.

В любом случае помните, прежде чем менять систему питания или следовать каким-либо рекомендациям, вам стоит обсудить это со своим врачом.

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