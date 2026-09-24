Как похудеть после 50 лет: правила для подтянутой фигуры и крепкого тела / © Credits

Реклама

С возрастом похудение действительно может даваться сложнее. Во время и после перименопаузы женщины в среднем могут набирать примерно 4,5–7 кг. На это влияют гормональные изменения, менее активный образ жизни, потеря мышечной массы, нарушения сна и изменения метаболизма, об этом сообщило издание Women’s Health.

Особую роль может играть инсулинорезистентность — состояние, при котором организм хуже реагирует на инсулин, что влияет на уровень сахара в крови и может способствовать набору веса. Среди других возможных причин: менопауза, гипотиреоз, хронический стресс, недосыпание, некоторые лекарства и задержка жидкости.

Реклама

Однако изменить фигуру после 50 лет вполне реально. Не стоит искать быстрых диет, а лучше постепенно выработать привычки, которых можно придерживаться годами.

Реклама

Добавьте аэробные нагрузки . Ходьба, плавание, бег или танцы помогают поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и чувствительность к инсулину. Ориентир — около 30 минут активности не менее 5 дней в неделю.

Не забывайте о силовых тренировках. После 50 лет очень важно поддерживать мышечную массу. Для этого не обязательно покупать абонемент в спортзал, подойдут гантели, эспандеры или упражнения с весом собственного тела. Силовые тренировки следует выполнять примерно три раза в неделю.

Увеличьте количество белка. Людям старше 50 лет лучше ориентироваться примерно на 30–35 г белка за прием пищи или 1,2–1,5 г на килограмм массы тела, особенно если вы регулярно тренируетесь. Белковые продукты следует сочетать с овощами и полезными жирами.

Сократите потребление рафинированного сахара. Стоит внимательнее читать этикетки и меньше употреблять сладостей, выпечки, газированных напитков и продуктов с добавлением сиропов и сахара.

Не перекусывайте без необходимости. Постоянное «что-то пожевать» между приемами пищи может мешать контролировать аппетит. Вместо бессмысленных перекусов эксперты советуют делать 3 полноценных сбалансированных приема пищи.

Ешьте больше клетчатки. Овощи, фрукты, овсянка, бобовые и цельнозерновые продукты дольше дают ощущение сытости и помогают поддерживать более стабильный уровень сахара в крови. Лучше всего получать клетчатку именно из цельных продуктов.

Ограничьте употребление алкоголя. Организм метаболизирует алкоголь через печень, поэтому пока она занята этим процессом, сжигание жира отходит на второй план. К тому же алкогольные напитки могут содержать немало калорий и мало питательных веществ.

Чаще готовьте дома. Домашняя еда позволяет лучше контролировать количество сахара, соли, жиров и размер порций. Если вы идете в ресторан, полезно заранее ознакомиться с меню и выбрать блюдо, которое соответствует вашим целям.

Работайте со стрессом. Постоянное напряжение может сопровождаться повышением уровня кортизола и влиять на аппетит и вес. Кому-то помогают физические упражнения, кому-то — медитация, ведение дневника или работа с психотерапевтом.

Сон . Старайтесь спать 7–9 часов в сутки. Особенно важно обращать внимание на проблемы со сном в период менопаузы, когда ночные приливы и другие симптомы могут мешать полноценному отдыху.

Не оставайтесь в одиночестве. Поддержка других людей, которые переживают похожие изменения, может помочь лучше справляться с новыми вызовами и придерживаться выбранного плана.

Ежедневная растяжка. Несколько минут растяжки или утренней йоги помогают поддерживать подвижность тела. С возрастом это очень важно.

Больше ходите. Длительное сидение может негативно влиять на метаболическое здоровье. Даже короткая прогулка после еды помогает оставаться активными, поэтому стоит двигаться не менее 30 минут в день.

Средиземноморская диета. Основу такого рациона составляют овощи, фрукты с невысоким гликемическим индексом, рыба, яйца, птица, тофу, цельнозерновые продукты, бобовые и полезные жиры.

Пейте достаточно воды. Жажду иногда легко спутать с голодом, поэтому важно регулярно пить в течение дня. В качестве ориентира можно взять 2,7 л жидкости в сутки, но индивидуальная потребность может отличаться.

Не отказывайте себе в любимых продуктах. Если полностью исключить из рациона то, что вы любите, постоянные ограничения могут только усилить желание съесть это. Вместо жестких запретов лучше оставлять любимые продукты в разумных количествах.

Пересмотрите вместе с врачом список ваших лекарств. Некоторые препараты могут влиять на вес. Если после начала нового лечения вы заметили изменения, стоит обсудить это с врачом и не отменять препарат самостоятельно.

Если ничего не помогает — обратитесь к специалисту. Если в течение примерно трех месяцев здорового питания и регулярной физической активности вес не меняется, стоит поговорить с врачом или диетологом. При необходимости специалист может проверить работу щитовидной железы и другие возможные причины набора веса.

После 50 лет организм работает не по тем же правилам, что и в 20 или 30 лет, и это нормально. Цель заключается не в том, чтобы любой ценой вернуть прежний показатель на весах, а в том, чтобы поддерживать мышцы, подвижность и здоровье обмена веществ.

Новости партнеров

Новости партнеров