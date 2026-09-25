Как похудеть с помощью препаратов для похудения и не навредить костям / © Credits

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Препараты класса GLP-1 стали важным инструментом для людей, стремящихся снизить вес. Однако наряду с потерей лишних килограммов организм может терять не только жировую ткань. Снижение массы тела само по себе может влиять на кости, а при приеме GLP-1 риск может усиливаться из-за быстрого похудения и уменьшения потребления пищи, об этом сообщило издание Women’s Health.

Это особенно актуально для женщин в перименопаузе и менопаузе, когда снижение уровня эстрогена само по себе может ускорять потерю костной массы.

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Всегда ли GLP-1 ослабляют кости

Проблема, скорее всего, связана не непосредственно с препаратами, а со слишком быстрой или значительной потерей веса. Когда вес тела уменьшается, кости испытывают меньшую механическую нагрузку и адаптируются к новым условиям.

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Кроме того, из-за снижения аппетита человек может потреблять меньше белка, кальция и витамина D — питательных веществ, важных для поддержания костной ткани.

На риск также влияют возраст, генетика и образ жизни в предыдущие десятилетия. То есть состояние костей в 40 или 50 лет во многом зависит от того, как человек питался и насколько он был физически активен ранее.

Опасное похудение на препаратах GLP-1

Известно, что снижение веса различными способами — от ограничения калорий до физических нагрузок, лекарственных препаратов или бариатрической хирургии — может сопровождаться потерей костной массы. Эксперты предостерегают от слишком быстрого похудения. Ориентиром является примерно 0,5–0,9 кг в неделю, а не стремительное снижение веса за короткий период.

Поэтому сам факт приема GLP-1 не означает, что кости обязательно станут более хрупкими. Важно следить за темпами похудения, питанием и физической активностью.

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Защита костей во время похудения

Силовые тренировки — обязательный пункт

Кости реагируют на механическую нагрузку, поэтому упражнения с отягощениями помогают поддерживать их прочность. Полезны также быстрая ходьба, бег, подъем по лестнице, прыжки и танцы.

Ориентир — не менее двух силовых тренировок на все тело в неделю и около 150 минут умеренной аэробной активности. Во время силовых упражнений важно постепенно увеличивать нагрузку, вес или количество повторений.

Не спешите худеть

Быстрый результат может показаться заманчивым, но слишком резкое снижение веса не всегда является лучшей стратегией для здоровья. Постепенное похудение помогает снизить риски и дает организму время адаптироваться.

Употребляйте достаточное количество белка и кальция

Во время похудения очень важно не превращать дефицит калорий в дефицит питательных веществ. Эксперты советуют ориентироваться примерно на 25–30 г белка за один прием пищи и 1000–1200 мг кальция в день, в зависимости от индивидуальных потребностей.

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Полезными источниками белка и питательных веществ могут быть нежирное мясо, яйца, молочные продукты, тофу и фисташки. Важную роль также играет витамин D.

Проверяйте уровень витамина D

Дефицит этого витамина довольно распространён, а он необходим для нормального усвоения кальция и здоровья костей. Если вы принимаете препарат для похудения или планируете начать его прием, стоит обсудить с врачом, нужен ли анализ на витамин D и дополнительные препараты.

Особое внимание здоровью костей следует уделять в период перименопаузы и менопаузы. Снижение уровня эстрогена в этот период может дополнительно ускорять потерю костной массы.

И помните об одном важном нюансе: даже если вес со временем возвращается, потеря костной массы не обязательно восстанавливается вместе с ним. Поэтому о прочности костей стоит думать не после похудения, а ещё во время него.

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