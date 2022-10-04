Как связаны места жировых отложений и болезни: неожиданные результаты новых исследований

Ученые утверждают, что важно не столько количество жира в вашем организме, сколько место его дислокации.

Подкожный жир считается достаточно безобидным, хотя и доставляет нам много неприятных минут в примерочных. Он находится под кожей и от него сравнительно несложно избавиться.

Чего не скажешь о жире висцеральном. Этот жир считается опасным, он хранится глубже в организме, влияет на наши размеры, форму нашего тела и работу многих систем организма. Висцеральный жир активен, он влияет на химический баланс в нашем организме, что может привести к хроническим заболеваниям. Он также может располагаться вокруг наших жизненно важных органов, влияя на их способность функционировать.

The Sun поделились мнениями врачей и результатами новейших исследований о роли жира в организме и его специфике. Новые исследования показали, что наличие даже небольшого количества жира в определенных "проблемных зонах" может вызывать больше беспокойства, чем наличие значительного количества безвредного подкожного жира.

О каких же участках тела нам нужно беспокоиться, когда речь идет о запасах жира, и какие сигналы организм подает нам таким образом.

Шея и лицо

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Накопление жира на шее и лице может быть признаком того, что вы подвержены риску сердечных заболеваний. Исследование, проведенное в США, показало, что чем крупнее ваша шея, тем выше вероятность того, что у вас высокий уровень "плохого холестерина".

Исследователи считают, что окружность шеи более 35 см у женщин и 43 см у мужчин указывает на повышенный риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.

Жир на шее также может оказывать давление на основные дыхательные пути тела, затрудняя дыхание. Это может быть особенно опасно ночью, когда некоторые пациенты с трудом дышат, что увеличивает риск апноэ во сне, инсультов и депрессии, не говоря уже о том, что это вызывает храп.

Грудь

Для мужчин и женщин увеличение размера груди, вызванное накоплением жира, является предупредительным признаком будущего риска развития рака. Жировые клетки вырабатывают гормон эстроген, а увеличение уровня эстрогена может увеличить вероятность развития рака молочной железы. Эти дополнительные жировые клетки в груди также могут вызвать воспаление в организме, которое может способствовать развитию рака.

Руки

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Увеличение жира на верхней части рук является признаком избыточного жира во всем теле и говорит о том, что вам нужно серьезно подумать о похудении. Избыток жира на руках обычно указывает на ожирение и очень высокий ИМТ.

Ожирение увеличивает ваши шансы на депрессию, сердечный приступ, диабет 2 типа, инсульт, боли в суставах, сердечные заболевания, рак и раннюю смерть, так что это предупреждающий знак, чтобы попытаться изменить свой образ жизни.

Бедра

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Исследователи обнаружили, что у людей с жиром на бедрах риск развития сердечной недостаточности повышен на 34% по сравнению с теми, у кого его нет.

Эксперты, стоящие за исследованием, считают, что этот внутримышечный жир, как и жир на животе, является активным, вызывая воспаление в организме и заставляя иммунную систему атаковать, а не защищаться.

Это может привести к сердечным приступам и развитию диабета 2 типа.

Живот

Иметь слой жира вокруг талии — это совершенно естественно, но, когда там начинает откладываться слишком много висцерального жира, это может быть опасно для нашего здоровья. Этот жир часто попадает в печень, где превращается в холестерин. Холестерин легко попадает в кровоток, закупоривая артерии и вызывая повышенный риск сердечных заболеваний, инфаркта, инсульта и высокого кровяного давления.

Висцеральный жир на животе также может влиять на химические реакции, а вызываемое им воспаление в организме может привести к резистентности к инсулину и диабету 2 типа. Исследования также показывают, что это может сделать вас более уязвимыми к некоторым видам рака, включая рак молочной железы и толстой кишки.

Так что, если вы обнаружили у себя "проблемный" жир, пересмотрите свои взгляды на питание и добавьте в каждый свой день больше физической активности. Почти невозможно сделать так, чтобы сжигание жира происходило в определенных зонах, но вы можете избавиться от жира в целом или по крайней мере значительно уменьшить его количество.

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