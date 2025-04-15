Как виноград способствует похудению: какие сорта выбирать, как и когда лучше есть

Виноград / © Associated Press

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Если кратко: да, виноград полезен не только для здоровья, но и для похудения.

Поэтому Woman`sWorld поговорили с врачом о том, как максимизировать эффект похудения от употребления винограда, а также о том, с какими суперпродуктами его сочетать, чтобы повысить преимущества, и о том, в какое время суток им лучше всего наслаждаться.

Полезен ли виноград для похудения

Один стакан винограда содержит всего 100 калорий, отмечает Памела Пике, доктор медицинских наук. Очевидно, что он очень сладкий, поэтому вы не должны есть больше одного стакана в день, но, поскольку содержит природный сахар, он не повышает уровень глюкозы в крови так, как обработанные пищевые продукты, утверждает она. И что действительно замечательно в винограде — это то, что он богат антоцианами, растительными соединениями, уменьшающими воспаление.

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Это важно, поскольку хроническое воспаление вызывает высвобождение гормонов стресса, которые могут привести к увеличению веса. Более того, исследование показывает, что антоцианы помогают препятствовать накоплению жира в печени (что может способствовать прибавке веса) и даже могут помочь в лечении неалкогольной жировой болезни печени.

Высокое содержание воды в винограде делает его прекрасным для похудения. Подумайте о нем как о маленьких водяных шариках в вашем животе: когда они «надуваются», занимают больше места, оставляя вас более довольными.

Как повысить пользу винограда для похудения

Хотите есть виноград для похудения? Вот как добавить их к сбалансированной диете и увеличить их пользу для здоровья:

Выбирайте правильные сорта винограда

Чем темнее его кожура, тем здоровее виноград. Красные, синие и фиолетовые сорта содержат больший уровень ресвератрола, полифенола, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами и косвенно способствует потере веса. На самом деле исследования показывают, что ресвератрол стимулирует высвобождение адипонектина, борющегося с ожирением гормона, который помогает контролировать накопление жира.

Ешьте его утром

Время суток, когда вы перекусываете виноградом, определенно влияет на его эффект, заявляет доктор Пике. Она объясняет, что, поскольку наш уровень инсулина наиболее эффективен утром, это лучшее время дня для нашего организма для метаболизации природных сахаров в винограде.

Инсулин поглощает сахар, но, если вы едите виноград слишком поздно днем, когда уровень инсулина ниже, избыток сахара в вашей системе будет легче упаковываться в жир, объясняет она. Вот почему она любит «предварительно загружать» свои углеводы, съедая их раньше днем и наслаждаясь белковыми и овощными блюдами поближе к обеду.

Попробуйте эти разумные сочетания

Чтобы легко (и вкусно) извлечь еще больше пользы для здоровья от винограда, подумайте о сочетании его с другими суперпродуктами, предлагает доктор Пике.

Наслаждайтесь виноградным смузи: в блендере смешайте один маленький банан (нарезанный кубиками), 1 стакан шпината, 1 стакан капусты, ½ стакана красного винограда, ½ огурца и немного свежей мяты по вкусу.

Возьмите немного миндаля: сочетание примерно ½ стакана винограда с горстью миндаля делает очень сбалансированную, сытную закуску. Здесь есть полезные жиры в орехах и хорошие углеводы из винограда.

Добавьте виноград к творогу: творог с высоким содержанием сытного белка помогает контролировать аппетит. Добавьте к творогу несколько сладких ягод винограда.

Бросьте виноград в овсянку: замочите примерно ½ стакана овса в ½ стакана молока на ночь, и вы проснетесь со вкусным здоровым завтраком. Наполненный сложными углеводами, овес ускоряет ваш метаболизм и не дает набрать лишний вес, объясняет доктор Пике. Посыпьте сверху несколькими нарезанными ягодами винограда, чтобы добавить немного сладости.

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