Как здоровый кишечник может способствовать похудению и какие продукты следует исключить из своего рациона

Женская фигура с сантиметром на талии / © Credits

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В вашем кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, известных как кишечный микробиом. Хотя эти микробы в первую очередь известны тем, что поддерживают пищеварение, исследования показывают, что они также могут играть роль в контроле веса.

Здоровый кишечный микробиом может помочь вашему организму переваривать пищу, регулировать сигналы голода и сытости, поддерживать здоровье обмена веществ и контролировать воспалительные процессы.

Как это происходит, объясняет Healthline.

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Хотя кишечные бактерии являются лишь одним из факторов, влияющих на массу тела, ученые пришли к выводу, что баланс микробов в вашем кишечнике может быть важной частью общей картины.

Вот что говорят исследования о связи между здоровьем кишечника и весом.

Кишечные бактерии помогают переваривать пищу

Ваш кишечный микробиом помогает расщеплять те компоненты пищи, которые ваш организм не может переварить самостоятельно, особенно клетчатку.

Исследование показало, что кишечные микробы влияют на то, как организм перерабатывает и использует энергию из пищи. Когда у вас здоровый баланс кишечных бактерий, эти микробы помогают расщеплять пищу и вырабатывать соединения, поддерживающие общее состояние здоровья.

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Когда баланс кишечных бактерий нарушен, этот процесс может протекать не так эффективно. Исследователи полагают, что различия в том, как кишечные бактерии перерабатывают пищу, могут играть определенную роль в регуляции веса, хотя диета, физическая активность, генетика и другие факторы образа жизни остаются гораздо более важными.

Кишечные бактерии помогают расщеплять те компоненты пищи, которые ваш организм не может переварить самостоятельно, что может влиять на то, как ваш организм использует энергию из того, что вы едите.

Кишечные бактерии могут влиять на чувство голода и сытости

Ваш кишечник и мозг постоянно взаимодействуют. Кишечные бактерии помогают передавать сигналы, которые могут влиять на то, насколько вы чувствуете голод или сытость в течение дня.

Исследования показали, что сигналы из кишечника могут влиять на регулирование аппетита и ощущение сытости.

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В здоровом кишечном микробиоме полезные бактерии помогают поддерживать естественные сигналы голода и сытости организма. После еды эти сигналы могут помочь вам понять, когда вы съели достаточно и чувствуете сытость.

Когда баланс кишечных бактерий нарушен, эти сигналы могут работать не так эффективно. Это может затруднить появление чувства сытости после еды или способствовать более частому появлению чувства голода.

Со временем это может привести к перееданию, что может способствовать увеличению веса.

Кишечные бактерии могут влиять на сигналы, которые сообщают вашему мозгу о том, когда вы голодны или сыты, что со временем может повлиять на количество съедаемой вами пищи.

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Кишечные бактерии поддерживают здоровье обмена веществ

Метаболизм — это процессы, с помощью которых ваш организм преобразует пищу в энергию и обеспечивает выполнение повседневных функций.

Исследование, проведённое в 2026 году, показало, что кишечные бактерии вырабатывают вещества, которые могут влиять на аппетит, пищеварение и другие функции, связанные с весом и метаболическим здоровьем.

В здоровом микробиоме эти вещества помогают поддерживать нормальную метаболическую функцию. Когда баланс кишечных бактерий нарушен, некоторые из этих процессов могут протекать не так эффективно.

Например, если вашему организму сложнее регулировать уровень сахара в крови и эффективно использовать энергию, вы можете быстрее испытывать чувство голода после еды или чаще испытывать тягу к еде в течение дня, что может затруднить поддержание здорового веса.

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Кишечные бактерии могут влиять на то, как ваш организм регулирует уровень сахара в крови и использует энергию, что может повлиять на то, насколько легко набирается или поддерживается вес.

Кишечные бактерии могут влиять на воспалительные процессы

Воспаление является частью естественной защитной системы организма. Однако хроническое воспаление низкой степени связано с ожирением и другими метаболическими заболеваниями.

Исследование показало, что кишечные микробы помогают поддерживать слизистую оболочку кишечника и регулировать воспалительные процессы во всём организме.

В здоровом микробиоме полезные бактерии помогают поддерживать прочный кишечный барьер. Когда баланс кишечных бактерий нарушается, воспаление может усиливаться.

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Со временем хроническое воспаление может влиять на сигналы голода, расходование энергии и то, как организм запасает энергию из пищи, что затрудняет контроль веса.

Когда кишечная микрофлора нарушена, воспаление может усиливаться, что потенциально может препятствовать нормальным процессам в организме, связанным с регулированием веса.

Что есть для поддержания здорового кишечного микробиома

Лучшие продукты для кишечных бактерий — это те, которые питают полезные микробы и помогают им хорошо выполнять свою работу.

К ним относятся:

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Фрукты (например, ягоды, яблоки, бананы и груши)

Овощи (например, брокколи, морковь, шпинат и брюссельская капуста)

Бобовые (например, фасоль, чечевица и нут)

Цельнозерновые продукты (например, овес, коричневый рис и киноа)

Орехи и семена (например, миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна)

Ферментированные продукты (например, йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста)

Эти продукты богаты клетчаткой, которая служит «топливом» для полезных кишечных бактерий. Когда эти бактерии хорошо питаются, они вырабатывают соединения, поддерживающие пищеварение, обмен веществ и общий баланс кишечника.

Продукты, потребление которых следует ограничить для улучшения здоровья кишечника

Ни один продукт не «уничтожает» ваши кишечные бактерии. Однако частое употребление определенных продуктов может затруднить размножение полезных бактерий.

К ним относятся:

Сладкие напитки (например, газированные напитки, энергетические напитки, подслащенный кофе)

Ультраобработанные закуски (например, картофельные чипсы, крендели, попкорн для микроволновой печи с добавками)

Выпечка и десерты (например, пончики, печенье, брауни, маффины, сконы, упакованные пирожные)

Рафинированные углеводы (например, белый хлеб, белая паста, сладкие завтраки)

Жареные продукты (например, картофель фри, жареная курица, палочки моцареллы)

Переработанное мясо (например, бекон, колбаса, хот-доги, мясные деликатесы, такие как салями)

Эти продукты не способствуют поддержанию кишечной микрофлоры так же, как продукты, богатые клетчаткой. Со временем диета с низким содержанием растительной пищи и высоким содержанием ультраобработанных продуктов может снизить разнообразие вашего кишечного микробиома.

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Питание является одним из важнейших факторов здоровья кишечника, но не единственным.

Сон важнее, чем люди думают

Недостаток сна может нарушить баланс кишечной микрофлоры, а также повлиять на гормоны голода. Это может усилить чувство голода в течение дня и вызвать желание съесть больше, чем необходимо вашему организму.

Движение способствует разнообразию микрофлоры кишечника

Регулярная физическая активность связана с более разнообразным кишечным микробиомом. Более разнообразный микробиом, как правило, ассоциируется с лучшим метаболическим здоровьем.

Стресс может влиять на работу вашего кишечника

Хронический стресс может изменить взаимодействие между кишечником и мозгом. Со временем это может повлиять на пищеварение и аппетит.

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Ваш кишечный микробиом играет вспомогательную роль в контроле веса, влияя на то, как переваривается пища, насколько вы голодны или сыты, насколько эффективно ваш организм использует энергию и как он регулирует воспалительные процессы.

Здоровый, сбалансированный кишечник, как правило, работает в фоновом режиме, поддерживая эти системы, тогда как несбалансированный микробиом может затруднить их работу, что со временем может привести к увеличению веса.

Однако кишечные бактерии — это лишь один из элементов мозаики. Ежедневные привычки, такие как употребление достаточного количества продуктов, богатых клетчаткой, ограничение потребления ультраобработанных продуктов, достаточный сон, управление стрессом и физическая активность, оказывают гораздо большее общее влияние на вес и метаболическое здоровье.

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