Какие суши нужно есть, чтобы похудеть

Суши не только вкусны и полезны. Это японское блюдо может стать ценным союзником в рамках диеты.

Нужно всего лишь выбирать наименее калорийные суши и употреблять их в умеренном количестве. Рассмотрим этот продукт с диетической точки зрения.

Полезные свойства

Диетический характер суши объясняется их ингредиентами. Как правило, это блюдо включает в себя приправленный уксусом рис, который быстро создает чувство сытости. Нежирная рыба в составе суши отличается низкой калорийностью, тогда как жирная содержит полезные кислоты омега-3, препятствующие накоплению холестерина. Листья водорослей нори тоже малокалорийны и обеспечивают организм пищевыми волокнами, которые способствуют потере веса. Дополнительными ингредиентами суши обычно служат огурец и другие овощи, богатые витаминами, водой, минеральными солями и пищевыми волокнами. Одним словом, от такой еды не поправишься!

Контроль калорий

Главная проблема низкокалорийных продуктов в том, что часто мы употребляем их в чрезмерном количестве. В результате калории постепенно накапливаются, а затем активно усваиваются организмом. К тому же разные виды суши отличаются по калорийности. Так, один маки с огурцом редко содержит больше 15 ккал. А вот калорийность одного суши с лососем составляет около 40 ккал.

Чтобы держать себя в форме, рекомендуется съедать не более 8-10 суши за один раз. Если они служат закусками к основному блюду, лучше ограничиться 3-5 штуками. И по возможности старайтесь выбирать наименее калорийные сорта суши.

Выбор суши

Какие виды суши максимально полезны для фигуры? Прежде всего те, в состав которых входят креветки или нежирная рыба (например, дорада). В небольшом количестве можно позволить себе и суши с жирной рыбой, поскольку они отличаются высоким содержанием кислот омега-3. Также обратите внимание на вегетарианские сорта, такие как маки с различными овощами – огурцом, морковью, авокадо.

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Тем, кто пытается похудеть, лучше отказаться от видов суши, нетрадиционных для японской кухни. Зачастую эти продукты сложно назвать диетическими. В первую очередь речь идет о жареных роллах и суши с майонезом.

Кстати, сашими – тонкие ломтики сырой рыбы – еще менее калорийны, чем суши. Любителям японской кухни обязательно стоит включить их в свое меню.

Сопутствующие блюда и приправы

Если вы следите за весом, ешьте суши без калорийного соевого соуса. Или замените его диетическим, который содержит меньше сахара и соли, чем обычный. Низкокалорийный соевый соус особенно пригодится тем, кто привык готовить суши дома.

С какими блюдами хорошо сочетаются суши? Отличным дополнением к ним станет небольшая порция салата. Но, если вы хотите устроить настоящий японский обед или ужин, приготовьте суп мисо на рыбном бульоне (с тофу, пастой мисо и водорослями вакамэ) и капустный салат. От блюд из риса лучше отказаться, поскольку он и так является основным ингредиентом суши.

Что касается напитков, к японскому меню хорошо подойдет вода или зеленый чай без сахара. Этот вид чая считается диетическим, так как снижает усвоение жиров и ускоряет сжигание калорий.

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