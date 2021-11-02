Кетодиета: что можно есть и насколько она эффективна

Кетодиета: что можно есть и насколько она эффективна

Лишние килограммы не только портят настроение и понижают самооценку, но и способствуют возникновению целого букета болезней, а еще мешают карьере и вносят дисгармонию в личную жизнь. Поэтому многие люди с лишним весом ищут подходящую для себя диету, благо, выбор диет сегодня огромен.

В последние годы модной считается специфическая кетогенная диета. В чем ее суть, каковы плюсы и минусы? Об этом рассказал житомирский врач - кардиолог-липидолог Светлана Гаркуша.

Максимум жиров и минимум углеводов

Кетодиета – это система питания с высоким содержанием жиров и минимальным количеством углеводов (всего 5-50 граммов в сутки). Суть в том, что, когда человек употребляет в пищу пониженное количество углеводов, организм вырабатывает небольшие молекулы – кетоновые тела (ацетон, ацетоацетат и бета-оксимасляная кислота). Именно они становятся источником энергии. Кетоновые тела производятся в печени из жировых тканей организма и употребленных жиров и поставляют энергию во все внутренние органы, мышцы и головной мозг человека вместо глюкозы. Изначально кетодиета применялась для улучшения состояния людей, страдающих диабетом, но впоследствии она стала использоваться для похудения.

Какие продукты входят в кетодиету

Итак, 80% рациона при кетодиете составляют жиры, а углеводы всего от 5 до 20% при высоком потреблении белка. Основные продукты при такой диете: различные животные и растительные масла, сметана, орехи, авокадо, рыба, морепродукты, сыры, а также мясо разных видов. Овощи также входят в рацион, исключая клубне- и корнеплоды. А еще ягоды.

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Если говорить о продуктах с низким уровнем углеводов, которые используются при кетодиете, то это прежде всего говядина, курица, свинина, яйца, сливочное, оливковое, кокосовое масло, кофе и чай, а также печень, морепродукты, цветная капуста, огурцы, грибы, брокколи, лук, брюссельская капуста, баклажаны и другие овощи. Среди ягод чаще всего используется клубника, которая содержит примерно 5-10% углеводов.

Какие продукты нужно исключить

При кетодиете из меню убирается или сводится к минимуму потребление различных круп, картофеля, выпечки, любых фруктов (кроме ягод), фасоли, различных соусов, содержащих сахар, и, конечно же, алкоголя.

Вот примерное меню на один день. Завтрак: бекон, яйца, сладкий перец. Обед: куриный салат с сыром фета и оливковым маслом. Ужин: любая морская рыба, тушенная в масле с овощами.

Плюсы и минусы кетодиеты

С одной стороны, такой подход в питании ведет к снижению уровня сахара, инсулина в крови, а также помогает убрать лишний вес, прежде всего у пациентов с сахарным диабетом. Но с другой стороны – кетодиета может дать побочные эффекты: гипогликемию (существенное снижение сахара в крови), общую слабость, головокружение, тошноту, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем. Поэтому соблюдение диеты рекомендуют в стационарных условиях под строгим наблюдением врача. Из-за большого количества жиров и белков лишние килограммы при этом уходят не так быстро, как хотелось бы, а при переходе на обычное, смешанное питание вес возвращается. И все же на первом этапе кетодиеты вес и объем тела заметно уменьшаются, это происходит за счет снижения употребления углеводов (1 грамм углеводов удерживает в 4 раза больше воды, чем белок).

Такая диета может привести также к дефициту пищевых волокон, которые содержатся как раз в углеводистой пище, возможен дефицит водорастворимых витаминов, микро- и макроэлементов. Может даже возникнуть остеопороз. Авторитетные зарубежные издания указывают на то, что, когда жиры и белки замещают в питании углеводы, риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта увеличивается на 3,5-5%.

При кетозе возможно появление запаха ацетона или фруктов изо рта, от тела и мочи. Чтобы ацетон выводился активнее и не было неприятного запаха, следует пить два литра воды каждый день.

Питание по кетодиете нельзя назвать совершенно безопасным. Трудно придерживаться кетодиеты всю жизнь, хотя именно такой постоянный режим питания обеспечит стабильный вес, если речь идет о похудении. Но стоит человеку вернуться к прежнему, смешанному режиму питания, как он быстро наберет лишние килограммы.

Учитывая довольно существенные побочные эффекты от кетодиеты, многие диетологи считают, что гораздо проще отказаться от сладостей и быстроусвояемых углеводов. Это эффективно снижает уровень сахар в крови и нормализует избыточный вес без кетоза. Кроме того, нельзя исключать из рациона фрукты, чего требует кетодиета, поскольку они содержат необходимую организму клетчатку, витамины и многие другие полезные вещества. Так что нужно хорошенько взвесить все за и против, прежде чем начинать худеть, используя кетодиету.

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