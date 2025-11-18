Комфортное похудение: 8 продуктов средиземноморской диеты, идеальных для осенних блюд

Средиземноморская диета / © Credits

Реклама

С наступлением ноября, который приносит прохладу в воздух и тягу к более уютным блюдам, самое время перейти на средиземноморскую диету, чтобы отметить этот сезон. Вы можете подумать, что диета , связанная с солнечными приморскими деревнями, будет неуместной в это время года, но принципы средиземноморского питания удивительно хорошо подходят для осеннего урожая. Сосредотачиваясь на сезонных продуктах, богатых питательными веществами продуктах и насыщенных вкусах, вы можете легко адаптировать этот известный образ жизни для создания вкусных и питательных ноябрьских блюд.

Какие продукты подойдут вам больше всего, рассказывает GoodHousekeeping .

Средиземноморская диета — это больше, чем просто способ питания, это образ жизни, вдохновленный разнообразием стран, граничащих со Средиземным морем, объясняет Лиз Шоу , магистр наук, диетолог-нутрициолог. Хотя Греция, Италия и Ливан часто являются первыми на ум, этот регион на самом деле охватывает 22 страны на трех континентах, что делает средиземноморскую диету чрезвычайно разнообразной. Она делает акцент на фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах и умеренном количестве рыбы и птицы, причем оливковое масло является основным источником жира.

Реклама

Один из лучших аспектов средиземноморской диеты — это гибкость, которую она приносит, говорит Уитни Стюарт , магистр наук, зарегистрированный диетолог. Она делает акцент на использовании сезонных продуктов, добавлении вкуса с помощью свежей зелени и приготовлении пищи с оливковым маслом.

Вот восемь продуктов, которые идеально впишутся в средиземноморскую тарелку в этом ноябре.

Тыква мускатная

Этот осенний овощ является звездой средиземноморской кухни. Осень — идеальное время, чтобы насладиться тыквой мускатной, фантастическим дополнением к средиземноморской диете, говорит Стюарт. Ее сладкий, ореховый вкус невероятно универсален. Вы можете запечь ее с оливковым маслом и травами, взбить из нее сливочный суп или добавить кубики в салаты и блюда из пасты.

Наполненная клетчаткой и необходимыми витаминами, тыква прекрасно дополняет сезонные любимые блюда, такие как сладкий картофель и каша, добавляет Стюарт. Одно из важных питательных веществ, содержащихся в тыкве — бета-каротин, антиоксидант, который поддерживает многие аспекты нашего здоровья, включая здоровье мозга.

Реклама

Чечевица

С похолоданием сытные бобовые, такие как чечевица, становятся основными продуктами питания. Чечевица является центральной частью средиземноморской кухни, ее добавляют в супы, рагу и салаты. Для идеального ноябрьского блюда попробуйте приготовить теплый салат из чечевицы с печеными корнеплодами и лимонно-тахини заправкой.

Они также являются естественным источником растительного белка, клетчатки и железа, что делает их сытной и питательной основой для многих блюд. Включение их в противовоспалительную диету, такую как средиземноморская диета, является естественным выбором, поскольку потребление чечевицы связано с уменьшением воспаления в организме.

Груши

Запеканка с грушей / © Credits

Хотя яблоки часто находятся в центре внимания осенью, груши — это сладкий и сочный фрукт, который достигает пика популярности осенью и также заслуживает определенного внимания, особенно если придерживаться средиземноморской диеты. Они являются источником пищевых волокон и витамина С, а некоторые данные свидетельствуют о том, что их потребление может быть связано с поддержанием здоровья сердца.

В средиземноморском стиле вы можете наслаждаться ими свежими как простым десертом или закуской. Они также прекрасно сочетаются с пикантными блюдами. Попробуйте добавить нарезанные груши в салат с грецкими орехами и сыром фета или запечь их со щепоткой корицы и каплей меда.

Реклама

Капуста кейл

Темная листовая зелень является основой средиземноморской диеты, а капуста кейл — это мощный вариант, который хорошо поживает в прохладную погоду. Благодаря содержанию витаминов A, C и K, а также антиоксидантов, капуста кейл является настоящей питательной пищей.

Чтобы сделать ее более нежной, смажьте капусту кейл небольшим количеством оливкового масла и лимонного сока, прежде чем добавлять ее в салаты. Она также хорошо подходит в супах и рагу, или ее можно слегка обжарить с чесноком и хлопьями красного перца.

Цитрусовые (лимоны и апельсины)

Цитрусовые / © Credits

Ноябрь знаменует начало сезона цитрусовых, принося желанный всплеск яркости к землистых осенних вкусов. Лимоны и апельсины богаты витамином С и добавляют пикантности множеству блюд. Цитрусовые также являются естественным источником флавоноидов, каротиноидов и эфирных масел, которые имеют многочисленные преимущества для здоровья. Эти соединения могут помочь снизить риск заболеваний, связанных с метаболическим синдромом, включая болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

Лучшее в средиземноморской диете — это то, как прекрасно ее основные продукты, такие как фасоль и чечевица, сочетаются с этими яркими фруктами, говорит Шоу. Сытное рагу из чечевицы и капусты кейл получает яркий заряд от выжатого лимона, а салат из тыквы и белой фасоли сияет со свежими ломтиками апельсина.

Реклама

Грецкие орехи

Орехи являются ключевым компонентом средиземноморской диеты, обеспечивая растительные омега-3 жирные кислоты, растительный белок и сытный хруст. Интересный факт: грецкие орехи — единственный орех, который является прекрасным источником ALA омега-3 жирной кислоты, питательного вещества, которое может обладать противовоспалительными свойствами.

Грецкие орехи с их насыщенным, землистым вкусом идеально подходят для осени. Посыпьте измельченными грецкими орехами утреннюю овсянку или йогурт, добавьте их в салаты для добавления текстуры или используйте их в выпечке, например, в грушево-ореховом тарте.

Оливковое масло

Оливковое масло / © Getty Images

Ни один список продуктов средиземноморской диеты не будет полным без оливкового масла. Как основной источник жира в средиземноморской диете, оливковое масло ценится за свои полезные для сердца мононенасыщенные жиры и мощные антиоксиданты. Олеокантал — мощный антиоксидант с противовоспалительными и противораковыми свойствами, содержащийся в оливковом масле, и данные показывают потенциал для лечения таких заболеваний, как сердечные заболевания, артрит и даже рак. Исследования подчеркивают его способность влиять на вредные пути в организме, что делает его перспективным

Мягкий, фруктовый вкус оливкового масла подчеркивает практически любое ноябрьское блюдо, от жареных осенних овощей до сытных салатов из капусты. Используйте его для пассерования чеснока и лука в супах, поливайте им рыбу или приготовьте быструю винегретную заправку для зелени и зерновых. Оливковое масло даже работает как завершающий штрих; просто брызги на горячие рагу из чечевицы или жареную тыкву раскрывают их лучшие вкусы.

Реклама

Гранат

Эти рубиново-красные драгоценности в сезоне поздней осени и начала зимы. Семена граната богаты антиоксидантами и имеют уникальный сладко-кислый вкус. Они придают праздничный и яркий оттенок любому блюду, а также обладают противовоспалительными свойствами.

Посыпьте семенами граната жареные овощи, салаты или зерновые миски. Они также станут отличным гарниром для йогурта, хумуса или даже простого кусочка грилированной рыбы, воплощая средиземноморский колорит, который придает простым блюдам чрезвычайный вид и вкус.