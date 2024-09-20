Кортизоловый живот: почему появляется, чем опасен и как от него избавиться

Любой человек, длительное время испытывающий стресс, может рано или поздно обнаружить у себя так называемый кортизоловый, или "стрессовый", живот.

Кортизоловый живот — это увеличение веса в области живота, иногда называемое абдоминальным ожирением, вызванное избытком гормона стресса кортизола.

Лечение кортизолового живота обычно требует от людей выявления стрессовых факторов и их снижения. Избегание курения, нормализация сна и обращение за психиатрической помощью могут помочь.

О том, что такое кортизоловый живот и как от него избавиться, пишет Health.

Симптомы кортизолового живота

Кортизоловый живот часто называют "стрессовым животом" из-за увеличения веса в области живота в периоды повышенного стресса. Сначала вы можете заметить изменение своей внешности, а не какие-либо другие симптомы.

Однако кортизоловый живот может вызывать несколько симптомов, которые вы можете не сразу связать с увеличением жира в области живота. Люди с кортизоловым животом могут испытывать следующие симптомы:

увеличение веса в области живота;

растяжки;

тревожность и депрессия;

повышение аппетита и потребления пищи;

легкое появление синяков;

мышечная слабость;

высокое кровяное давление.

Другие симптомы избытка кортизола могут включать округлое лицо иногда называемое лунообразным лицом, избыточные жировые отложения над ключицей и между лопатками, диабет и остеопороз.

Увеличение жира в области живота может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем. Увеличение веса в области живота — сложная проблема, поэтому, если вас беспокоят изменения внешнего вида, поговорите с врачом о возможных диагнозах, включая кортизоловый живот.

Что вызывает кортизоловый живот

Когда вы испытываете стресс, ваше тело адаптируется, чтобы противостоять предполагаемой угрозе, тело готовится к реакции, известной как "бей или беги". Частота сердечных сокращений и артериальное давление увеличиваются, организм вырабатывает больше глюкозы для питания мышц, и вы становитесь гиперчувствительны к окружающей обстановке.

Когда это происходит, организм также вырабатывает гормон стресса, называемый кортизолом, из надпочечников, расположенных над почками. Эти реакции обычно помогают организму преодолевать немедленные стрессоры.

Однако, когда вы сталкиваетесь с периодом длительного стресса, постоянный выброс кортизола может иметь негативные последствия для вашего организма.

Чем опасны длительный стресс и кортизоловый живот

Если вы длительное время пребываете в стрессе, вы можете столкнуться с такими последствиями повышения выработки кортизола:

Вы станете менее чувствительным к другому гормону, называемому лептином, который является гормоном, который заставляет вас чувствовать сытость после еды.

Увеличите потребление пищи и повысите уровень сахара в крови.

Нарушится баланс жидкости в организме и повысится ваше кровяное давление.

Вы можете чувствовать себя более тревожным, раздражительным или подавленным.

Затруднится эффективная работа вашей иммунной системы.

Повышенный уровень кортизола, связанный с кортизоловым животом, может иметь несколько долгосрочных осложнений:

Остеопороз — состояние, вызывающее слабость и ломкость костей.

Синдром хронической усталости.

Ревматоидный артрит.

Психические заболевания, такие как депрессия или тревожность.

Факторы риска развития кортизолового живота

Кортизоловый живот может развиться у любого человека, но чаще встречается у женщин. Факторы риска развития избытка кортизола в организме, который может привести к кортизоловому животу, включают:

История длительного стресса.

Подверженность травме в детстве.

Хроническая боль.

Диета с высоким содержанием добавленного сахара.

Частое употребление алкоголя.

Деприация сна (недостаток сна или плохое качество сна).

Состояния психического здоровья.

Использование стероидов.

Курение.

Как диагностируют кортизоловый живот

Существуют тесты, помогающие обнаружить избыток кортизола в вашем организме. Если вы испытываете необъяснимое увеличение веса в области живота, ваш лечащий врач спросит о вашей истории болезни, а также о вашем рационе, образе жизни и общем состоянии здоровья.

Затем вас попросят описать, в какой части тела вы набираете вес и когда вы начали это замечать. Ваш лечащий врач также спросит вас о стрессе, который вы испытываете, и о том, был ли стресс недавним или вы испытывали стресс в течение длительного периода.

Чтобы понять, вызвано ли увеличение веса в области живота кортизолом, вашему лечащему врачу необходимо будет проверить уровень кортизола в вашем организме. Кортизол не выделяется с постоянной скоростью — ваш организм выделяет больше кортизола утром и меньше вечером. Тесты на кортизол разработаны с учетом этого.

Тесты на кортизол

Тесты на кортизол бывают нескольких видов, в том числе:

Анализ мочи: этот тест измеряет количество кортизола в вашей моче в течение дня и ночи.

Анализ слюны: этот тест измеряет кортизол в вашей слюне. Возможно, вам придется сдать один образец или несколько в течение 24 часов. В некоторых случаях ваш врач попросит вас взять образец слюны около 23:00 в три разных вечера, чтобы измерить ваш уровень.

Анализ крови: ваш врач возьмет образец крови утром и днем, чтобы измерить уровень кортизола в крови в это время. Это поможет им определить, вырабатывает ли ваш организм кортизол, когда это необходимо.

Тест на подавление дексаметазона: этот тест пытается временно остановить выработку кортизола надпочечниками с помощью синтетического стероида дексаметазона, чтобы определить, вырабатывает ли ваш организм избыточное количество кортизола. Ваш врач попросит вас принять низкую или высокую дозу лекарства в 23:00, и он измерит ваш уровень кортизола в 8:00 утра следующего дня.

Редко избыток кортизола является признаком синдрома Кушинга. Этот синдром возникает, когда небольшие опухоли в вашем гипофизе, области в вашем мозге, которая помогает вырабатывать кортизол, увеличивают количество кортизола, вырабатываемого вашим организмом. Ваш врач также может проверить надпочечник, чтобы убедиться, что он работает правильно. Если ваш врач подозревает синдром Кушинга или проблему с надпочечниками, он может назначить дополнительные тесты.

Лечение кортизолового живота

Кортизоловый живот часто является симптомом длительной реакции на стресс. Для лечения кортизолового живота ваш лечащий врач сначала порекомендует вам изменить образ жизни, чтобы помочь снизить стресс. Определенные изменения образа жизни могут помочь снизить стресс и избыток кортизола и поддержать ваше общее состояние здоровья, включая следующее:

Спите более шести часов в сутки.

Увеличивайте свою физическую активность, например, ходьбу или занятия йогой.

Поддерживайте свое психическое здоровье.

Практикуйте осознанность и медитацию.

Сократите потребление алкоголя.

Избегайте курения.

В некоторых случаях ваш лечащий врач может порекомендовать лекарства от высокого уровня кортизола.

Профилактика кортизолового живота

Многие факторы, включая избыток кортизола, могут влиять на увеличение веса в области живота. Лучший способ предотвратить кортизоловый живот — не допустить, чтобы ваш организм вырабатывал и выделял слишком много кортизола.

Если ваш высокий уровень кортизола вызван таким заболеванием, как синдром Кушинга, лечение этого заболевания может помочь снизить уровень кортизола и улучшить или предотвратить кортизоловый живот.

Однако в большинстве случаев лучшим способом предотвращения кортизолового живота является управление стрессом. Стратегии включают следующее:

Заведите себе хобби.

Высыпайтесь.

Увеличьте свою физическую активность.

Поддерживайте свое психическое здоровье.

Поговорите с близкими.

Соблюдайте сбалансированную диету.

Обычно вы можете контролировать кортизоловый живот, внося изменения в образ жизни. Первым шагом к облегчению симптомов повышенного кортизола в животе станет консультация с лечащим врачом.

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