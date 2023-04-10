Лекарство против диабета как волшебная пилюля для похудения: в чем секрет стремительной потери веса голливудскими звездами

В последнее время нереально быстрое и заметное массовое похудение знаменитостей вызвало много вопросов у широких масс. Большинство звезд ничего не комментируют или настаивают на том, что их новые стройные тела – это результат здорового образа жизни и упорного труда в спортивном зале. Но по миру ходят слухи, что это не совсем так, и все, кто в последнее время сбросил значительное количество килограммов, воспользовались препаратом "Оземпик", который предназначен для лечения диабета.

Самую оживленную дискуссию сейчас ведутся вокруг вопроса: какие знаменитости воспользовались препаратом "Оземпик", а какие – нет. Моментом прорыва стала дискуссия о том, использовала ли его Ким Кардашьян, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро для Met Gala 2022. Она это отрицала.

Кем Кардашьян / Фото: Associated Press

То, что похудение явилось результатом действия какого-либо препарата, обычно не признается знаменитостями. Лишь некоторые говорят об этом открыто, как это сделал Илон Маск, признавшийся относительно использования Wegovy (препарата для похудения схожего с Ozempic действия).

Как замечает The Cut, сейчас никто не хочет возвращаться к тем временам, когда "Лаки Страйк" мог посоветовать: "Чтобы сохранить стройную фигуру, потянитесь к "Лаки" вместо сладостей", или когда продюсеры держали Джуди Гарленд на диете из куриного супа, черного кофе и амфетаминов, чтобы она была похож на старлетку. Но иметь "волшебную таблетку", которая позволит без особого труда сбросить вес и держать аппетит под контролем, стремятся все. Конечно, желательно, чтобы это было безопасно для здоровья.

Но ни одно чудо-лечение не обходится без риска. Люди определенного возраста помнят безумие фен-фена 90-х — лекарственный коктейль из фенфлурамина и фентермина, — который казался революцией, пока не оказалось, что фенфлурамин вызывает повреждение сердечных клапанов, что приводит к смерти некоторых пациентов. Belviq, недавнее дополнение к аптеке диетических препаратов, было отозвано спустя несколько лет после его одобрения, когда FDA определило, что "потенциальный риск рака перевешивает преимущества", пишет The Cut.

В случае Ozempic FDA предупреждает пользователей о развитии опухолей щитовидной железы у грызунов, что может быть опасно для тех, кто имеет (или в анамнезе) панкреатит или определенный тип рака щитовидной железы. У пациентов без сахарного диабета могут возникнуть другие проблемы, а могут не возникнуть. "Правда в том, что мы действительно не знаем, — говорит Лофтон, врач Нью-Йоркского университета. — У нас недостаточно доказательств насчет этих людей, потому что мы никогда не изучали его на людях. Поэтому мы еще должны это выяснить".

О том, отвечает ли "Оземпик" этим критериям и какие текущие эффекты имеет, мы поговорили с врачом семейной медицины Кристиной Шевченко.

"Оземпик" – противодиабетический препарат, который используют для лечения диабета 2 типа и для длительного контроля веса.

Что за продукт и как работает

"Оземпик" – это лекарство для подкожного введения, используемое для лечения диабета второго типа. А в июне 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило "Оземпик" в более высоких дозах для долгосрочного контроля веса у взрослых. Как работают лекарства и как могут помочь людям, борющимся с диабетом и избыточной массой тела?

Что собой представляет "Оземпик"

"Оземпик" – это торговое название препарата, содержащего действующее вещество семаглутида. Выпускается в виде инъекционного раствора, который следует хранить в холодильнике (при температуре 2-8°C). Вводят лекарства под кожу бедра, живота или плеча по указанию врача обычно один раз в 7 дней. Кроме "Оземпика" на европейском рынке доступен еще один препарат с семаглутидом под названием "Рибелс" (Rybelsus) — в форме таблеток.

В 2021 году было опубликовано исследование, где описывалась эффективность семаглутида при подкожном и пероральном введении.

Семаглутид – это лекарственное вещество, которое используется у пациентов с диабетом 2 типа, когда диеты и физических упражнений недостаточно для контроля уровня сахара в крови. Действие такого препарата заключается в снижении уровня глюкозы в крови и поддержании оптимального веса, не допуская развития ожирения. Препарат отпускается только по рецепту и рекомендуется пациентам, которые не переносят другие противодиабетические лекарства или нуждаются в дополнительной терапии диабета второго типа.

Когда назначается "Оземпик":

сахарный диабет 2 типа;

плохо контролируемый сахарный диабет 2 типа в сочетании с адекватной диетой и физическими упражнениями;

как монотерапия у пациентов с непереносимостью или противопоказаниями к метформину или в сочетании с другими лекарственными средствами, применяемыми для лечения диабета;

как один из возможных способов понижения и контроля массы тела.

Как работает "Оземпик"

Основной ингредиент "Оземпика", семаглутид, является аналогом человеческого глюкагонообразного пептида-1 (ГПП-1), то есть гормона, отвечающего в организме человека за следующие функции:

стимуляция глюкозозависимой секреции инсулина — клетками поджелудочной железы, что приводит к снижению уровня глюкозы в крови;

ингибирование секреции глюкагона — клетками поджелудочной железы, тем самым снижая высвобождение глюкозы печенью;

задержка стула желудка и, следовательно, угнетение аппетита и усиление ощущения сытости.

При лечении семаглутидом скорость секреции инсулина у больных сахарным диабетом 2 типа сравнима со скоростью секреции инсулина у здоровых лиц. Кроме того, семаглутид снижает массу тела и жировую массу за счет снижения потребления калорий, включая угнетение аппетита. Клинические исследования показали, что семаглутид оказывает благотворное влияние на уровень липидов в плазме, снижает систолическое артериальное давление и уменьшает воспалительные реакции в организме.

Какие побочные эффекты может вызвать "Оземпик"

Как и любой другой препарат, "Оземпик" имеет ряд побочных эффектов – одни развиваются реже, другие чаще. Наиболее часто побочные эффекты семаглутида включают: тошнота и диарея, запоры, снижение аппетита, головокружение, вздутие живота, повышенная утомляемость.

Частота побочных эффектов:

Очень часто: гипогликемия (при комбинированной терапии с инсулином или производным сульфонилмочевины), тошнота, диарея.

Часто: гипогликемия (во время комбинированной терапии пероральными антидиабетическими препаратами, кроме сульфонилмочевины), снижение аппетита, головокружение, осложнение диабетической ретинопатии, рвота, боль в животе, вздутие живота, запор, диспепсия, гастрит, гастроэзофа уровня липазы и/или амилазы; потеря веса (нечасто после введения).

Редко: анафилактическая реакция.

"Оземпик" во время беременности и лактации

Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Из-за ограниченности данных о применении семаглутида беременным женщинам не следует его применять. Лечение следует прекратить при наступлении беременности и не менее чем за 2 месяца до запланированного зачатия. Относительно приема "Оземпика" во время лактации нужно детально консультироваться с врачом.

Было обнаружено, что "Оземпик" в какой-то мере снижает эффективность противозачаточных средств, поэтому рекомендуется использовать дополнительные меры контрацепции.

"Оземпик" помогает похудеть — миф или реальность

Был обнаружен еще один эффект препарата – способность снижать массу тела, предотвращая развитие ожирения. Воздействуя на рецепторы в головном мозге, действующее вещество "Оземпика" подавляет аппетит и усиливает чувство сытости. Новое революционное открытие может скоро радикально изменить положение людей, борющихся с избыточным весом и ожирением.

Как оказалось, применение семаглутида, обычно используемого для лечения симптомов диабета 2 типа, дает поразительные эффекты, связанные с потерей ненужных килограммов. Если его одобрят для использования в сочетании со здоровым образом жизни, это может стать новым и многообещающим средством для лечения ожирения.

Результаты клинического испытания, опубликованные в New England Journal of Medicine, свидетельствуют, что семаглутид эффективнее большинства одобренных на сегодняшний день на рынке препаратов для снижения веса, и помогает добиться эффекта, аналогичного снижению веса, достигнутому пациентами после бариатрической хирургии. Предыдущее исследование, проведенное учеными из Университета Лидса, показало, что ежедневное потребление калорий у людей с ожирением сократилось на 24%. Несмотря на уменьшение размера порции в среднем на 30%, испытуемые сообщали об ощущении сытости. Введение семаглутида приводило к понижению аппетита и уменьшало частоту тяги к жирной пище.

Врач определяет дозу "Оземпика" и продолжительность его применения для каждого пациента. Нельзя самостоятельно прекращать прием препарата, поскольку это может привести к повышению уровня сахара в крови.

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