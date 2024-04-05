Лучшее средство для женщин старше 50: как итальянская средиземноморская диета помогает похудеть

Каждый год группа престижных экспертов собирается, чтобы оценить популярные планы питания и выбрать лучший. В этом году средиземноморская диета вышла на первое место седьмой год подряд.

Средиземноморская диета по-прежнему очень популярна. И это, как утверждают врачи и диетологи, вполне заслужено.

О преимуществах средиземноморской диеты рассказывает Womans World.

Исследования доказывают, что такой образ питания защищает практически от всех возрастных заболеваний. А благодаря добавлению большего количества любимых итальянских продуктов, таких как растительный белок и оливковое масло, стандартные средиземноморские блюда получают существенное преимущество. Кроме того, итальянская средиземноморская диета помогает похудеть.

Что такое итальянская средиземноморская диета

Итальянская средиземноморская диета заимствует лучшие здоровые традиции региона. Для начала вы будете употреблять такие основные продукты, как свежие овощи, оливковое масло, травы и специи. Растительные белки, такие как бобы, являются обязательными, а умеренное количество рыбы, птицы, цельнозерновых продуктов и орехов дополняет рацион. Ключевым моментом является отказ от красного и обработанного мяса, а также сладостей и обработанных пищевых продуктов.

Какую пользу могут получить женщины старше 50 лет

По мнению ученых Римского университета, доказано, что она помогает сбросить лишние килограммы. Чтобы продемонстрировать, ученые попросили женщин разного возраста протестировать продукты, которые традиционно едят на средиземноморском побережье Италии. Женщины в постменопаузе показали в этом исследовании наибольших прогресс в похудении — они сжигали жир быстрее, чем те, кто был на много лет моложе их. Женщины, которые придерживались этого подхода, в конечном итоге имели больше мышц, ускоряющих обмен веществ, поэтому они были сильнее, выносливее и готовы были навсегда сохранить достигнутые результаты.

Почему оливковое масло играет ключевую роль в итальянской средиземноморской диете

Как оливковое масло помогает похудеть / Фото: Credits

Доктор Ломбардо , из Открытого университета Сан-Раффаэле в Риме, отмечает, что люди, сидящие на средиземноморской диете в итальянском стиле, получают почти 20% калорий из оливкового масла. Исследования показывают, что соединения масла снижают риск сердечных заболеваний, они также снижают уровень сахара в крови, ускоряют обмен веществ и многое другое. Более того, новые результаты показывают, что антиоксиданты в оливковом масле питают специальные бактерии в нашем пищеварительном тракте, которые связаны со снижением риска ожирения.

Оливковое масло особенное, утверждает Мэри Флинн из Университета Брауна, доктор медицинских наук. Действительно, в ее исследовании женщины в возрасте от 60 до 70 лет, соблюдающие средиземноморскую диету, употребляли как минимум 3 столовые ложки оливкового масла в день и смогли потреблять больше калорий и при этом терять больше веса.

Лучшие белки итальянской средиземноморской диеты

Фото: Credits

На средиземноморском побережье Италии недорогие бобы и горох фактически превосходят рыбу в качестве основного белка. Исследования показывают, что растительный белок лечит повреждения внутри наших клеток, компенсируя возрастные метаболические нарушения, говорит руководитель исследования Хана Калеова, доктор медицинских наук, из Комитета врачей за ответственную медицину.

И на этом сила бобов не заканчивается. Эксперты отмечают, что они также содержат особый тип резистентного крахмала, который ускоряет сжигание жира на 20% и одновременно улучшает чувствительность к инсулину. Более того, недавние исследования показали, что женщины, которые едят больше растительного белка, на 46% чаще остаются здоровыми и в пожилом возрасте.

Что едят те, кто придерживается итальянской средиземноморской диеты

Чтобы питаться в рамках итальянской средиземноморской диеты, добавьте 1 чашку фасоли/гороха и 2-3 столовые ложки оливкового масла ежедневно в блюда, наполненные овощами, травами, специями и фруктами. Добавьте умеренное количество морепродуктов, птицы, орехов, цельнозерновых продуктов и вина. Ограничьте мясо, сладости и обработанные продукты.

Вот примерное меню:

Завтрак: намажьте на цельнозерновой хлеб натуральное арахисовое масло (арахис — это разновидность фасоли) и варенье с низким содержанием сахара. Добавьте немного свежих фруктов.

намажьте на цельнозерновой хлеб натуральное арахисовое масло (арахис — это разновидность фасоли) и варенье с низким содержанием сахара. Добавьте немного свежих фруктов. Обед: насладитесь большой порцией нута с салатной зеленью и нарезанными овощами, сыром и заправкой из оливкового масла по желанию.

насладитесь большой порцией нута с салатной зеленью и нарезанными овощами, сыром и заправкой из оливкового масла по желанию. Ужин: перемешайте макароны на основе фасоли с оливковым маслом, жареными овощами и, по желанию, оливками и тунцом.

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