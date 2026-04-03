Лучшие продукты для похудения по рекомендациям из соцсетей: некоторые из них действительно работают

Вы, наверное, видели их повсюду: рецепты TikTok и пищевые тренды, которые обещают легкое похудение без ущерба для вкуса. От теста для печенья с сыром до шотов с оливковым маслом, некоторые из них являются разумными заменами, которые на самом деле могут помочь вам достичь ваших целей по похудению, тогда как другие в основном являются рекламой.

Не знаете, что из них стоит попробовать? Woman`sWorld собрали четыре самых больших тренда и попросили экспертов поделиться своими честными мнениями.

Тесто для печенья с творогом: умные сладкие лакомства

Вместо того, чтобы полностью отказаться от десерта, чтобы похудеть, блогеры в ТикТок рекомендуют тесто для печенья с творогом. Вирусный рецепт заменяет традиционные ингредиенты на богатый белком творог. Тесто для печенья с творогом— это, по сути, высокобелковая закуска в стиле десерта, где творог заменяет часть или все масло и муку, которые традиционно содержатся в тесте для печенья.

Действительно ли это помогает похудеть?

Утверждение, что это блюдо помогает похудеть, является реалистичным, но важно понять механизм этого. Это не пища, которая сжигает жир, а скорее инструмент для замещения калорий и насыщения.

Поскольку творог богат медленно усваиваемым белком казеином, он помогает вам дольше оставаться сытыми. Если употребление этого печенья мешает вам потянуться к пакетику обработанных сладостей на 500 калорий поздно вечером, то да, это абсолютно поддерживает траекторию похудения, поддерживая дефицит калорий.

Шоты с оливковым маслом и лимоном: не меняют правила игры

Этот тренд похудения в TikTok предусматривает утренний прием шота оливкового масла и лимонного сока. Хотя оба ингредиента имеют законные преимущества для здоровья, эксперты говорят, что это сочетание не является быстрым способом избавиться от нежелательных килограммов.

Действительно ли это помогает похудеть?

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые помогают чувствовать сытость дольше. Оно также ускоряет метаболизм и помогает с термогенезом, или сжиганием большего количества калорий.

Но калории накапливаются быстро. Оливковое масло калорийно; оно содержит больше калорий, чем сливочное масло. Поэтому оно может быть полезным для похудения, но только при условии разумного использования.

Лимонный сок имеет свои преимущества. Лимоны богаты витамином С, который помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса, связанного с увеличением веса.

Хотя каждый из них имеет небольшую пользу для похудения, употребление оливкового масла и лимонных шотов по отдельности не приведет к кардинальному влиянию на похудение. Сочетание обоих не приведет к синергетическому похудению, если не будут приняты другие здоровые меры, такие как соблюдение здорового питания и физические упражнения.

Воздушное белковое желе: низкокалорийное и сытное

Этот десерт сочетает желе без сахара и греческий йогурт, создавая лакомство с высоким содержанием белка под названием «воздушное желе», которое, как сообщается, способствует здоровому похудению.

Действительно ли это помогает похудеть?

Высокопротеиновая закуска, такая как «воздушное желе», может способствовать похудению, главным образом потому, что увеличение потребления белка помогает регулировать аппетит и поддерживать мышечную массу.

Настоящая польза исходит от йогурта. Существуют веские доказательства того, что греческий йогурт, благодаря высокому содержанию белка, может способствовать насыщению и уменьшать потребление калорий во время более поздних приемов пищи. Чтобы действительно поддержать насыщение и метаболическую функцию, вам нужно потреблять не менее 20-30 граммов белка на порцию.

Напиток «Японский Мунджаро»: натуральный сжигатель жира

Этот вирусный напиток играет на популярности GLP-1, «Мунджаро» для похудения и содержит матча, морские водоросли, имбирь и ферментированную сливу. Хотя ингредиенты имеют реальную пользу для ускорения метаболизма, текущие исследования ограничены.

Действительно ли он помогает похудеть?

Исследования показывают, что зеленый чай, как матча, может быть полезным для похудения». Морские водоросли имеют низкую калорийность, но также содержат биоактивные соединения, которые могут снизить вес. Исследования показали, что имбирь может снизить массу тела, улучшить состав тела и повысить энергетический обмен.

Стоит учесть: большинство выводов получено в результате исследований на животных, и результаты похудения, которые вы можете получить от японского мунджаро, не сравнятся с рецептурными препаратами GLP-1.

Что нужно знать о пищевых трендах для похудения из соцсетей

Ни одно из них не является волшебным средством, но большинство может способствовать похудению, если его использовать как инструмент. Тесто для печенья с сыром и протеиновое желе повышают содержание белка и чувство сытости, тогда как оливковое масло и лимон предлагают индивидуальные преимущества, а напиток мунджаро содержит богатые питательными веществами ингредиенты. Но длительная потеря веса все еще зависит от последовательности. Вам не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы похудеть. Благодаря правильным заменам и порциям здоровое питание все еще может быть сытным и приятным.