Лучшие сыры для похудения: рейтинг, который вас удивит

Сыр

Нужно ли нам отказываться от сыра, чтобы похудеть? Ответ на этот вопрос искали редакторы Woman`sWorld.

Однозначно нет, утверждает говорит Дженнифер Браун, доктор медицинских наук, врач, которая имеет двойную сертификацию по семейной медицине и медицине ожирения. Во-первых, отказ от чеддера и моцареллы может привести к чувству нищеты, которое провоцирует переедание и в конечном итоге приводит к увеличению веса. Более того, питательные вещества во многих сырах могут сделать потерю веса легче и быстрее, особенно для тех из нас, кому за 50 лет, и кому нужен небольшой стимул. Но какой лучший сыр для похудения, читайте дальше, чтобы узнать вкусные подробности и неожиданности.

Хорошие новости о сыре для похудения

Сыр — отличный источник высококачественного белка, богатого питательными веществами, включая кальций и витамины группы В.

Белок в сыре в основном относится к типу казеина, который содержится только в молочных продуктах. Он очень медленно расщепляется, помогая поддерживать чувство сытости, говорит Нилофер Басария, доктор здравоохранения, сертифицированный оздоровительный коуч. Пикантные вкусовые соединения сыра также стимулируют сигналы удовольствия в мозге, делая еду более комфортной. Поэтому сыр может очень хорошо утолить голод.

Белок в сыре также выделяется по другим причинам. Он содержит аминокислоты, необходимые нашему организму для поддержания, восстановления повреждений и укрепления. Другими словами, сыр поддерживает здоровье костей и мышц, говорит доктор Браун. А здоровые мышцы поддерживают контроль уровня сахара в крови и метаболизм, поскольку мышечная ткань постоянно сжигает сахар крови и калории, чтобы поддерживать себя, даже когда вы спите.

Вызывает ли сыр зависимость

Хотя сыр можно добавлять к обработанным продуктам, вызывающим зависимость, комплексные исследования показали, что необработанный сыр сам по себе не является пищей, которую мы склонны переедать. Поэтому любой необработанный сыр может быть отличным выбором как часть сбалансированного питания. А некоторые виды сыров предлагают дополнительные преимущества в борьбе с жиром.

Эксперты составляют рейтинг лучших сыров для похудения

Все сорта сыра в этом списке имеют преимущества для женщин, которые пытаются похудеть. Наслаждайтесь любым или всеми, что вам нравятся.

5. Пармезан

Пармезан, изготовленный со времен Средневековья, выдерживается до трех лет, чтобы придать ему интенсивные нотки орехов и карамели. Поскольку избыток молочного жира прогоркает во время процесса старения, этот сыр имеет низкое содержание жира и высокое содержание белка (5 граммов жира и 11 граммов белка на 120 калорий).

А ученые, которые ищут способы контроля диабета, недавно обнаружили в пармезане перспективные «антидиабетические пептиды», что свидетельствует о том, что он может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови и проблемы с инсулином, которые вызывают голод и увеличение веса. Поэтому это может быть идеальным вариантом для тех, кто в течение многих лет имел проблемы с сахаром в крови. Хотя нужны дополнительные исследования, доказательства достаточно многообещающие, чтобы обеспечить «пармезану» место в этом списке лучших сыров. Пармезан насыщен вкусом, и его достаточно, что может снизить потребление калорий, одновременно удовлетворяя тягу к еде, говорит Браун.

Гауда — еще один вкусный выдержанный сыр, который, как обнаружили, обладает антидиабетическими свойствами.

4. Фета и козий сыр

Эти варианты — еще один выбор, который содержит меньше жира и больше белка, чем многие сыры, поэтому вы автоматически довольствуетесь меньшим количеством. Что отличает их от других, так это то, что они не изготавливаются из коровьего молока. Козий сыр изготавливается полностью из козьего молока, а фета — это смесь козьего и овечьего молока. Некоторые люди могут считать козий и овечий сыры более мягкими для желудка, поскольку их белок может быть легче расщепляться некоторыми организмами, — отмечает Басария.

Это не только означает сниженную вероятность вздутия живота и дискомфорта, исследования показывают, что сыр, изготовленный из козьего и овечьего молока, может помочь уменьшить воспаление. И это на самом деле может помочь в потере веса. Доктор Браун объясняет, что воспаленные ткани высвобождают соединения, называемые цитокинами, которые могут ухудшить окисление жиров. Это означает, что выбор сыра фета или козьего сыра может вызвать изменения в организме, которые позволяют жиру сжигаться свободнее.

Любой сорт, изготовленный преимущественно из овечьего молока, такой как пекорино, манчего и рокфор — полезен и подойдет для похудения.

3. Чеддер

Чеддер — полутвердый сыр, который выдерживается не менее двух месяцев (для мягкого) и до 18 месяцев (для острого), является одним из самых любимых сыров. Его суперсила заключается не только в том, насколько хорошо он сочетается с другими продуктами, но и в том, как он фактически меняет реакцию организма на продукты, которые в противном случае способствовали бы ожирению и вредным скачкам сахара в крови.

Исследование, опубликованное в Европейском журнале клинического питания, показало, что добавление чеддера к таким продуктам, как картофель, макароны и тосты, резко снижает их «гликемический индекс» — или скачок сахара в крови, который они создают. Чеддер фактически превращал продукты с высоким гликемическим индексом в продукты с низким гликемическим индексом, и это было лучше, чем такие добавки, как чили и тунец. Если вы едите углеводы, чеддер может быть отличным дополнением, говорит доктор Браун.

Частично обезжиренная моцарелла, вероятно, предложит много тех же преимуществ, что и чеддер, и содержит меньше калорий.

Сыр

2. Альпийский швейцарский сыр

Альпийский швейцарский сыр изготавливается из молока коров, которые пасутся на чрезвычайно богатых питательными веществами пастбищах, поэтому сыр получается очень полезным. Пример: исследования показывают, что он содержит в четыре раза больше омега-3 жирных кислот, чем обычный сыр. Сыры с более высоким содержанием омега-3 жирных кислот могут помочь уменьшить воспаление, одновременно улучшая метаболизм жиров, что способствует снижению веса, отмечает Браун.

Альпийский швейцарский сыр также может похвастаться особенно высокой концентрацией конъюгированной линолевой кислоты (CLA), жирной кислоты, которая может усилить сжигание жира. Кроме того, швейцарский сыр «является отличным источником белка, но имеет умеренную калорийность, говорит Басария.

Любой сыр от коров травяного выпаса также будет иметь больше омега-3 жирных кислот и CLA.

Творог / © Credits

1. Сыр и творог

Сыр переживает свой период популярности, и не без оснований. Согласно последнему исследованию Университета штата Флорида, употребление мягкого, кремового сыра в качестве ежедневной закуски приводит к укреплению мышц, более быстрому метаболизму и улучшению общего самочувствия. Заслуга принадлежит огромному количеству питательных веществ в сыре, включая энергичный рибофлавин, селен, стимулирующий работу щитовидной железы, и кальций, блокирующий жир.

И многие из нас не осознают, что бренды с «живыми и активными культурами» на этикетке, содержат пробиотики, которые поддерживают здоровый кишечный микробиом, что имеет решающее значение для оптимального метаболизма и сжигания жира, отмечает доктор Браун.

Каждая 160-калорийная чашка сыра содержит целых 28 граммов белка, больше, чем любой другой сыр, что означает уменьшение голода и ускорение метаболизма. Сыр невероятно сытный, но при этом низкокалорийный, — говорит доктор Браун. Его также очень легко употреблять в течение дня, поскольку он подходит как для соленых, так и для сладких блюд.

Лучшие способы употребления лучших сыров

В общем, можно есть весь сыр так часто, как вам нравится. Эксперты предлагают ограничить потребление других сортов сыра до 50 граммов в день и сделать его частью здорового подхода к питанию, который делает акцент на продуктах с высоким содержанием белка и продуктах с умеренным количеством цельного зерна и полезных жиров.