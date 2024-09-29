Мифы и правда о целлюлите: объясняет диетолог-эндокринолог

Впереди у нас целая треть лета, когда можно купаться, загорать и гулять по городу в коротких юбках и шортах. Но, к сожалению, многие женщины стесняются оголять свои ноги, потому что считают их несовершенными из-за целлюлита.

Целлюлит — мнимый или реальный — испортил женщинам не одно лето.

Что же это такое и можно ли его преодолеть, Екатерина Толстикова – врач общей практики, диетолог-эндокринолог, фуд-терапевт, специалист в аnti-age-питании и функциональной медицине – рассказала каналу "Усе чудово".

Целлюлит – это заболевание

Это – миф. Целлюлит зависит от гормонального фона женщины, и он должен быть у каждой из нас в начальной стадии. Целлюлит – это нарушение микроцеркуляции подкожной жировой клетчатки.

Целлюлит имеет генетическую природу

Да, это правда, если у вашей мамы был выражен целлюлит, то вы тоже будете иметь к нему склонность, если будете вести нездоровый образ жизни и мало двигаться.

Целлюлит возникает как следствие нездорового образа жизни

Это тоже правда. Если у вас нет генетической предрасположенности к целлюлиту, но он все-таки у вас есть, проанализируйте свой образ жизни. На появление целлюлита влияет курение, алкоголь, плохое питание, нарушение сна, отеки.

Избавиться от целлюлита невозможно

Да, невозможно, он все равно будет, но вполне возможно сделать его незаметным. И здесь важен комплексный подход: пересмотр своего образа жизни и косметические процедуры, например, массажи.

Что делать, чтобы избавиться от целлюлита

Мифы и правда о целлюлите / Фото: www.credits

Добавьте в свою жизнь движение и активность. Движение ускоряют микроцеркуляцию, нагружаем мышцы – это очень полезно. И здесь важна регулярность.

Очень важно полноценно спать. Избавиться от целлюлита поможет отлаженный полноценный сон.

Также необходимо заботиться о своем ментальном здоровье и избегать стресса: гормоны стресса очень негативно влияют на весь организм и на качество нашей кожи также.

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