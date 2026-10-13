Микродозирование Оземпика / © Associated Press

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Препараты GLP-1, в частности семаглутид и тирзепатид, применяются для лечения диабета и контроля веса. В последние годы вокруг них возникло немало трендов, один из которых — микродозирование.

Речь идет о ситуации, когда человек сознательно принимает меньшее количество препарата, чем предусмотрено инструкцией по применению. Например, вместо полной дозы препарата он принимает лишь её часть.

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Специалист по лечению ожирения доктор В. Скотт Бутш из Cleveland Clinic отмечает, что официальных рекомендаций по такому подходу нет, а его безопасность и эффективность недостаточно изучены.

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Почему люди уменьшают дозу

Одна из главных причин — высокая стоимость препаратов. GLP-1 часто не покрываются страховкой, поэтому пациентам приходится оплачивать лечение самостоятельно. Уменьшение дозы представляется способом сделать препарат более экономичным и продлить срок его использования.

Есть и другая причина: после прекращения приема GLP-1 люди могут вновь набрать утраченный вес. Из-за этого некоторые пациенты пытаются принимать меньшие дозы и надеются сохранить результат, одновременно расходуя меньше препарата. Однако такая схема не имеет достаточной доказательной базы.

Меньшая доза не означает меньшее количество побочных эффектов

Тошнота, вздутие живота и диарея относятся к числу распространенных побочных эффектов препаратов GLP-1. Обычно они ослабевают в течение двух суток после приема назначенной дозы.

При самостоятельном микродозировании ситуация может быть иной. Если препарата в организме недостаточно для поддержания стабильного уровня, он может быстрее выводиться. А когда человек принимает следующую дозу, неприятные симптомы могут возникнуть вновь. То есть меньшее количество препарата не обязательно означает меньший дискомфорт.

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Самый большой риск — ошибка в дозировке

Особую осторожность следует проявлять в отношении так называемых индивидуально изготовленных препаратов GLP-1. Их готовят в специализированных аптеках, когда одобренный препарат не соответствует конкретным медицинским потребностям пациента. В отличие от других препаратов, такие средства перед выходом на рынок не проходят такую же проверку на безопасность, эффективность и качество.

Кроме того, такие препараты могут иметь разную концентрацию. Если человек самостоятельно отмеряет «небольшую дозу», он может легко ошибиться и принять гораздо большее количество действующего вещества, чем планировалось.

Научная точка зрения

Пока что недостаточно исследований, которые позволили бы с уверенностью утверждать, что микродозирование GLP-1 является безопасным или оказывает благотворное влияние на здоровье.

Вместе с тем известно, что такие препараты лучше всего изучены именно в качестве длительной терапии с дозировкой, подбираемой в соответствии с медицинскими показаниями. Официальных стандартов для микродозирования нет, и, например, Американская диабетическая ассоциация не рекомендует такой подход. Поэтому популярность этого тренда в социальных сетях не означает, что он имеет достаточную медицинскую доказательную базу.

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Помните, что индивидуальная корректировка дозы и микродозирование — это не одно и то же. Врач может изменить дозировку GLP-1 в зависимости от эффективности лечения, переносимости и побочных реакций. Если препарат действует слишком сильно, вызывает дискомфорт или, наоборот, недостаточно помогает, это повод обсудить ситуацию с медицинским специалистом. Именно врач может оценить, какая схема будет оптимальной в конкретном случае.

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