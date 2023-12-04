Молоко с куркумой: чудодейственное средство, которое сжигает жир и блокирует образование нового

Целебные свойства куркумы известны со времен глубокой древности. Но последнее время куркума стала особенно популярна благодаря уникальному эффекту сжигания жира.

О том, почему куркума стала в наши дни такой популярной специей рассказывает Womans world.

Куркума облегчает боль в суставах, улучшает диабет, стимулирует работу мозга, снимает усталость и многое другое, считает аюрведический врач Сухас Кширсагар

Что такое куркума

Сырой корень куркумы похож на свежий имбирь. При высыхании ярко-желтый порошок приобретает землисто-сладкий вкус. «Он вкусен как травяной чай и добавляет пикантности всему: от смузи и супов до овощей и мяса, куркума - это основная специя в карри. Сочетание куркумы с черным перцем и полезными жирами дает огромное преимуществ помогают нашему организму усваивать значительно больше куркумина — активного соединения куркумы. И чем больше куркумина мы поглощаем, тем более действенной становится куркума.

Как куркума ускоряет сжигание жира

Благодаря современным факторам, таким как стресс, загрязнение окружающей среды и излишняя переработка пищевых продуктов, у большинства из нас внутри организма постоянно присутствует скрытый иммунный ответ, который ученые называют воспалением. Доказано, что куркума значительно уменьшает это воспаление. В результате больные суставы чувствуют себя лучше, исчезают головные боли и высвобождается жир.

Когда у вас уменьшается воспаления в клетках, это освобождает метаболизм, позволяя ему работать интенсивнее, объясняет доктор Сухас.

С ним соглашается и представитель традиционной медицины Ли Эрин Коннили, доктор медицинских наук, которая утверждает, что куркума помогает при ожирении, вызванном или усугубленном воспалением, включая предиабет, диабет и гипотиреоз.

Другие преимущества куркумы для здоровья

Также читайте Как лечат ароматы Рождества: 6 самых полезных для здоровья праздничных специй

Активные соединения куркумы являются эффективным антидепрессантом, говорит доктор Коннили. Эта специя успокаивает воспаления в мозгу, что высвобождает больше энергии, делает мышление более острым, а сон более глубоким. Соединения в куркуме действуют так же, как и многие противовоспалительные препараты, но куркума не разрушает желудочно-кишечный тракт и не вызывает стресса у печени, как это делают лекарства. Недавние исследования показали, что куркума очищает жировые отложения, закупоривающие печень. Поскольку печень - основной орган, сжигающий жир, это очень важно. Печень находясь в хорошем состоянии способна сжигать больше жира.

Как куркумин подавляет развитие новой жировой ткани

Исследования показывают, что куркумин помогает подавлять развитие новой жировой ткани, сообщает доктор Коннили. По данным команды Университета Тафтса, специя фактически блокирует кровеносные сосуды, питающие наш жир, в результате чего значительное количество жировых клеток не получает питания и самоуничтожается.

Лучший способ использовать куркуму для похудения

Для снижения веса и пользы для здоровья специалисты рекомендуют около 2 ч. л. куркумы ежедневно. Есть много способов получить суточную дозу куркумы: чай с куркумой, вода с куркумой и рецепт золотого молока, приведенный ниже. Вы также можете добавить специю в свои блюда и приготовить вкусные напитки с куркумой для похудения.

Чтобы добиться максимальных результатов, наслаждайтесь здоровой пищей, в которой особое внимание уделяется белку, овощам и полезным жирам. Хотя куркума как специя обычно считается безопасной, всегда консультируйтесь с врачом, перед тем как менять привычный рацион питания или попробовать любой новый диетический подход.

Рецепт молока с куркумой для похудения

Этот напиток согревает душу и ускоряет обмен веществ.

Ингредиенты

2 чашки светлого кокосового или миндального молока

1 ч. л. куркума

¼ ч. л. приправы для тыквенного пирога

¼ ч. л. экстракта ванили

1 ч. л. меда или 1 финик

щепотка черного перца

Приготовление

В кастрюле нагрейте все ингредиенты до горячего состояния, но не до кипения. Если вы используете финик, он должен стать достаточно мягким, чтобы получилось однородное пюре. Вылейте в блендер и взбейте до образования пены.

Наслаждайтесь немедленно.

Читайте также: