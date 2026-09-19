Мороз или жара: в какую погоду мы быстрее худеем и сжигаем больше калорий / © Associated Press

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Организм постоянно расходует калории, даже когда мы отдыхаем, ведь сердце работает, дыхание не прекращается, а температура тела поддерживается примерно на уровне 36,6 — 37°C. Когда окружающая среда слишком холодная или жаркая, телу приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы вернуть температуру в комфортный диапазон. Этот процесс называется терморегуляцией, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

Что происходит на морозе

Когда температура падает, организм пытается сохранить тепло. Сначала сужаются кровеносные сосуды, чтобы уменьшить потери тепла через кожу. Если этого недостаточно, активируется бурый жир — особая ткань, которая использует энергию для выработки тепла.

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А когда становится совсем холодно, мы начинаем дрожать. Непроизвольные быстрые сокращения мышц также требуют энергии, поэтому во время дрожи организм действительно сжигает дополнительные калории.

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Однако эффект невелик. По словам спортивного врача Мэтью Камперта из Cleveland Clinic, именно тренировка отвечает за основную часть сожженных калорий, а холод не делает пробежку более эффективным способом похудения.

К тому же длительное пребывание на холоде без надлежащей одежды может негативно сказываться на подвижности, гибкости и силе мышц, а также повышать риск травм.

Что происходит в жару

Высокая температура тоже заставляет организм работать активнее, но здесь важно не путать потоотделение со сжиганием калорий. Пот — это, прежде всего, механизм охлаждения, а не признак того, что тренировка стала значительно эффективнее.

В жару сосуды расширяются, чтобы отдать больше тепла через поверхность кожи, а пот, испаряясь, дополнительно охлаждает тело. Во влажном воздухе этот процесс работает хуже, ведь воздух уже насыщен влагой, поэтому организму сложнее избавляться от тепла.

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Не стоит специально надевать несколько слоев одежды или тренироваться в сильную жару, чтобы попотеть сильнее. Это не даст существенного преимущества в сжигании калорий, зато может повысить риск обезвоживания, тепловых судорог, истощения и теплового удара.

Какая температура лучше всего подходит для тренировок

Если цель — сжигать больше калорий, гораздо важнее интенсивность, продолжительность и регулярность тренировок, а не температура воздуха. Вместо того чтобы пытаться «обмануть» организм холодом или жарой, эффективнее постепенно увеличивать нагрузку, например, количество повторений, подходов или вес при силовых упражнениях.

А вот во время тренировок в экстремальных погодных условиях следует в первую очередь думать о безопасности. В холодное время года помогут несколько функциональных слоев: базовый влагоотводящий, утепляющий и защищающий от ветра. В жару лучше выбирать легкую, свободную одежду, которая хорошо пропускает воздух.

В любую погоду важно пить достаточно воды и не игнорировать сигналы организма. Головокружение, недомогание или необычная слабость — повод прервать тренировку и перейти к восстановлению.

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Холод и жара действительно могут немного увеличить расход энергии, ведь организм тратит дополнительные силы на поддержание нормальной температуры. Однако эта разница слишком мала, чтобы использовать погоду в качестве стратегии похудения. Поэтому, если хотите сжигать больше калорий, лучше постепенно увеличивать нагрузку, регулярно тренироваться и выбирать условия, в которых вам комфортно заниматься.

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