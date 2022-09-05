Мой посуду и худей: сколько калорий мы сжигаем, выполняя повседневную работу

Чтобы сжигать калории, людям не нужно ходить в спортзал или тренироваться, даже выполняя работу по дому, можно похудеть.

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, сколько люди могут сжигать калорий каждый день, просто занимаясь обычными повседневными делами.

Как оказалось, сжигать больше калорий совсем не сложно, для этого достаточно просто чаще ходить из комнаты в комнату или, например, заниматься чем-то, сидя на полу, потому что вы сжигаете больше калорий, вставая с пола, чем с дивана.

Когда человек сжигает лишние калории, занимаясь повседневными делами, все это суммируется и может составить дополнительные 2100 калорий в месяц.

Точное количество калорий, сжигаемых человеком, зависит от многих факторов, таких как интенсивность и вес. Эксперты подсчитали, сколько калорий сожжет человек весом 70 кг, занимаясь следующими видами деятельности в течение 20 минут:

мытье посуды стоя - до 44 калорий;

переноска и раскладывание покупок - 61 калория;

покраска поверхностей или уборка - до 81 калории.

Хорошая генеральная уборка или общая работа по дому могут помочь сжечь много калорий. Пылесос, глажка, развешивание одежды заставляют ваше тело двигаться и помогают оставаться активными.

Работа по саду еще более эффективный вид полезной деятельности. Садоводы могут сжечь более 100 калорий за 20 минут посадки семян овощей.

Если у вас есть сад и он выглядит неухоженным, идите туда и начинайте работать. Это будет одинаково полезно и для сада, и для вашей фигуры.

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