Можно ли сбросить 5 кг за месяц

Когда мы мечтаем о быстром результате, многие ставят себе цель «сбросить 5 кг за месяц». Но, как объясняет издание Women’s Health, для большинства людей такой темп похудения является рискованным. Среди возможных последствий наблюдаются камни в желчном пузыре и быстрый возврат веса. Стоит ориентироваться на 0,5-1 кг в месяц и, как правило, 4-5 кг реально сбросить за 3-4 месяца. А пока вы ждете долгосрочный результат, можно применять безопасные и приятные стратегии.

Сон — ваш союзник. 7-9 часов сна ежедневно помогает контролировать гормон голода — грелин, снижает вероятность ночных перекусов и заряжает энергией для движения в течение дня.

Ежедневные прогулки. 30 мин быстрой ходьбы активируют обмен веществ, улучшают настроение и снижают воспаление в организме. Это не просто «сжигание калорий», а профилактика диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Растительная пища. Разнообразные овощи и фрукты поддерживают микробиом кишечника, влияют на инсулин и жиросбережение. Даже один день в неделю с растительной пищей полезен для здоровья и фигуры.

Дефицит калорий. Легкий дефицит калорий помогает терять вес без вреда для метаболизма. Для подсчета калорий стоит обратиться к врачу или диетологу.

Контроль стресса. Стресс повышает кортизол, который провоцирует накопление жира в зоне живота. Медитация, йога и дневник помогут снизить уровень стресса.

Пейте воду. Часто чувство голода — это жажда. Достаточное увлажнение, например, 2,7 л в день для женщин, помогает контролировать аппетит и поддерживает обмен веществ.

Силовые тренировки - мышцы сжигают больше калорий в покое, поэтому 3 раза в неделю силовых упражнений помогают изменить тело и ускорить метаболизм.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка. Интервальные тренировки высокой интенсивности сжигают много калорий и формируют подтянутое тело, часто эффективнее классических кардиотренировок.

Клетчатка . Она регулирует уровень сахара в крови, поддерживает здоровье кишечника и дарит чувство сытости. Основной источник — овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.

Избегайте ультраобработанной пищи. Еда из упаковки с непонятными ингредиентами часто содержит лишние сахара, жиры и калории, поэтому выбирайте цельные продукты.

Готовьте дома. Самостоятельное приготовление помогает контролировать состав, порции и качество питания.

Ограничьте алкоголь. Алкоголь богат «пустыми калориями» и замедляет сжигание жира.

Ведите пищевой дневник . Фиксирование приема пищи помогает контролировать потребляемые калории и достигать результатов без лишнего стресса.

Контролируйте порции. Меньшие порции и паузы между ними помогают почувствовать сытость, без переедания.

Устанавливайте реалистичные цели. Подходите к похудению комплексно и долгосрочно, ведь речь идет о здоровье, а не только о цифре на весах.

Быстрое похудение — соблазнительно, но здоровье важнее результата любой ценой. Фокусируйтесь на сне, сбалансированном питании, подвижности и стресс-контроле. Только так вы сможете безопасно терять вес и поддерживать результат надолго.