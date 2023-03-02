Не пробуйте это на себе: кому не подходит интервальное голодание

Метаболические изменения, которые может вызвать интервальное голодание, в целом, полезны для здоровья. Однако длительные периоды времени без еды или строгий контроль потребления пищи могут иметь неблагоприятные последствия для некоторых людей.

То, что может быть очень полезно для одного человека, может не работать для другого. Не существует универсальных или общих диетических рекомендаций, которые можно было бы дать всем людям, утверждает Дана Эллис Ханнес, доктор медицинских наук, старший диетолог Медицинского центра Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Определение того, подходит ли вам интервальное голодание, часто сводится к методу проб и ошибок, но некоторым категориям людей не стоит экспериментировать с голоданием в принципе. О том, кому следует избегать этого метода похудения, рассказывает Womans World.

У вас было в прошлом расстройство пищевого поведения

Если вы хотите попробовать интервальное голодание, вам стоит очень внимательно относиться к своему организму и реакциям. При интервальном голодании многие люди склонны одновременно сокращать калории. Это необязательное требование для голодания, но это может произойти естественным образом из-за сокращения периода времени, в течение которого вы едите в течение дня. К сожалению, люди, у которых в анамнезе были расстройства пищевого поведения, могут начать использовать голодание как способ вернуться к сокращению калорий, что может вызвать рецидив расстройства.

Поэтому, если у вас есть история этого типа расстройства, но вы все равно хотите попробовать интервальное голодание, вам лучше планировать прием пищи заранее и рассчитывать общую калорийность своего дневного рациона. Это поможет убедиться, что вы получаете достаточно калорий, даже при меньшем временном окне приема пищи.

Вы - ребенок

Поскольку исследования воздействия голодания на детей ограничены и показывают противоречивые результаты, текущая рекомендация состоит в том, что интервальное голодание не рекомендуется для детей и подростков.

Дети могут подвергаться более высокому риску возникновения проблем из-за голодания из-за их меньшего веса и повышенных метаболических потребностей. Эти проблемы могут включать усталость, слабость и раздражительность. Кроме того, даже при коротких голоданиях у детей снижается когнитивная функция.

Вы беременны или кормите грудью

Даже если вы не боретесь с тошнотой, все равно может быть трудно получить все необходимые питательные вещества во время беременности, и попытка получить их и иметь при этом в ежедневном рационе нужное количество калорий, съев все это всего за пару приемов пищи в день, безусловно, не пойдет вам на пользу.

То же самое касается грудного вскармливания. Кормящим мамам требуется на 300–500 калорий в день больше, чем тем, кто не кормит грудью. Добавить эти калории в ваш рацион может быть не просто, но еще труднее съесть все это в более короткие сроки.

Если вы пытаетесь забеременеть

Если вы только планируете материнство, вы можете придерживаться интервального голодания. Но все зависит от вашей индивидуальной ситуации.

Например, исследование 2016 года, опубликованное в Journal of Mid-Life Health, показало, что у женщин с синдромом поликистозных яичников, или СПКЯ, наблюдалось повышение уровня лютеинизирующего гормона, играющего ключевую роль в овуляции, в результате голодания. В том же исследовании было отмечено, что для тех, у кого нет СПКЯ, голодание может быть полезным для фертильности, если оно приводит к снижению избыточного веса, поскольку это может повлиять на репродуктивное здоровье в целом.

Правильной стратегией в этом случае будет консультация с врачом-эндокринологом, узнайте у него, может ли это помочь или помешать вашим усилиям по зачатию.

Пожилой человек с проблемами пищеварения

Если вам больше 65 лет, вы можете обнаружить, что голодание отлично подходит для общего здорового образа жизни, но это часто верно только в том случае, если у вас нет серьезных проблем с пищеварением.

Пожилые люди иногда испытывают трудности с получением питательных веществ и достаточного количества калорий из-за потери запаха и вкуса, проблем с пищеварением и отсутствием сигналов голода. Добавление еще одного фактора, который может снизить потребление питательных веществ, может быть не лучшей идеей. Пожилые люди, которые не едят достаточно, особенно достаточное количество белка, подвергаются более высокому риску саркопении, то есть возрастной потери мышечной массы. Это может повлиять на целый ряд функций организма, таких как подвижность, сила и даже долгожительство.

Человек, принимающий лекарства

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Другим сложным аспектом, который следует учитывать при принятии решения об интервальном голодании, может быть использование лекарств. Есть несколько лекарств, таких как некоторые виды антибиотиков, аспирин, противовоспалительные препараты или метформин для лечения диабета, которые необходимо принимать во время еды, чтобы предотвратить расстройство желудка. Около 22 процентов людей в возрасте 40-79 лет регулярно принимают пять или более рецептурных лекарств. Координировать прием лекарств с окном приема пищи может быть сложно.

Вы чувствуете себя плохо во время голодания

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Независимо от того, какую комбинацию временных рамок вы пытаетесь использовать, голодание может просто вам не подойти. Если вам кажется, что интервальное голодание заставляет вас чувствовать голод, раздражительность, истощение или головную боль, лучше отказаться от него.

У вас могут возникнуть побочные эффекты, такие как расстройство пищеварения, отсутствие внимания или концентрации, головокружение, проблемы со сном или беспокойство. И, хотя некоторые проблемы, такие как раздражительность и проблемы с концентрацией внимания, обычно носят временный характер, поскольку ваше тело приспосабливается к новому режиму питания, вам стоит подумать, готовы ли вы пройти этот путь.

Один из способов убедиться, что вы все делаете правильно, - подсчет калорий. Если выясниться, что вы сокращаете количество потребляемой пищи, это, скорее всего, приведет к неприятным последствиям, особенно в начале, и это также повышает риск того, что вы начнете переедать.

Если ваши калории находятся на соответствующем уровне, но вы все еще боретесь, прекратите голодать, чтобы посмотреть, решатся ли проблемы. Если проблемы уйдут, это может быть признаком того, что эта система питания вам не подходит. Или вы можете попробовать сократить временные рамки голодания до плана 12:12 (голодать в течение 12 часов, затем иметь 12-часовое окно приема пищи).

Как и в случае любой смены образа жизни, если вы принимаете решение об интервальном голодании, посоветуйтесь сначала со своим врачом.

Если у вас диабет

Хотя может показаться, что прерывистое голодание не является хорошей идеей для людей с диабетом, поскольку оно может затруднить регулирование уровня сахара в крови, исследования показывают, что это не так. Обзор исследований о влиянии голодания на людей с диабетом 2 типа, опубликованный в Clinical Diabetes and Endocrinology в 2021 году, показал, что в большинстве исследований отмечены положительные результаты, включая снижение массы тела, снижение уровня глюкозы натощак и снижение инсулина натощак. Исследователи отметили, что некоторые пациенты даже смогли снизить свою потребность в инсулинотерапии во время интервального голодания.

Людям с диабетом 1 типа, возможно, необходимо будет скорректировать дозировку инсулина, что необходимо сделать под наблюдением вашего врача.

Независимо от того, какой у вас диабет, всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать новую диету или новый стиль питания, и сообщайте о любых проблемах.

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