Низкожировая или низкоуглеводная: эксперты рассказали, какая диета более эффективна для похудения

Диетическое питание / © Credits

Реклама

Если вы ищете диеты, помогающие сжигать жир, продукты с высоким содержанием белка или клетчатки обычно попадают в список вместе со свежими фруктами и овощами, богатыми необходимыми питательными веществами.

Однако, когда дело доходит до структурирования общего плана питания, продукты с низким содержанием углеводов и нездоровых жиров также могут быть полезны. Поэтому Woman`sWorld решил расспросить экспертов о том, какая диета более эффективна и поможет похудеть больше: низкожировая или низкоуглеводная.

Низкожировая и низкоуглеводная диета: ключевые отличия

Низкоуглеводная диета сосредоточена на ограничении продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как крахмалистые продукты (картофель, зерновые и бобовые), определенные виды фруктов и крахмалистых овощей, а также добавленный сахар. Хотя разные подходы имеют разный уровень ограничения углеводов, самый распространенный из них ограничивает углеводы до 20 граммов или менее в день, объясняет Али Чаппелл, диетолог. Цель состоит в том, чтобы снизить уровень инсулина, позволяя организму сжигать жир для получения энергии, говорит она.

Реклама

И наоборот, диета с низким содержанием жира ограничивает продукты с высоким содержанием жира, такие как растительные масла, масло, полножирные молочные продукты и жирные животные белки. Чаппелл отмечает, что этот тип питания включает постные белки, цельные зерна, бобы, фрукты, овощи и молочные продукты с низким содержанием жира. Его часто используют для снижения потребления калорий, но его может быть трудно поддерживать, поскольку жир необходим для ощущения сытости, выработки гормонов, здоровой кожи и волос, говорит она.

Что лучше для похудения: диета с низким содержанием жира или с низким содержанием углеводов

Хорошая новость состоит в том, что как диета с низким содержанием углеводов, так и диета с низким содержанием жира может привести к быстрой потере веса, в значительной степени потому, что они уменьшают общее потребление калорий. Однако Керри Луполи, диетолог, говорит, что ни один из подходов, как правило, не эффективен в долгосрочной перспективе.

Эти диеты рекламируют потребление меньшего количества высокообработанных продуктов, что прекрасно, но проблема состоит в том, что ни одна из них не учит вас правильно питать свой организм, утверждает Луполи. Она рекомендует сбалансированную диету, включающую белок, углеводы и полезные жиры (такие как оливковое масло, орехи и семена).

Тем не менее, как низкоуглеводная, так и низкожировая диеты предлагают определенные преимущества для похудения и общего здоровья. Ниже мы расскажем, что отличает каждую из них.

Реклама

Преимущества низкоуглеводной диеты

Диеты такие же индивидуальные, как и придерживающиеся их люди. В конце концов все сводится к последовательности и постоянству, отмечает Хизер Снид, диетолог. Вот как низкоуглеводная диета может помочь в похудении:

Она контролирует аппетит. Диеты с высоким содержанием белка и жира могут помочь вам дольше ощущать сытость, поскольку они вызывают высвобождение гормонов сытости, а также снижают уровень гормона голода грелина, объясняет Снид. В отличие от углеводов, полезные жиры и белок помогают вам чувствовать сытость, что облегчает потребление меньшего количества пищи без строгого контроля порций.

Стабилизирует уровень сахара в крови. Уменьшение потребления углеводов помогает минимизировать резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови. Поддержание более стабильного уровня сахара в крови в течение дня может привести к меньшему количеству энергетических сбоев, уменьшению тяги (особенно к сахару и рафинированным углеводам), улучшению настроения и лучшему контролю над голодом и перееданием, говорит Снид. Диета с низким содержанием углеводов также может улучшить чувствительность к инсулину, что означает, что организм становится более эффективным в использовании инсулина для транспортировки глюкозы в клетки. Снид добавляет, что это может помочь предотвратить накопление избытка глюкозы в виде жира, что поддерживает более здоровый метаболизм.

Сжигает больше жира. Уменьшение потребления углеводов часто исключает добавление сахара и крахмала, содержащихся во многих продуктах, что может привести к заметной потере веса на ранних стадиях. На более строгих планах, таких как кето-диета, организм может войти в метаболическое состояние, называемое кетозом, когда он сжигает жир как топливо вместо глюкозы. По словам Снид это может повысить эффективность сжигания жира.

Преимущества диеты с низким содержанием жира

Те же правила применяются к диете с низким содержанием жира с точки зрения последовательности, но преимущества отличаются.

Снижает потребление калорий. Жир содержит 9 калорий на грамм по сравнению с 4 калориями на грамм углеводов и белков. Просто контролируя и сознательно выбирая продукты с низким содержанием жира, можно уменьшить потребление жиров и снизить общее потребление калорий, что может способствовать потере веса, говорит Снид.

Реклама

Улучшает здоровье сердца. Продукты с низким содержанием жира обычно содержат больше клетчатки и часто связаны с улучшением здоровья сердца, включая лучший уровень холестерина и снижение риска сердечных заболеваний. В дополнение к этим преимуществам способствует потере веса, благодаря ощущению сытости и помощи здоровому пищеварению.

Ускоряет метаболизм. Чеппелл говорит, что диета с низким содержанием жиров способствует большему потреблению фруктов, овощей и клетчатки, что обеспечивает нас необходимыми витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти питательные вещества помогают оптимизировать метаболизм, повысить уровень энергии и способствуют здоровому пищеварению — все это благоприятствует более эффективному контролю веса.

Сущность сравнения диет с низким содержанием жира и углеводов

Важно отметить, что потеря веса индивидуальна, и структура этих диет может подойти не всем. Такие факторы, как генетика, распорядок дня, уровень стресса, здоровье кишечника и личные пищевые предпочтения, играют определенную роль, говорит Снид.

Кроме того, как диеты с низким содержанием углеводов, так и диеты с низким содержанием жира могут стать нездоровыми, если они сильно зависят от обработанных продуктов, таких как содержащие много насыщенных жиров и жирных белков, или перегружены добавленным сахаром и рафинированными углеводами. Эксперты рекомендуют сосредоточиться на цельных, богатых питательными веществами продуктах, которые необходимы как для поддержания потери веса, так и для общего здоровья.

Реклама