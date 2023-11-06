Сила средиземноморской диеты: как оливковое масло помогает похудеть

Оливковое масло - ключевой продукт средиземноморской кухни, которая считается одной из самых полезных в мире. Кроме того, оно способствует похудению и очень полезно для женщин, особенно в период менопаузы.

Последнее время диета на основе оливкового масла приобрела особую популярность. Желающим похудеть рекомендуется принимать две столовые ложки оливкового масла каждое утро натощак.

О том, есть ли в этом смысл и как оливковое масло способствует похудению, пишет Womans World.

Что такое средиземноморская диета

Эксперты уже давно подчеркивают преимущества средиземноморской диеты, она удерживается в пятерке лучших диет уже более десяти лет. Недавно престижная группа экспертов, собранная U.S. News & World Report, назвала ее лучшей диетой 2023 года.

Когда мы говорим о средиземноморской диете, мы имеем в виду образ жизни и пищевые предпочтения жителей Греции, Италии, Испании, Франции и других регионов, прилегающих к Средиземному морю. Помимо оливкового масла и других полезных жиров, таких как авокадо, в рацион входят овощи, фрукты, орехи и семена, бобовые, цельнозерновые продукты и рыба, а также немного птицы, яйца и молочные продукты.

Как средиземноморская диета способствует потере веса

Во-первых, средиземноморская диета обычно насыщена клетчаткой и белком — ключевыми питательными веществами, которые помогают вам потреблять меньше калорий без особых усилий. Средиземноморская диета также допускает широкий выбор продуктов и блюд, что, как показывают исследования, может облегчить соблюдение диеты. Более того, исследование, проведенное несколькими университетами, показало, что люди, сидящие на средиземноморской диете, теряют в четыре раза больше веса, чем люди, сидящие на просто здоровой диете.

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Как оливковое масло ускоряет похудение

Оливковое масло на 55-83% состоит из олеиновой кислоты, жирной кислоты, которая, как доказано, действует как сильное средство для подавления аппетита. Вдобавок ко всему, исследование Мэри Флинн из Университета Брауна, доктора медицинских наук, показывает, что женщины, соблюдающие диету, богатую оливковым маслом, на самом деле могут потреблять на сотни больше калорий в день и при этом терять значительно больше веса, чем их коллеги, придерживающиеся традиционной диеты с низким содержанием жиров.

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Исследования показывают, что как олеиновая кислота, так и мощные полифенольные антиоксиданты в оливковом масле улучшают здоровье. Блокирование всасывания жира, ускорение метаболизма и успокоение внутренних воспалений — это только начало. Жиры в оливковом масле очень полезны для здоровья и могут помочь при резистентности к инсулину, а также оно богато антиоксидантами, считает эксперт по питанию, прошедший обучение в Тафтсе, Мелина Джамполис, доктор медицинских наук. Для снижения веса она рекомендует употреблять от 1 до 2 столовых ложек в день в рамках здоровой средиземноморской диеты.

Есть еще одно доказательство способности оливкового масла снижать вес: европейские исследователи обнаружили, что, в отличие от других масел, которые оказались бесполезными, две столовые ложки оливкового масла в день изменяют клеточные мембраны таким образом, что могут значительно улучшить контроль уровня сахара в крови. Это очень важно, поскольку контроль уровня сахара в крови приводит к меньшему накоплению жира, особенно в области живота.

Какой сорт оливкового масла более полезен

Оливковое масло — это жидкость, получаемая путем отжима плодов оливкового дерева. Оливковое масло бывает трех основных сортов:



Оливковое масло экстра-класса (Extra-virgin). Это масло получают в результате первоначального отжима оливок. Он может похвастаться минимальным содержанием кислоты и обычно стоит дороже. Оно выделяется своим ярким зеленым оттенком и насыщенным оливковым вкусом, что делает его отличным выбором в качестве основы для заправок для салатов.

Оливковое масло первого отжима (Virgin olive). Хотя оливковое масло первого отжима немного уступает по качеству маслу экстра-класса, оно является хорошим вариантом. Это нерафинированная версия оливкового масла, полученная методом холодного отжима. Хотя он имеет более низкую точку дымления, что делает его непригодным для приготовления пищи при высоких температурах, он по-прежнему хорошо подходит для всего остального.

Легкое оливковое масло (Light olive oil). Легкое оливковое масло подвергается дальнейшей очистке для устранения цвета и вкуса. Важно отметить, что термин "легкий" относится только к его внешнему виду и вкусу, а не к калорийности. Легкое оливковое масло содержит столько же калорий, сколько и другие сорта.

Как наименее обработанный сорт масло экстра-класса, представляет наибольшую пользу для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний, ослабление воспалений и улучшение кровяного давления. Именно поэтому средиземноморская диета так полезна для организма.

Этот контент не заменяет профессиональную медицинскую консультацию или диагностику. Всегда консультируйтесь со своим врачом, прежде чем пробовать какую-либо диету или менять привычный рацион питания.

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