От капусты до стейка: почему мир покорила мясная диета Карнивор

От капусты до стейка: почему мир покорила мясная диета / © Associated Press

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Если в последние годы вы привыкли ассоциировать здоровое питание зелеными смузи, цветной капустой и овсяным молоком, лента социальных сетей может показаться параллельной реальностью. Лидеры современной культуры здоровья всё чаще показывают тарелки с говядиной, яйцами, сливочным маслом и органическими продуктами, об этом сообщило издание Women’s Health.

Кто-то теперь начинает день с костного бульона, кофе с сырым молоком и яиц, а также не отказывается от говядины, сыра, оленины и стейка. Другие выбирают рацион из жирного мяса, яиц и животных жиров и рекомендуют отдавать предпочтение домашнему маслу и молочным продуктам.

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Назад в прошлое

В начале 2010-х всё было наоборот. Веганство и растительное питание стремительно набирали популярность, знаменитости переходили на растительные рационы, а производители активно инвестировали в искусственное мясо и альтернативное молоко. Казалось, что традиционное мясо вот-вот останется в прошлом.

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Однако примерно с 2022 года продажи растительного мяса и молока начали снижаться. Между тем всё больше людей вновь стали покупать обычное коровье молоко, а потребление красного мяса и птицы достигло рекордных показателей. Даже рестораны, которые экспериментировали с полностью растительным меню, начали возвращаться к продуктам животного происхождения.

Одна из причин — усталость от чрезмерно технологичного питания. После многих лет употребления продуктов с длинными списками ингредиентов, протеиновых изолятов и растительных заменителей люди начали искать то, что кажется проще и «естественнее», например яйца, масло, мясо и молоко.

«Натуральное» становится модным

Дополнительный импульс придала популярность темы высокообработанных продуктов. Их чрезмерное потребление может стать причиной ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. И здесь произошла интересная подмена, для части потребителей растительные альтернативы автоматически оказались в категории «искусственного», тогда как кусок мяса стал восприниматься как нечто максимально натуральное.

Люди часто относятся к сильно обработанным растительным продуктам с подозрением, тогда как мясо, особенно если оно фермерского производства, кажется им более полезным и натуральным.

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Речь идет не только о еде

Тенденция к употреблению мяса уже давно вышла за пределы тарелки. Она стала частью более широкой культурной дискуссии о том, что следует считать естественным, правильным и здоровым.

Во многих странах набирают популярность движения, предлагающие вернуться к «предковым» привычкам, а именно: больше солнца, холодные купания, хождение босиком, сырое молоко и животные жиры. Часть этих идей пересекается с культурными взглядами, поэтому еда постепенно становится маркером идентичности.

Условно говоря, растительный рацион у одних ассоциируется с прогрессивными ценностями, а мясной — с традиционностью и возвращением к прошлому.

Что говорит наука

Самое интересное здесь то, что наука не успевает за TikTok. Несмотря на громкую моду на диету Карнивор, основные рекомендации по здоровому питанию остаются удивительно стабильными, а идеальной диетой по-прежнему считается средиземноморская. Её основа — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, оливковое масло и рыба, с умеренным количеством молочных продуктов и нежирного мяса.

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Исследование, проведённое в 2025 году с участием более 100 тысяч человек, показало, что люди, рацион которых включал большое количество растительных продуктов, жили дольше и демонстрировали лучшие показатели здорового старения. Участники с мясным рационом демонстрировали худшие показатели в отношении хронических заболеваний, когнитивного здоровья и продолжительности жизни.

Это не означает, что мясо нужно исключить из рациона, однако его количество имеет значение. Это в особенности касается переработанного мяса — бекона, колбас, сосисок и мясных снеков, которые ВОЗ классифицирует как канцерогенные для человека. С сырым молоком ситуация еще проще, поскольку доказательств особых преимуществ для здоровья недостаточно, зато риск опасных бактериальных инфекций вполне реален.

Почему мы любим простые правила

Есть ещё одна причина популярности экстремальных диет — психологическая. Когда тема сложная, люди стремятся к простому алгоритму, вроде «не ешь сахар», «откажись от углеводов», «ешь только мясо», потому что так легче чувствовать контроль.

Социальные сети лишь усиливают этот эффект. Чем категоричнее совет, тем больше шансов, что он станет вирусным. «Мясо — лекарство» звучит гораздо эффектнее, чем «питайтесь разнообразно и умеренно». Но именно последний совет, как ни парадоксально, ближе всего к научному консенсусу.

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