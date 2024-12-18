Оземпик и одиночество: как потеря веса может повлиять на отношения в паре

В течение последнего года мы узнали о том, как "Оземпик" и другие подобные препараты для похудения могут влиять на ваш мозг, ваше лицо, ваше сексуальное влечение и другие органы и системы организма. Но как насчет ваших отношений?

Какая значительная потеря веса за короткий промежуток времени может влиять на отношения в паре?

Чтобы узнать о влиянии препаратов для похудения на романтические отношения, PureWow обратился к клиническому психологу, доктору Супатре Товар.

Может ли "Оземпик" или любой другой препарат для похудения повлиять на романтические отношения

Потеря веса в целом влияет на романтические отношения. "Оземпик", как и другие лекарства, приводящие к значительной потере веса, может влиять на романтические отношения разными способами, как положительно, так и негативно, говорит эксперт. Основным фактором является изменение представления о своем теле и самооценках. Когда один из партнеров быстро теряет вес, он может чувствовать себя более уверенно и привлекать больше внимания со стороны других, потенциально создавая чувство ревности или незащищенности у партнера. С другой стороны - эта новая уверенность также может привести к более полноценной романтической связи, если оба партнера будут совместно способствовать изменениям здоровым способом.

Другим фактором может быть то, как процесс потери веса эмоционально влияет на каждого партнера. Товар объясняет, что партнер, принимающий лекарства, может стать глубоко сосредоточенным на своих целях по здоровью, что приведет к потенциальному дисбалансу в общих приоритетах или деятельности. Если потеря веса вызвана проблемами со здоровьем, улучшение физического состояния может повысить близость и совместную деятельность, но это также может повлечь за собой эмоциональные или поведенческие изменения, требующие открытого обсуждения.

Особенно, когда только один человек претерпевает значительные физические и эмоциональные изменения, потеря веса может повлечь за собой напряжение и дисбаланс в отношениях. Вес и образ тела переплетены с идентичностью и нашим отношением к другим, говорит Товар. Когда один партнер претерпевает трансформацию, это может непреднамеренно подчеркнуть существующую неуверенность в другом партнере или даже в динамике между ними. Эти изменения могут вызвать проблемы совместимости, особенно если новые жизненные привычки отличаются от общих обычаев. С другой стороны, увеличение энергии и уверенности может способствовать более глубокой близости и связи, если пара адаптируется вместе.

Есть ли способы оградить отношения от некоторых потенциальных негативных последствий

К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ваши отношения. Товар рекомендует парам:

Празднуйте вместе и воспринимайте похудение как общую победу, а не как индивидуальную.

Ставьте цели отношений так же, как вы ставите личные цели в отношении здоровья. Это могут быть регулярные вечерние свидания, содержательные разговоры или поиски занятий для укрепления вашей связи.

Уважайте чувства друг друга, чтобы каждый из вас чувствовал себя услышанным и ценным. Партнер, не принимающий лекарства, может поддерживать свою половину словами поддержки и восхищения – это может иметь большое значение. Принимающему партнеру важно выражать благодарность за поддержку.

Постройте эмоциональную близость и укрепите свою связь, делясь мыслями, страхами и надеждами, способствуя более глубокому пониманию друг друга.

Примите изменения вместе, поскольку изменения неизбежны в любых отношениях. Используйте это как возможность развиваться как пара, а не позволяйте создавать разрыв.

Что делать, если быстрая потеря веса негативно влияет на ваши отношения

Если вы замечаете напряжение в ваших отношениях, Товар рекомендует:

Честно говорите о своих чувствах. Для партнера, не претерпевшего изменения, важно без обвинений озвучивать какую-либо неуверенность или беспокойство. Для партнера в процессе похудения важна внимательность и понимание чувств другого, потому что это может помочь преодолеть разрыв.

Просмотр общих целей и деятельности. Найдите способы восстановить отношения, занимаясь тем, что нравится вам обоим. Это может включать попытку новых увлечений вместе, присоединение к кулинарному классу или тренировку в команде.

Поиск профессиональной поддержки. Если конфликты продолжаются, терапевт или консультант для пар могут помочь вам справиться с этими изменениями.

Идите конструктивным путем. Пары становятся сильнее после того, как учатся адаптироваться к новой динамике.

Поддержание баланса. Партнер, принимающий лекарство для похудения, должен стараться избегать чрезмерного внимания к потере веса за счет отношений. Поддерживать эмоциональную связь так же важно, как и добиваться личных целей в отношении здоровья.

Помните, что все отношения развиваются, и потеря веса – это лишь одно из многих изменений, которыми пары могут успешно управлять благодаря сопереживанию, общению и взаимному уважению.

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