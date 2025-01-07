Оземпиковые ягодицы: что это такое и как этого избежать

У людей, принимающих Ozempic или другие препараты GLP-1 для снижения веса, часто наблюдаются довольно неприятные побочные эффекты. Некоторые из них влияют на здоровье и качество жизни, другие же могут привести к появлению нежелательных косметических проблем.

Как оказалось, после приема препаратов для похудения, неприятность может произойти и с вашей задней частью — это называется ягодицы Ozempic. PureWow спросил сертифицированного пластического хирурга доктора Жубина Габбея о том, что вызывает "оземпиковые ягодицы", как их лечить и можно ли их предотвратить.

Что такое "оземпиковые ягодицы"

Доктор Габбей рассказывает: "оземпиковые ягодицы" — это следствие потери объема и обвисания ягодиц, которое может произойти довольно быстро после приема препаратов GLP-1, таких как Ozempic, Wegovy, Mounjaro и других. Он объясняет, что это является результатом двух проблем: потери объема, которая происходит из-за уменьшения подкожного жира, и значительной дряблости кожи, вызывающей обвислый, дряблый вид. Часто при такой быстрой потере веса естественная эластичность кожи не успевает вернуться в натянутое положение, или кожа просто не обладает достаточной эластичностью, чтобы справиться с потерей жира под ней. Часто после многих лет давления и растяжения под действием всего жира под ней кожа ягодиц просто растягивается до такой степени, что она неизбежно обвиснет при потере веса.

Он отмечает, что, возможно, некоторые люди более подвержены этому обвисанию. Это может быть связано с естественными различиями в эластичности кожи у одних по сравнению с другими или с предшествующей травмой кожи, включая растяжки, которые, по сути, являются просто разрывами глубоких слоев кожи, говорит он. У некоторых людей просто изначально рыхлая, тонкая или плохого качества кожа, и они могут быть более склонны к развитию рыхлости после потери веса.

Как предотвратить появление "оземпиковых ягодиц"

Нет никаких реальных научных данных, но лучшая надежда на предотвращение появления ягодиц Ozempic — это осторожность и постепенность в потере веса, а не быстрое снижение веса и подкожного жира, говорит доктор Габбей, добавляя, что также может быть полезно убедиться, что вы ухаживаете за своей кожей и увлажняете ее.

Он также подчеркивает важность поддержания уровня белка и витаминов, поскольку пациенты, принимающие препараты GLP-1, часто слегка недоедают. Во время голодания организм будет в первую очередь отправлять калории и питательные вещества в жизненно важные органы, такие как сердце и мозг, говорит он. В результате может пострадать кожа.

Как можно лечить оземпиковые ягодицы

Сначала о главном: профилактика, по словам доктора, всегда лучше всего, то есть крайне важно быть внимательным к тому, как вы теряете вес, и к подготовке кожи к этому процессу. Если "оземпиковые ягодицы" все же случились, он говорит, что лучшим способом их лечения является восстановление части подкожного жира, который там был изначально. Золотым стандартом для этого является взятие жира из другого места тела с помощью липосакции и перенос его в попу, чтобы восстановить эту потерю объема, объясняет он. Проблема в том, что многие пациенты с "оземпиковыми ягодицами" потеряли так много жира, что на самом деле у них нет подходящего донорского участка для пересадки жира. В таких случаях некоторые могут попытаться использовать нехирургические инъекционные препараты, чтобы добавить немного объема. Кроме того, существуют и другие, более агрессивные хирургические варианты, включая хирургическую подтяжку ягодиц или подтяжку поясницы, которые могут удалить часть этого избытка кожи и приподнять ягодицы.

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