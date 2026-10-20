Перекус во время просмотра сериала: диетолог назвал удачные варианты для тех, кто следит за своим весом

Попкорн / © Credits

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Желание похудеть совсем не означает, что вам придется полностью отказаться от любимых блюд.

Healthline поговорили об этом с Алиссой Палладино, дипломированным диетологом и персональным тренером. Она посоветовала сосредоточиться на балансе: включать в рацион сытные продукты, содержащие белок, клетчатку и полезные жиры; сознательно наслаждаться более калорийными блюдами; а также планировать всё заранее, чтобы перекусы не вызывали ощущения чрезмерных ограничений.

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Сделайте белки, клетчатку и полезные жиры основой своего рациона

Выбор закусок, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами, поможет сделать ваш «сериальный» стол питательным и сытным.

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Добавление белков, клетчатки и полезных жиров — залог того, что блюда и перекусы будут более сытными. А если вы ещё и добавите яркие фрукты или овощи, то получите дополнительную порцию витаминов и минералов, полезных для здоровья.

Например, она советует выбирать чипсы и крекеры из цельного зерна или бобовых — в них больше клетчатки.

Дополнить перекус помогут соусы (дипы), особенно если они приготовлены на основе:

гуакамоле (полезные жиры и клетчатка);

обезжиренного греческого йогурта (белок);

хумуса (полезные жиры, белок и клетчатка).

Палладино также предлагает добавить орехи, запечённый нут, эдамаме (молодые соевые бобы), сыр или диетическую индейку или ветчину (с низким содержанием соли) — это отличные источники белка и полезных жиров.

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Свежие фрукты и овощи обогатят ваш рацион клетчаткой, витаминами и минералами, а также помогут сбалансировать более калорийные или соленые блюда.

Сырые овощи — морковь, огурцы, болгарский перец, помидоры черри, сахарный горошек — можно подавать с соусами. А виноград, клубника, черника и другие готовые к употреблению фрукты станут отличным вариантом для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого.

Попробуйте сытные, но низкокалорийные закуски

Если вы планируете перекусывать в течение нескольких часов, пока смотрите телевизор, выбирайте продукты, которые позволяют съесть большую порцию при меньшем количестве калорий — это поможет дольше сохранять чувство сытости.

Палладино советует выбирать для просмотра матчей блюда на основе растительных продуктов: например, большую тарелку нарезанных фруктов или сырых овощей с хумусом, гуакамоле или сальсой.

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Кроме того, она рекомендует попкорн, приготовленный без масла (воздушный попкорн), в качестве альтернативы таким снекам, как чипсы.

Благодаря тому, что в нём много воздуха, вы получаете большую порцию (3 стакана) при том же количестве калорий, что содержится в небольшой горстке чипсов. К тому же клетчатка из кукурузы — цельного злака — дольше сохраняет чувство сытости.

Если вы покупаете готовый попкорн в упаковке, Палладино советует выбирать варианты с простым составом (кукуруза, масло, соль, специи) и избегать тех, которые содержат много добавленного сахара или насыщенных жиров.

Необязательно отказываться от пиццы, крылышек или начос

Традиционные блюда для просмотра матчей вполне могут вписаться в ваш рацион, даже если вы пытаетесь похудеть.

Вместо того чтобы пытаться избегать всех калорийных блюд на столе, попробуйте выбрать одно-два, которые вам нравятся больше всего, и наложить себе умеренную порцию.

Например, если вы любите пиццу, можно съесть один-два кусочка, дополнив их фруктами или овощами. Если же вы предпочитаете чипсы с соусом, Палладино советует выложить порцию на отдельную тарелку, а не есть прямо из пачки или общей миски. Тот же принцип можно применить к куриным крылышкам и начос: положите порцию себе на тарелку, насладитесь ею, а если после этого все еще чувствуете голод — выбирайте более питательные продукты.

Возможно, это не самый интересный совет, но главное — это умеренность и баланс, а не полные запреты. Как только вы объявляете что-то «запретным», вы начинаете ощущать ограничения и, как следствие, обычно стремитесь к этому ещё сильнее.

Составьте план действий до начала просмотра

Когда еда стоит перед вами в течение нескольких часов, вы можете начать есть просто потому, что она находится под рукой, а не из-за того, что чувствуете физический голод.

Планирование помогает осознанно подходить к питанию. Если вы знаете, какие блюда будут доступны, вы можете заранее съесть что-нибудь сытное, чтобы не прийти на просмотр слишком голодными; принести с собой блюдо из фруктов или овощей, которым можно поделиться с другими; или же заранее решить, что именно вы больше всего хотите съесть.

Составьте план того, что и в каком количестве вы будете есть во время просмотра.

Также стоит время от времени прислушиваться к своему чувству голода во время сеанса. Палладино предлагает задавать себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас полноценный прием пищи или перекус — например, рыба с коричневым рисом и овощами или фрукты с творогом?

Если такая еда кажется вам желанной, значит, это физический голод. Однако, если вы недавно ели, а привлекательными кажутся только очень вкусные, «аппетитные» закуски, возможно, большую роль играет ситуативный голод.

Это вовсе не означает, что вам следует отказываться от еды. Скорее всего, речь идет о ситуативном чувстве голода — и это вполне нормально. Главное — подойти к этому осознанно, чтобы не отступать от своих целей в области здоровья.

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