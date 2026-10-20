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- Категория
- Похудение
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Перекус во время просмотра сериала: диетолог назвал удачные варианты для тех, кто следит за своим весом
Во время просмотра фильмов, шоу или спортивных соревнований на столе часто появляются пицца, куриные крылышки, начос, чипсы и различные соусы. Поскольку перекусы могут длиться несколько часов, очень легко съесть больше, чем вы планировали.
Желание похудеть совсем не означает, что вам придется полностью отказаться от любимых блюд.
Healthline поговорили об этом с Алиссой Палладино, дипломированным диетологом и персональным тренером. Она посоветовала сосредоточиться на балансе: включать в рацион сытные продукты, содержащие белок, клетчатку и полезные жиры; сознательно наслаждаться более калорийными блюдами; а также планировать всё заранее, чтобы перекусы не вызывали ощущения чрезмерных ограничений.
Сделайте белки, клетчатку и полезные жиры основой своего рациона
Выбор закусок, богатых белком, клетчаткой и полезными жирами, поможет сделать ваш «сериальный» стол питательным и сытным.
Добавление белков, клетчатки и полезных жиров — залог того, что блюда и перекусы будут более сытными. А если вы ещё и добавите яркие фрукты или овощи, то получите дополнительную порцию витаминов и минералов, полезных для здоровья.
Например, она советует выбирать чипсы и крекеры из цельного зерна или бобовых — в них больше клетчатки.
Дополнить перекус помогут соусы (дипы), особенно если они приготовлены на основе:
гуакамоле (полезные жиры и клетчатка);
обезжиренного греческого йогурта (белок);
хумуса (полезные жиры, белок и клетчатка).
Палладино также предлагает добавить орехи, запечённый нут, эдамаме (молодые соевые бобы), сыр или диетическую индейку или ветчину (с низким содержанием соли) — это отличные источники белка и полезных жиров.
Свежие фрукты и овощи обогатят ваш рацион клетчаткой, витаминами и минералами, а также помогут сбалансировать более калорийные или соленые блюда.
Сырые овощи — морковь, огурцы, болгарский перец, помидоры черри, сахарный горошек — можно подавать с соусами. А виноград, клубника, черника и другие готовые к употреблению фрукты станут отличным вариантом для тех, кто хочет чего-нибудь сладкого.
Попробуйте сытные, но низкокалорийные закуски
Если вы планируете перекусывать в течение нескольких часов, пока смотрите телевизор, выбирайте продукты, которые позволяют съесть большую порцию при меньшем количестве калорий — это поможет дольше сохранять чувство сытости.
Палладино советует выбирать для просмотра матчей блюда на основе растительных продуктов: например, большую тарелку нарезанных фруктов или сырых овощей с хумусом, гуакамоле или сальсой.
Кроме того, она рекомендует попкорн, приготовленный без масла (воздушный попкорн), в качестве альтернативы таким снекам, как чипсы.
Благодаря тому, что в нём много воздуха, вы получаете большую порцию (3 стакана) при том же количестве калорий, что содержится в небольшой горстке чипсов. К тому же клетчатка из кукурузы — цельного злака — дольше сохраняет чувство сытости.
Если вы покупаете готовый попкорн в упаковке, Палладино советует выбирать варианты с простым составом (кукуруза, масло, соль, специи) и избегать тех, которые содержат много добавленного сахара или насыщенных жиров.
Необязательно отказываться от пиццы, крылышек или начос
Традиционные блюда для просмотра матчей вполне могут вписаться в ваш рацион, даже если вы пытаетесь похудеть.
Вместо того чтобы пытаться избегать всех калорийных блюд на столе, попробуйте выбрать одно-два, которые вам нравятся больше всего, и наложить себе умеренную порцию.
Например, если вы любите пиццу, можно съесть один-два кусочка, дополнив их фруктами или овощами. Если же вы предпочитаете чипсы с соусом, Палладино советует выложить порцию на отдельную тарелку, а не есть прямо из пачки или общей миски. Тот же принцип можно применить к куриным крылышкам и начос: положите порцию себе на тарелку, насладитесь ею, а если после этого все еще чувствуете голод — выбирайте более питательные продукты.
Возможно, это не самый интересный совет, но главное — это умеренность и баланс, а не полные запреты. Как только вы объявляете что-то «запретным», вы начинаете ощущать ограничения и, как следствие, обычно стремитесь к этому ещё сильнее.
Составьте план действий до начала просмотра
Когда еда стоит перед вами в течение нескольких часов, вы можете начать есть просто потому, что она находится под рукой, а не из-за того, что чувствуете физический голод.
Планирование помогает осознанно подходить к питанию. Если вы знаете, какие блюда будут доступны, вы можете заранее съесть что-нибудь сытное, чтобы не прийти на просмотр слишком голодными; принести с собой блюдо из фруктов или овощей, которым можно поделиться с другими; или же заранее решить, что именно вы больше всего хотите съесть.
Составьте план того, что и в каком количестве вы будете есть во время просмотра.
Также стоит время от времени прислушиваться к своему чувству голода во время сеанса. Палладино предлагает задавать себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас полноценный прием пищи или перекус — например, рыба с коричневым рисом и овощами или фрукты с творогом?
Если такая еда кажется вам желанной, значит, это физический голод. Однако, если вы недавно ели, а привлекательными кажутся только очень вкусные, «аппетитные» закуски, возможно, большую роль играет ситуативный голод.
Это вовсе не означает, что вам следует отказываться от еды. Скорее всего, речь идет о ситуативном чувстве голода — и это вполне нормально. Главное — подойти к этому осознанно, чтобы не отступать от своих целей в области здоровья.