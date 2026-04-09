Пищевой шум: почему возникают навязчивые мысли о еде, и хитрости, которые быстро их остановят

Постоянные мысли о еде- то, что эксперты называют "пищевым шумом" - не является признаком слабой силы воли, по мнению ведущих специалистов в области здравоохранения. Эксперты говорят, что понимание того, почему возникает тяга, - это первый шаг к ее управлению.

Woman`sWorld собрали советы, как быстро заглушить пищевой шум с помощью простых стратегий, которые уменьшают желание переедать, от корректировки времени приема пищи до выбора правильных продуктов.

Что вызывает тягу и пищевой шум

Тяга к еде и этот постоянно присутствующий пищевой шум - это больше, чем просто желание поесть. Наш мозг имеет несколько центров вознаграждения, объясняет Шелли Боллс, диетолог-нутрициолог. Среди многих ролей эти участки играют определенную роль в принятии решений, привычках и ассоциации определенных продуктов с эмоциями.

Когда мы едим продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, наш мозг высвобождает дофамин, химическое вещество, вызывающее удовольствие, которое подкрепляет это поведение и вызывает желание его повторить. Это создает цикл тяги и вознаграждения, который трудно разорвать.

Ведущий эксперт по похудению Джейсон Фанг, доктор медицинских наук, идет дальше, определяя три различных типа голода.

Гормональный голод обусловлен тем, как разные продукты влияют на наши гормоны - омлет на 600 калорий может часами насытить вас, тогда как фрапучино на 600 калорий оставляет вас голодными за 20 минут. "Блаженный" голод возникает от ультраобработанных продуктов, разработанных для того, чтобы вытолкнуть нас за пределы сытости. Условный голод возникает, когда мы связываем еду с определенными видами деятельности или временем суток.

Мы переедаем не потому, что нам не хватает силы воли, а потому, что мы чрезмерно голодны, объясняет доктор Фанг.

Что вызывает пищевой шум

Если вы пытались достичь или поддерживать здоровый вес, но постоянно чувствуете голод, вероятно, существует какая-то основная причина, и она часто связана с нашим образом жизни.

Когда уровень сахара в крови падает, люди могут стремиться к большому количеству калорийной пищи с высоким содержанием углеводов, объясняет Боллс. Это может произойти, когда люди пропускают приемы пищи или имеют слишком длинные перерывы между приемами пищи.

Обезвоживание . Жажда может маскироваться под голод. Обезвоживание может затруднить выработку печенью гликогена (основной формы хранения глюкозы), что может привести к тяге к еде.

Плохой сон. Недостаток сна и его потеря могут привести к тяге к нездоровой пище, а также могут снизить торможение, затрудняя противостояние тяге, когда она возникает. Плохой сон также может увеличить уровень гормона голода грелина и снизить уровень гормона сытости лептина, говорит Радж Дасгупта, доктор медицинских наук.

Гормон стресса кортизол усиливает тягу к сладкой и жирной пище. Исследование показало, что кортизол может повлиять на наши отношения с едой и усложнить практику осознанного питания.

Гормональные изменения Низкий уровень эстрогена снижает концентрацию другого гормона, который называется холецистокинин, что помогает подавлять аппетит, говорит Элизабет М. Уорд, магистр наук, диетолог-нутрициолог. В результате, когда уровень эстрогена падает во время перименопаузы, женщины могут испытывать меньше удовольствия от еды, что может усилить тягу к еде.

Как заглушить шум еды и тягу к еде

Чтобы изменить свои пищевые привычки и уменьшить тягу к еде, не меняя всю свою жизнь, попробуйте эти разумные стратегии:

Поддерживайте водный баланс

"Стремитесь выпивать от шести до восьми стаканов воды в день и следите за цветом мочи, чтобы оценить состояние гидратации - это простой способ заглушить шум пищи.

Ешьте больше белка

Пропуск приемов пищи приводит к снижению уровня сахара в крови, что подпитывает тягу к сладкому. Блюда, богатые белком, могут уменьшить тягу к сладкому, замедляя его усвоение и снижая уровень грелина. Исследование показало, что употребление пищи, богатой белком, снижает уровень грелина у людей на четыре часа.

Отдавайте предпочтение сну

Взрослые должны стремиться спать от семи до девяти часов ежедневно, чтобы поддерживать оптимальное здоровье. Эта простая ежедневная привычка может облегчить заглушение шума от еды и тяги к сладкому уже на следующий день.

Прогуляйтесь

Согласно исследованию, быстрая прогулка может остановить тягу к сладкому. 15-минутная прогулка помогает уменьшить тягу к сладкому, снижая уровень гормонов стресса и перемещая наше внимание от тяги к сладкому на зрелища, звуки и запахи вокруг.

Не лишайте себя всего

Строгие ограничения могут иметь обратный эффект, когда дело доходит до заглушения шума от еды. Лучше удовлетворять свою тягу к еде как можно быстрее, чтобы избежать переедания. Стоит съесть небольшую порцию еды, если она менее питательная, сразу, чем потом переедать ее большими порциями.

Преодоление эмоционального переедания

Психолог Мелисса МакКрири, доктор философии, предлагает спросить себя, что вы на самом деле чувствуете. Просто сказать: "Я сейчас в стрессе" помогает вам осознать, что вы, возможно, хотите чего-то другого, например, разговора с хорошим другом. Этот переход к осознанию позволяет вам начать возвращать себе контроль над желаниями.

Следите за временем приема пищи

Прекращение еды примерно за три часа до сна и уменьшение яркости света может помочь улучшить контроль уровня сахара в крови и обуздать ночную тягу к еде. Обе эти привычки поддерживают естественный циркадный ритм организма.

Шум еды и тяга к еде - это нормальная, хоть и неприятная, часть жизни. Это не имеет ничего общего с самоконтролем - это реакция на "скрытый голод". Главное - понять, что вызывает ваши конкретные тяги, и иметь готовые стратегии для их управления.