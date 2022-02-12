Пиво или вино: что лучше для похудения?

Пиво или вино: что лучше для похудения?

Вы следите за фигурой и стараетесь питаться правильно. Но вот приходит время отдохнуть в компании друзей. В этой ситуации всегда можно ограничиться соком или газировкой, но многие предпочтут алкогольные напитки – чаще всего, пиво или вино.

Как пиво и вино влияют на процесс похудения? Какой напиток калорийнее? Что лучше выбрать? Отвечаем на эти животрепещущие вопросы.

Пустые калории

Стандартный бокал вина содержит 12 сл (сантилитров), а значит, около 100 килокалорий. Пиво обычно пьют в двух форматах – пинта (50 сл), которая является основной единицей измерения этого напитка, и полпинты (25 сл). Пинта пива крепостью 3 градуса содержит 216 килокалорий, а полпинты – 108. Вывод: вино приблизительно в два раза калорийнее, чем пиво.

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Проблема в том, что алкогольные напитки входят в число источников так называемых "пустых" калорий. Эти продукты не имеют никакой питательной ценности, и поставляемая ими энергия не используется организмом. Что еще хуже, в алкоголе содержатся молекулы спирта, которые при попадании в организм преобразуются в глюкозу, а затем в триглицериды – то есть жиры.

Чем чаще вы пьете алкогольные напитки, тем больше пустых калорий накапливается в организме. Особенно при этом страдает печень, которая способна нейтрализовать только ограниченный объем алкоголя. Неудивительно, что частое потребление пива и вина может иметь негативные последствия как для фигуры, так и для здоровья в целом.

Выбор напитка

Калорийность вина и пива зависит еще и от содержания алкоголя. Чем оно выше, тем калорийнее выбранный вами напиток. Как мы уже подсчитали, вино более калорийно. Но, поскольку оно употребляется маленькими порциями, пиво – особенно крепкое – может оказаться более опасным для вашей фигуры.

У пива есть еще одна коварная особенность. Оно содержит углекислый газ, который увеличивает объем желудка. Этот эффект тоже негативно влияет на процесс похудения.

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В конечном счете появление лишних килограммов зависит не столько от выбора напитка, сколько от частоты и количества его потребления. Можно успешно поддерживать стройность фигуры, продолжая наслаждаться любимым вином. Единственное условие: следует пить не более нескольких бокалов в неделю. Только активное и регулярное потребление алкоголя приводит к образованию жировых запасов.

Алкоголь под контролем

Итак, пиво и вино можно позволить себе даже в рамках диеты. А чтобы не нанести вред здоровью и фигуре, достаточно соблюдать несколько простых правил:

сократите частоту и объем потребления;

перед алкогольными напитками выпивайте стакан воды; можно также чередовать бокалы вина со стаканами воды – это поможет избавиться от жажды и снизить количество потребления алкоголя;

откажитесь от сладкого белого вина, которое отличается повышенным содержанием сахара;

избегайте коктейлей, ведь в их состав часто входят сладкие и калорийные ингредиенты (например, "Монако" содержит пиво, лимонад и гранатовый сироп, а "Кир" – белое вино и ликер из черной смородины).

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