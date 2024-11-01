Почему мы не худеем на 1200 калориях: о причинах рассказал эксперт

Существует расхожее мнение, что диета с низким содержанием калорий – путь к быстрой потере веса, однако на деле работает это далеко не всегда.

Для многих людей потребление всего 1200 калорий в день не приводит к снижению веса. Как объяснил тренер Михаил Набоков, причина в том, что такая низкокалорийная диета может быть слишком большим стрессом для организма, особенно если она сочетается с интенсивными тренировками.

Как стресс тормозит похудение

1200 калорий – это очень мало и организм начинает "кортизолить". Кортизол, известный как гормон стресса, повышается в ответ на строгие ограничения калорий и чрезмерную физическую активность. Это приводит к отекам, задержке воды и, как следствие, к остановке веса. Чрезмерная выработка кортизола может даже привести к тому, что организм начнет "держаться" за вес, что делает похудение крайне сложным.

Правильный подход к снижению веса

Эксперт советует создать минимальный дефицит калорий – около 5-10%. Это означает, что вам не нужно значительно сокращать потребление пищи. Важно соблюдать умеренный дефицит, который не будет провоцировать стрессовую реакцию организма.

Сокращайте калории постепенно и осторожно, чтобы обеспечить комфортное похудение без риска для здоровья. Достаточно трех силовых тренировок в неделю, например, в понедельник, среду и пятницу или вторник, четверг и субботу. Такая частота поможет поддерживать тонус мышц и метаболизм, не перегружая организм. Увеличение общей двигательной активности может стать ключом к успешному похудению. Ходьба, особенно на свежем воздухе, приносит пользу и помогает бороться со стрессом. Прогулка с любимой музыкой или подкастом – простой и действенный способ поддерживать активность, что также улучшает настроение.

Не игнорируйте профессиональную поддержку

Если вы чувствуете себя неуверенно или замечаете, что не получаете результатов, обратитесь к тренеру или диетологу. Специалист поможет скорректировать вашу диету и тренировочную программу так, чтобы это было эффективно и безопасно.

Низкокалорийная диета на уровне 1200 калорий в день не является лучшим выбором для похудения, поскольку может вызвать чрезмерный стресс для организма и мешать достижению результатов. Более сбалансированный подход с минимальным калорийным дефицитом, тренировками и ежедневной активностью позволит вам добиться желаемого веса постепенно и без вреда для здоровья.

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