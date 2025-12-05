Почему мы стремимся к сытной пище, когда холодно, и как избежать увеличения веса зимой

Суп / © Credits

Тяга к калорийной пище в холодную погоду — это не миф, и да, увеличение веса зимой — это настоящий вызов. Сочетание праздничных встреч, соблазна вкусной еды (привет, сырная паста!) и меньшего количества времени на свежем воздухе может быстро накапливаться.

Но вот хорошая новость: вам не нужно отказываться от любимых продуктов, чтобы избежать увеличения веса зимой. Woman`sWorld поговорили с зарегистрированными диетологами о том, почему мы стремимся к определенным продуктам в холодные месяцы, и об их любимых стратегиях — от контроля порций до простых замен продуктов — чтобы помочь вам справиться со всем этим, не набирая нежелательных килограммов.

Почему происходит увеличение веса зимой

Исследователи говорят, что увеличение веса в зимние месяцы связано с чрезмерным потреблением пищи во время праздничного сезона и менее частым взвешиванием в это время.

И это не единственные причины, почему показатели веса могут колебаться в холодную погоду. Есть немало факторов, которые влияют на увеличение веса, которое обычно происходит с осени до зимы, говорит Шелли Боллс, диетолог. К ним относятся снижение физической активности, поскольку мы склонны проводить больше времени в помещении и праздники, такие как Рождество, Новый год и День святого Валентина, которые способствуют чрезмерному потреблению калорий.

И, возможно, больше еды вне дома во время путешествий и семейных/дружеских встреч во время праздников, не говоря уже об эмоциональном питании, которое может сопровождать это время года. Все эти факторы вместе могут сделать контроль веса сложным с осени до зимы.

Способы, поддержанные диетологами, наслаждаться любимой едой, не набирая вес

Хотя тяга к любимой еде может усиливаться в это время года, она не должна сорвать ваш план здорового питания, и вам также не нужно лишать себя этого. Вот три способа наслаждаться любимыми блюдами в холодные месяцы, не провоцируя увеличение веса зимой:

Следите за размером порции

Когда на вашей тарелке появляется любимое зимнее блюдо, может возникнуть соблазн быстро его съесть. Но невероятно легко переборщить, когда сразу бросаешься на калорийное блюдо. Поэтому измените размер тарелки.

Используйте тарелку с меньшим диаметром, чтобы потреблять соответственно меньшие порции, говорит Боллс.

Также разумно: откажитесь от пакетика. Предварительно переложите перекусы, такие как чипсы, крекеры и сладости, в небольшие миски, чтобы контролировать размер порций, говорит Боллс. Избегайте еды из пакетика, поскольку тогда мы склонны съедать больше, чем порцию, за раз.

Замедление

Поспешное потребление пищи противоречит вашим целям по похудению. Выделите время, чтобы по-настоящему насладиться едой.

Вашему кишечнику может понадобиться от 15 до 20 минут, чтобы передать сигнал в мозг о том, что вы сыты, и иногда мы уже заканчиваем есть к тому времени, говорит Боллс. Замедляя темп еды, вы можете дать своему телу время послать этот сигнал, прежде чем вы перенасытитесь. Потренируйтесь класть ложку или вилку между кусочками и сосредоточьтесь на жевании, пока не получите консистенцию, похожую на яблочное пюре. Эти практики также помогают здоровью кишечника.

Присутствуйте во время еды. Только вы, ваша тарелка и ваше блюдо или перекус.

Избегайте еды с отвлекающими факторами, такими как листание страниц в телефоне, просмотр телевизора или работа за компьютером, говорит Боллс. Вы можете заметить, что быстрее начнете чувствовать сытость, или же просто больше будете наслаждаться едой, поскольку вы присутствуете. Если вы когда-нибудь ели миску попкорна или пакет чипсов во время просмотра фильма, вы, возможно, знаете, о чем идет речь. Эти отвлекающие факторы могут снизить нашу осознанность продуктов, которые мы потребляем, и увеличить наше потребление, что приводит к увеличению веса.

3 простых способа избежать набора веса зимой

Само собой разумеется, что употребление таких продуктов, как свежие фрукты и овощи, нежирное мясо или растительный белок, клетчатка и цельные зерна, может помочь вам поддерживать здоровый вес тела круглый год. Но, когда наступают холода и вам нужен дополнительный стимул, чтобы избежать зимнего набора веса, рассмотрите эти разумные стратегии:

Переосмыслите свои перекусы

Перекусы не обязательно должны быть готовыми продуктами, которые вы найдете в продуктовом магазине с ингредиентами, которые вам трудно произнести.

Замените такие перекусы, как чипсы, крекеры и печенье, на сбалансированные перекусы, говорит Боллс. Сбалансированная закуска содержит источник белка и источник пищевых волокон. Примерами могут быть яблоко с горсткой орехов, сыра и помидоров, сырная палочка с сахарным горошком или домашний сырный соус с овощами. Закуски обычно содержат много пустых калорий, натрия, твердых жиров и добавленного сахара, который быстро накапливается. Возьмите закуску с высокой питательной ценностью, которая на самом деле дольше даст вам ощущение сытости при меньшем количестве калорий.

Измените свое кулинарное масло

Когда мы пытаемся питаться здорово, легко зациклиться на самой еде и забыть, на чем вы ее готовите, но вот почему вам не следует этого делать.

Хотя масла из семян вас не убьют, большинство растительных масел — не лучший выбор. Но оливковое масло даст вам полезные жиры и увеличит усвоение жирорастворимых питательных веществ овощей, говорит Эшли Кофф, диетолог. Вот почему она рекомендует, например, обжаривать овощи на оливковом масле первого отжима или готовить их на пару вместо использования подсолнечного масла.

Измените свой режим потребления супов

Тарелка теплого супа в холодный зимний день может помочь вам достичь своих целей в отношении здоровья с помощью правильных ингредиентов.

Сделайте свои супы более питательными, добавив в них больше овощей, таких как нарезанный шпинат, капуста кале, бок-чой или чечевица, которые повышают потребление клетчатки и витаминов, говорит Боллс. Используйте костный бульон вместо овощного бульона, чтобы увеличить содержание коллагена в супе и увеличить содержание белка.

Вам не нужно выбирать между классическими зимними продуктами и здоровьем. Благодаря этим простым изменениям вы можете наслаждаться всем, что предлагает сезон, не сталкиваясь с зимним набором веса.