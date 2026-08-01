Почему мы всегда испытываем чувство голода при дефиците калорий и что с этим делать

Японская кухня / © Associated Press

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Ощущение голода, более сильное, чем обычно, — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, стремящиеся похудеть. В конце концов, питание с дефицитом калорий означает потребление меньшего количества энергии, чем привык ваш организм, поэтому естественно задаться вопросом, не является ли голод просто частью процесса.

Однако постоянный голод необязательно должен быть ценой похудения. Почему это так, рассказывает Healthline.

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По словам эксперта по питанию Джареда Мичема, наиболее устойчивые и естественные подходы к похудению всегда будут сосредоточены на создании и поддержании контролируемого ежедневного дефицита калорий, оптимизируя чувство сытости, а не полагаясь на личную силу воли, чтобы преодолеть ощущение постоянного голода.

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Вот его советы, подкрепленные мнениями экспертов, по контролю чувства голода при питании с дефицитом калорий.

Стремитесь к умеренному, устойчивому дефициту калорий

Понятно, что употребление значительно меньшего количества пищи может привести к более быстрым результатам. Однако создание слишком большого дефицита калорий иногда может вызвать чувство чрезмерного голода и затруднить соблюдение вашего режима.

Строгое ограничение калорий — это то, чему организм естественным образом сопротивляется, когда потребляемых калорий недостаточно для обеспечения энергией, необходимой для поддержания основных функций организма.

Когда потребление калорий снижается слишком сильно, организм может реагировать усилением чувства голода и ослаблением чувства сытости. Именно поэтому многие эксперты рекомендуют более умеренный подход, который обеспечивает стабильный и устойчивый прогресс.

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Для большинства людей потеря веса примерно на 0,5–1 кг в неделю считается разумным темпом. Постепенный дефицит калорий может помочь вам оставаться бодрым, чувствовать себя сытым после еды и со временем легче поддерживать здоровые привычки.

Наполните свою тарелку продуктами, которые создают ощущение сытости

Если вы чувствуете голод между приёмами пищи, может быть полезно сосредоточиться на том, какие продукты составляют основную часть вашего рациона, а не просто есть меньше.

Как правило, легче создать и поддерживать дефицит калорий для похудения, когда блюда состоят из цельных, натуральных, минимально обработанных продуктов, богатых клетчаткой и водой.

Продукты с высоким содержанием воды и клетчатки, как правило, содержат меньше калорий, но занимают больше места в желудке, что может способствовать ощущению сытости. К ним относятся:

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некрахмалистые овощи, такие как брокколи, огурцы и листовая зелень

фрукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз

фасоль и чечевица

супы на основе бульона

Если вы по-прежнему чувствуете голод после еды, дайте своему организму 15–20 минут, чтобы почувствовать сытость, прежде чем тянуться за дополнительной едой.

Если после этого вы по-прежнему действительно голодны, попробуйте добавить больше сытных низкокалорийных продуктов, которые придают объём вашей тарелке, таких как овощи, фрукты или супы на основе бульона.

На практике часто достаточно просто съесть чуть больше того, что человек только что съел во время последнего приема пищи, чтобы утолить голод.

Включайте источник белка в каждый прием пищи

Белок играет важную роль в том, чтобы помочь вам чувствовать себя сытым и удовлетворённым, что может быть особенно полезно, когда вы стараетесь поддерживать дефицит калорий.

Белок обладает уникальной способностью помогать организму ощущать сытость и удовлетворение, поскольку он замедляет пищеварение, а также повышает уровень крайне важных гормонов, способствующих ощущению сытости.

Употребление белка в течение дня может помочь утолить голод, уменьшить желание перекусить и поддержать мышцы во время похудения.

К хорошим источникам белка относятся:

яйца

греческий йогурт

рыба

курица

нежирная говядина

грудка индейки

тофу

фасоль и чечевица

Даже небольшие изменения, такие как добавление греческого йогурта к завтраку или включение фасоли в салат, могут сделать блюда более сытными.

Готовьте сбалансированные блюда с клетчаткой и полезными жирами

Хотя белок часто привлекает наибольшее внимание, его сочетание с клетчаткой и полезными жирами может помочь приготовить блюда, которые дольше сохраняют чувство сытости.

Предпочтение сбалансированных рационов, содержащих достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров, считается очень эффективным способом уменьшения чувства голода после еды, способствуя при этом более длительному насыщению.

Клетчатка придаёт блюдам объём и замедляет пищеварение, тогда как полезные жиры способствуют насыщению и удовлетворению от еды.

Один сбалансированный прием пищи может включать:

жареного лосося

киноа

жареные овощи

немного оливкового масла

Блюдо с таким сочетанием питательных веществ, вероятно, будет более сытным, чем блюдо, состоящее исключительно из рафинированных зерен или сладких продуктов.

Подход к блюдам как к сочетанию белка, клетчатки и полезных жиров может стать простым способом поддерживать чувство сытости, одновременно удовлетворяя ваши потребности в питании.

Не бойтесь углеводов

Многие люди решают сократить потребление углеводов, пытаясь похудеть, и для некоторых сокращение потребления высокообработанных углеводов может быть полезным. Однако резкое ограничение углеводов необходимо не всем и может привести к тому, что некоторые люди будут чувствовать себя менее сытыми после еды.

Чрезмерное резкое сокращение их потребления также связано с усилением чувства голода, сильной тягой к еде, перееданием и постоянным желанием перекусить.

Многие продукты, содержащие углеводы, в том числе фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, также снабжают организм клетчаткой и важными питательными веществами, которые способствуют ощущению сытости и поддержанию общего состояния здоровья.

Вместо того чтобы полностью исключать углеводы, подумайте о том, чтобы сосредоточиться на качестве и сбалансированности. Выбор углеводов, богатых клетчаткой, и сочетание их с белком и полезными жирами может помочь вам чувствовать себя сытее и одновременно будет способствовать достижению ваших целей по похудению.

Уделение особого внимания качественным постным белкам и незаменимым жирам, а также обеспечение сбалансированного потребления некрахмалистых овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки и углеводов может помочь контролировать чувство голода, а также способствовать достижению личных целей по похудению.

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