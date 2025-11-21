Почему сжигание жира не происходит: тренер назвал главные ошибки при похудении

Силовая тренировка / © Credits

Конечно, сжигание жира — это не единственная измеряемая шкала успеха. Нельзя недооценивать рост уровня силы, улучшенную подвижность, уменьшение боли от травм, чувство уверенности и улучшение психического благополучия. Но в то же время абсолютно нормально хотеть сжигать жир.

Почему этого не происходит, несмотря на ваши усилия, рассказывает опытный тренер Эмма Симарро.

Дефицит калорий

Знаете ли вы, сколько калорий вы потребляете? Потому что очень часто мы на самом деле не имеем дефицита, несмотря на наши лучшие намерения. Или у вас может быть слишком большой дефицит, который является неустойчивым. Вы можете придерживаться его несколько дней, но на выходных сорваться. Также маленькие кусочки пищи в течение дня накапливаются: масла для жарки, съеденный обед для детей, вино, тестирование во время приготовления ужина — мы все это делаем, но забываем посчитать. Но это может накапливаться до сотен неучтенных калорий.

Вы также можете переоценивать количество сожженных калорий. Кстати, слежение за калориями не является слишком точным показателем. Мы часто можем переоценить, сколько мы сожгли, и в итоге съесть больше из-за этого. Важно получить истинное представление о том, действительно ли у вас дефицит калорий, и ключевым является обеспечение того, чтобы он был управляемым. 10-20% от вашей общей потребности в энергии — это хорошее начало, обычно 200-300 калорий.

Умеренность

Не стоит исключили все лакомства из своего рациона, вам нужно найти способ умеренности, регулярно употребляя то, что вы любите, но умеренно. Когда мы отказываемся от всего, мы начинаем потакать себе в остальном больше, чем когда-либо могли бы. Поэтому включайте любимые продукты постоянно, но дозованно.

Частота тренировок

Когда дело доходит до физических упражнений, вам нужно правильно подобрать частоту. Мы не можем делать одно занятие в неделю и ожидать чудес. Это требует немного больше усилий. Нам нужно тренироваться по крайней мере 2-3 раза до 150 минут в неделю, чтобы вызвать реакцию тела. Это не только улучшит здоровье, физическую форму и силу, но и будет способствовать целям по похудению во многих аспектах: физиологическом и психическом. Достаточно ли вы выполняете силовые тренировки? Если ваша цель — похудение, силовые тренировки — это то, что вам нужно.

Последовательность

Это так очевидно, но последовательность часто является самым большим недостатком людей. Жизнь имеет привычку ставить преграды на пути, но если вы останавливаетесь чаще, чем можете посчитать, вы ходите по кругу и никуда не дойдете. Не берите больше, чем можете осилить, и начинайте с малого. Управляемый дефицит калорий, 2-3 тренировки в неделю, ежедневные цели по количеству шагов. Это все, что вам нужно. Будьте последовательными в этом, а затем вы сможете на этом строить дальнейшие шаги.

Перегрузка

Мы все знаем, что нам нужно постоянно увеличивать нагрузку, чтобы помочь нашему телу адаптироваться и меняться. Если вы будете делать одно и то же неделю за неделей, ваше тело привыкнет к этому и останется статичным. Во время любых упражнений важно постоянно перегружать свое тело, чтобы оно продолжало расти, становилось сильнее, подтянутее и поддерживало ваши цели по похудению.

Слишком много разнообразия

Разнообразие — это хорошо; делать все, что движет вашим телом, — это здорово, и если разнообразие — это то, что заставляет вас это делать, то это здорово. Также может быть полезно для улучшения мобильности и работы над различными фитнес-целями, то есть силой и скоростью. Но слишком большое разнообразие также не будет слишком эффективным. Потому что, чтобы улучшиться, нам нужно дать вещам время работать. Постоянное сокращение и изменения не помогут вам улучшиться и не дадут никаких измеримых возможностей для улучшения. И без ощутимого улучшения мы, скорее всего, вообще сдадимся.

Планируйте заранее

Чем больше вы сможете сделать заранее и составить план, тем больше ваши шансы на успех. Это может быть подготовка вечером накануне. Итак, у вас есть все, что нужно сделать, или просто план питания, чтобы список покупок был сосредоточенным. Вас ждет несколько вечеринок — спланируйте их! Мы можем сделать социальные мероприятия полезными для нас, если планируем заранее, управляем нашими калориями в соответствии с ними и идем со стратегией. Планируйте приемы пищи, просматривая меню заранее. Иногда нам нужно идти на небольшие жертвы, которые поддержат наши цели и дадут нам то, что мы хотим.

Ежедневные активности

И наконец, сколько вы двигаетесь каждый день? Вы можете тренироваться 3 раза в неделю, иметь дефицит калорий и терять жир. Но 3 часа в неделю все еще не так много активности. Нам нужно двигаться каждый день. Это также может быть еще одной причиной, почему мы переоцениваем, сколько калорий нам нужно. Сделайте постоянное движение приоритетом, поставьте будильник пораньше, запланируйте это и сделайте.

Заключение

Горькая правда заключается в том, что всегда есть причина, почему потеря жира не происходит. И, скорее всего, это одна из вышеперечисленных причин. Поэтому подумайте о своем собственном пути, что может вас сдерживать, а что вы могли бы изменить? Где вы можете улучшиться и как вы собираетесь это сделать? Поставьте себе реалистичные цели, запланируйте свою деятельность, составьте план и расставьте приоритеты. И помните, что конечной точки нет, главное — создавать новые жизненные цели и жить лучше каждый день.