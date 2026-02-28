- Дата публикации
Почему вес стоит на месте — вся правда о тренировках
Упражнения — это про здоровье, долголетие и ясную голову. Но не про стремительное похудение.
Издание The Washington Post опубликовало материал, который ломает главный фитнес-миф десятилетия, что физические упражнения почти не влияют на потерю веса. Да, движение снижает риск сердечных болезней, улучшает уровень сахара в крови, укрепляет кости и даже уменьшает риск депрессии. Однако если ваша единственная цель — цифра на весах, вы можете разочароваться.
«Я тренируюсь почти каждый день, но цифра на весах не меняется. В чем тогда смысл?» — этот вопрос довольно часто звучит в кабинетах врачей спортивной медицины. И ответ многих удивляет, ведь смысл — в здоровье. Просто мы привыкли его неправильно измерять.
Миф о «сжигании калорий»
В культуре, где спортзал ассоциируется с «отработкой» десерта, логика проста: больше двигаешься — больше худеешь. Но большие исследования показывают другое.
Что говорит наука
Физические упражнения без изменения рациона обычно дают скромную потерю веса — несколько килограммов за полгода.
Организм компенсирует нагрузку, например, повышает аппетит, уменьшает затраты энергии в других процессах и становится более эффективным в сохранении калорий.
Среди людей среднего возраста с избыточным весом регулярные тренировки могут улучшить физическую форму и метаболические показатели, но вес почти не изменится. И это не провал, а физиология.
Возраст, метаболизм и мышцы
С возрастом наш базовый обмен веществ замедляется. Одна из причин — саркопения или возрастная потеря мышечной массы.
Меньше мышц — меньше энергии расходуется в состоянии покоя. Чтобы создать значительный дефицит калорий только упражнениями, пришлось бы тренироваться дольше и интенсивнее, часто до уровня, который сложно поддерживать в реальной жизни. И здесь важно осознать, что проблема не в том, что вы делаете что-то неправильно. Проблема в ожиданиях.
Когда упражнения действительно работают
Если смотреть шире весов, физическая активность — абсолютный герой.
Метаболическое здоровье
Регулярное движение:
улучшает чувствительность к инсулину
уменьшает висцеральный жир — тот, который накапливается вокруг внутренних органов и связан с риском диабета II типа и сердечных болезней
стабилизирует уровень глюкозы в крови.
И все это, даже без заметной потери веса.
Снижение риска болезней и преждевременной смерти
Физическая активность уменьшает риск:
сердечно-сосудистых заболеваний
некоторых видов рака
депрессии
когнитивного снижения
ранней смерти
Более того, люди с хорошей физической формой живут дольше независимо от массы тела.
Периодическое движение
Даже короткие перерывы на движение в течение дня, всего несколько минут активности, могут существенно снизить риск заболеваний. Например, подняться по лестнице, пройтись быстрым шагом или присесть несколько раз между звонками. Все это работает.
Похудение — не всегда здоровье
Сегодня препараты класса GLP-1 значительно изменили подход к снижению веса. Для многих людей процесс стал проще и быстрее, но есть нюанс, быстрая медикаментозная потеря веса часто сопровождается потерей мышечной массы:
мобильность
стабильный уровень глюкозы
сила
долголетие
Можно стать легче, но и менее выносливым. И именно поэтому можно сделать парадоксальный, но обоснованный вывод, что лучше быть немного полнее и физически активным, чем худым и малоподвижным.
Зацикленность на цифрах
Десятилетиями мы отождествляли худобу со здоровьем. Но это упрощенная формула. Вес — лишь один из показателей и он не отражает:
уровень физической подготовки
мышечную массу
состояние сердца
выносливость
психическое здоровье
У вас может быть «стройный» вид, но слабые кости и низкую выносливость. И можно иметь несколько лишних килограммов, а при этом быть метаболически здоровым.
На что ориентироваться
Если ваша цель — долгая и активная жизнь:
больше ходите
поднимайте тяжести
носите пакеты с продуктами
поднимайтесь по лестнице
занимайтесь в мышцами
Используйте упражнения как инструмент долголетия, а не как способ «наказать» себя за еду.
Физические упражнения могут не изменить цифру на весах, но они меняют все остальное. Они снижают риски, улучшают качество жизни, поддерживают ясность мышления и дарят энергию. Поэтому, возможно, пришло время перестать спрашивать: «Сколько я сбросил?» и начать спрашивать «Насколько я стал сильнее?».