Почему вес возвращается после диеты

Многие люди считают, что похудение — вопрос диеты и тренировок. На самом же деле тело после потери веса активирует ряд биологических механизмов, которые работают против вас, чтобы вернуть жир и энергию обратно, об этом рассказало издание News-Medical.

Ученые все чаще признают ожирение хроническим, рецидивирующим заболеванием, которое требует длительного подхода к контролю веса. И именно поэтому борьба с весом — марафон, а не спринт.

Метаболическая адаптация

После похудения уменьшается базальный обмен веществ (RMR) и общий суточный расход энергии (TDEE) больше, чем можно объяснить просто уменьшением тканей. Это явление называют адаптивным термогенезом, когда тело сохраняет энергию и делает обмен веществ более эффективным.

Гормоны аппетита

Важную роль играют лептин и грелин:

Лептин сигнализирует мозгу о насыщении, однако после похудения его уровень падает, а это увеличивает голод.

Грелин, гормон голода, остается долго повышенным после диеты.

Другие гормоны, такие как PYY, CCK и GLP-1, тоже снижаются и подталкивают вас есть чаще и больше.

Мозг и награды

Исследования МРТ показали, что после похудения мозг активнее реагирует на калорийную пищу, особенно в зонах удовольствия и мотивации. В то же время уменьшается активность в префронтальной коре, которая отвечает за контроль импульсов. В результате имеем большую вероятность переедания даже при искреннем желании «держать диету».

Память жировых клеток

Даже после потери веса адипоциты могут сохранять эпигенетическую память, а это делает их склонными к накоплению жира. Иммунные клетки в жировой ткани поддерживают накопление энергии, а возвращение к высококалорийной пище активирует эти «сохраненные» механизмы.

Теория установленной точки и роль микробиома

Тело стремится держать вес в определенном «биологически защищенном» диапазоне. После похудения активируются механизмы, которые увеличивают аппетит и уменьшают расход энергии. Также микробиом кишечника может влиять на склонность к восстановлению веса и увеличивать эффективность усвоения калорий.

Похудение — лишь старт. Длительное управление весом требует понимания гормональных и метаболических изменений, поддержания здорового питания и физической активности, а также, в некоторых случаях — фармакологической поддержки Важно помнить, что вес возвращается не из-за вашей слабой силы воли, а потому, что тело борется за стабильность и это вполне нормальная биологическая реакция.

Поэтому фокусируйтесь на здоровом образе жизни и стратегиях долговременного контроля веса, вместо краткосрочных жестких диет.