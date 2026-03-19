Почему вес возвращается после диеты — метаболизм, гормоны и аппетит
Если вы похудели, а через несколько месяцев замечаете, что цифры на весах снова растут, не беспокойтесь, ведь дело не только в силе воли. Ваше тело имеет собственный «защитный механизм», который стремится восстановить прежний вес, с помощью гормонов, метаболизма и даже нейронных сигналов.
Многие люди считают, что похудение — вопрос диеты и тренировок. На самом же деле тело после потери веса активирует ряд биологических механизмов, которые работают против вас, чтобы вернуть жир и энергию обратно, об этом рассказало издание News-Medical.
Ученые все чаще признают ожирение хроническим, рецидивирующим заболеванием, которое требует длительного подхода к контролю веса. И именно поэтому борьба с весом — марафон, а не спринт.
Метаболическая адаптация
После похудения уменьшается базальный обмен веществ (RMR) и общий суточный расход энергии (TDEE) больше, чем можно объяснить просто уменьшением тканей. Это явление называют адаптивным термогенезом, когда тело сохраняет энергию и делает обмен веществ более эффективным.
Гормоны аппетита
Важную роль играют лептин и грелин:
Лептин сигнализирует мозгу о насыщении, однако после похудения его уровень падает, а это увеличивает голод.
Грелин, гормон голода, остается долго повышенным после диеты.
Другие гормоны, такие как PYY, CCK и GLP-1, тоже снижаются и подталкивают вас есть чаще и больше.
Мозг и награды
Исследования МРТ показали, что после похудения мозг активнее реагирует на калорийную пищу, особенно в зонах удовольствия и мотивации. В то же время уменьшается активность в префронтальной коре, которая отвечает за контроль импульсов. В результате имеем большую вероятность переедания даже при искреннем желании «держать диету».
Память жировых клеток
Даже после потери веса адипоциты могут сохранять эпигенетическую память, а это делает их склонными к накоплению жира. Иммунные клетки в жировой ткани поддерживают накопление энергии, а возвращение к высококалорийной пище активирует эти «сохраненные» механизмы.
Теория установленной точки и роль микробиома
Тело стремится держать вес в определенном «биологически защищенном» диапазоне. После похудения активируются механизмы, которые увеличивают аппетит и уменьшают расход энергии. Также микробиом кишечника может влиять на склонность к восстановлению веса и увеличивать эффективность усвоения калорий.
Похудение — лишь старт. Длительное управление весом требует понимания гормональных и метаболических изменений, поддержания здорового питания и физической активности, а также, в некоторых случаях — фармакологической поддержки Важно помнить, что вес возвращается не из-за вашей слабой силы воли, а потому, что тело борется за стабильность и это вполне нормальная биологическая реакция.
Поэтому фокусируйтесь на здоровом образе жизни и стратегиях долговременного контроля веса, вместо краткосрочных жестких диет.