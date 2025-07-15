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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Похудение
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Время на прочтение
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Похудение: можно ли изменить фигуру и сделать ее полную коррекцию

В современном мире, где социальные сети задают стандарты красоты, многие женщины стремятся к идеальной фигуре, но не всегда осознают, что ключ к гармоничному телу — не только в похудении, а в понимании особенностей своего строения и реалистичных целей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Похудение: можно ли изменить фигуру и сделать ее полную коррекцию

Похудение: можно ли изменить фигуру и сделать ее полную коррекцию / © Credits

В недавнем интервью для YouTube-канала Марички Падалко фитнес-тренер Ксения Литвинова откровенно поделилась своим опытом, мифами и реальностью вокруг коррекции фигуры. Она отмечает, что фигуру можно усовершенствовать, но не изменить полностью, если это противоречит вашей анатомической основе. Что же можно, а чего не стоит ожидать от фитнеса, какие упражнения действительно работают, а какие только создают иллюзию прогресса и что самое главное должна услышать 20-летняя девушка о своем теле уже сейчас? Обо всем этом в нашей статье.

Генетика: не приговор, а основа для старта

Форма тела закладывается генетически. Если у вашей мамы и бабушки широкие бедра или плечи, скорее всего, у вас будет подобная фигура. Это не значит, что тело нельзя усовершенствовать, просто нужно понимать, с чем вы работаете.

«Когда ко мне приходит новая клиентка, я всегда спрашиваю, как выглядит ее мама. Это помогает понять, к чему тело будет склонно в будущем» — объясняет Ксения.

Можно ли изменить тип фигуры

Полностью — нет. Но можно изменить ее восприятие, подчеркнуть достоинства и замаскировать недостатки:

  • Кривые ноги можно визуально исправить с помощью специальных упражнений: скакалка, прыжки, степ-платформа, укрепление мышц голени.

  • Широкие плечи можно «уравновесить» путем проработанных бедер.

  • Отсутствие талии — компенсируется мышечной работой над плечами и бедрами, чтобы визуально создать силуэт «песочных часов».

«У меня, например, достаточно широкая талия и изменить ее я не смогла. Но я смогла сделать так, чтобы это не бросалось в глаза благодаря общему балансу», — рассказывает тренер.

Что нужно знать каждому в 20 лет

  • Твой тип фигуры — это не приговор. Просто работай с тем, что имеешь.

  • Не ведись на обещания «преобразить тело за 21 день». Тело меняется медленно, особенно, если хочешь изменить пропорции.

  • Не останавливайся, если не видишь «чуда». Глобальных трансформаций не будет, но локальные изменения — реальные и заметные.

Похудение и коррекция: что возможно совместить, а что — нет

Большинство женщин хотят похудеть только в определенной зоне: бедра, живот, бока. Но тело теряет жир неравномерно, чаще всего — сверху вниз. То есть сначала худеет лицо, грудь, руки, потом живот и только потом бедра. Тренировка только определенной зоны не гарантирует, что именно там исчезнет жир.

«Девушки часто говорят: „Хочу похудеть только на животе“, но тело так не работает. Худеть будем везде» — предупреждает эксперт.

Важность тренировок, а не просто диет

Если худеть без силовых нагрузок, тело теряет не только жир, но и мышечный каркас. Как результат:

  • Грудь теряет объем

  • Лицо стареет, теряется объем щек, подбородок провисает

  • Руки и внутренняя поверхность бедер обвисают

Поэтому тренировки — обязательны, особенно силовые, они удерживают форму тела и омолаживают.

Осторожное похудение

После 35 лет процессы в теле меняются, гормоны (эстрогены, тестостерон) снижаются, а это значит, что кожа теряет упругость, а лицо — объем. Именно поэтому резкое похудение в зрелом возрасте может визуально добавить 5-10 лет.

«Мои клиентки часто радуются, что влезли в джинсы. Но когда смотрят на фото, то видят усталость и возраст на лице», — говорит тренер.

Что можно сделать с телом

  • Подтянуть мышцы — благодаря тренировкам (не только фитнес, но и пилатес, йога, плавание)

  • Скорректировать силуэт — работать с определенными зонами (например, увеличить мышцы ягодиц, чтобы уравновесить плечи)

  • Уменьшить вес без потери эстетики — сочетать силовые тренировки, кардио и питание

  • Сохранить молодость лица — через поддержку мышечного корсета и своевременную работу с косметологом

Ваше тело — это не проблема, которую надо исправить, это ресурс, красота и сила. Вы можете изменить его, если научитесь работать не против, а в гармонии со своей природой.

«Мы не можем изменить кости. Но мы можем сделать тело сильным, функциональным и красивым. И именно в этом суть фитнеса» — заключает Ксения Литвинова.

Изменить тело до неузнаваемости не всегда возможно и не нужно. Ключ к настоящей красоте в осознании себя, уважении к своей генетике, грамотном тренировочном подходе и любви к собственному телу. Как отмечает Ксения Литвинова, не существует единого «идеала» — есть эстетика, баланс и пропорции, которые можно подчеркнуть. Похудение и коррекция фигуры — это не краткосрочная погоня, а системная работа, где важно не потерять себя.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ФИТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП мифов о спорте и СЕКСЕ ДЛЯ СХУДНЕНИЯ — как НАЧАТЬ заниматься СПОРТОМ и что работает

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