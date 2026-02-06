Полезны ли соленые огурцы для похудения и на какие еще ферментированные продукты стоит обратить внимание

Соленые огурцы / © Credits

Реклама

Соленые огурцы, которые долгое время были классическим дополнением к сэндвичам и любимым лакомством для беременных женщин, теперь привлекают внимание как легкая закуска, которая может даже способствовать нашим целям в отношении здоровья.

Могут ли соленые огурцы помочь в похудении и какие еще ферментированные продукты стоит добавить в свой рацион, рассказывает Woman`sWorld .

Можно ли есть соленые огурцы для похудения

Соленые огурцы могут вписаться в план похудения, поскольку они очень низкокалорийные и содержат преимущественно воду, а это означает, что они добавляют много вкуса и хруста, но не добавляют много энергии.

Реклама

Тем не менее соленые огурцы не являются панацеей для похудения. Ферментированные продукты в целом могут предложить небольшой толчок для контроля веса, потому что поддерживают здоровый кишечный микробиом и производят соединения, такие как короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут помочь с чувством сытости и метаболическим здоровьем. Но исследования показывают, что преимущества скромные и непоследовательные — это не короткий путь к резкой потере веса.

Уксус в соленых огурцах и других ферментированных продуктах также может немного сдерживать аппетит и уменьшать краткосрочное потребление калорий, хотя влияние на фактическую массу тела, как правило, невелико или отсутствует.

Также есть одно предостережение относительно соленых огурцов: их высокое содержание натрия может быстро накапливаться, поэтому они не являются абсолютно безопасным средством.

Еще 4 преимущества соленых огурцов для здоровья

Реклама

Хотя их влияние на похудение может быть относительно скромным, соленые огурцы могут составлять часть нашего арсенала для похудения, если мы не переусердствуем с ними.

Поддерживают здоровье крови и костей

Соленые огурцы имеют определенную питательную ценность, они включают витамин К, который обеспечивает до 20 процентов суточной нормы на порцию, что играет роль в свертывании крови и здоровье костей.

Укрепляют здоровье сердца

Ферментированные маринованные огурцы добавляют пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и пищеварения, а антиоксиданты в маринованных огурцах могут помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление — факторы, связанные с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и диабет 2 типа.

Облегчают мышечные спазмы

Рассол маринованных огурцов также содержит электролиты, поэтому некоторые люди считают его полезным для гидратации или снятия мышечных спазмов после физических упражнений. Вы можете получить хорошую дозу силы расслабления мышц в виде шота из огуречного рассола.

Реклама

Подавление тяги к сахару

Кислые, пикантные маринованные огурцы могут помочь обуздать тягу к сахару, поскольку уксус и уксусная кислота могут притупить всплески сахара в крови и отклонить вкусовые предпочтения от чрезмерно сладкой пищи. Тем не менее исследования этого эффекта ограничены, и результаты могут сильно отличаться у разных людей.

Выбирайте варианты с низким содержанием натрия

Когда дело доходит до выбора лучших маринованных огурцов, выбирайте ферментированные огурцы с идеальным содержанием менее 200-300 мг натрия на порцию. Это сдерживает вздутие живота и помогает избежать ненужных проблем с кровяным давлением, которые могут возникнуть из-за сильно соленых маринованных огурцов.

Держите порции маринованных огурцов в «золотой зоне»

Съедайте примерно от одного до двух огурцов одновременно. И сочетайте их с протеинами или полезными жирами, такими как йогурт или орехи, чтобы усилить чувство сытости без чрезмерного содержания натрия.

Еще 4 ферментированных продукта для похудения

Реклама

Конечно, соленья — не единственные ферментированные продукты. Вот еще несколько представителей ферментированной семьи, которые могут помочь вам достичь ваших целей в отношении здоровья и похудения:

Греческий йогурт

Независимо от того, сбрызгиваете ли вы его медом или добавляете в свой утренний смузи, греческий йогурт — это ферментированная звезда. Он выделяется высоким содержанием белка и пробиотиков, которые помогают поддерживать сытость, стабильный уровень сахара в крови и умеренную потерю жира.

Кимчи и квашеная капуста

Ферментированные овощи обеспечивают организм клетчаткой и живыми культурами, которые улучшают разнообразие кишечника и уменьшают воспаление, отмечает она. А некоторые рандомизированные исследования, особенно с кимчи, показали небольшое уменьшение обхвата талии, вероятно, связанное с выработкой короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике.

Кефир и мисо

Кефир, ферментированный молочный напиток, и мисо, паста из ферментированных соевых бобов, предлагают подобную поддержку микробиома, которая может способствовать метаболическому здоровью и регулированию аппетита. Однако их влияние на вес является противоречивым.

Реклама

Суть о пользе для здоровья от солений и ферментированных продуктов

Хотя они не дадут впечатляющих результатов, соленья и другие ферментированные продукты могут помочь поддержать потерю веса, увеличат чувство сытости, а также могут предложить дополнительные преимущества для здоровья, такие как более стабильный уровень сахара в крови и улучшение сердечно-сосудистого здоровья.